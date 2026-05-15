Serien-Aus "Notruf Hafenkante"-Star Manuela Wisbeck ist schockiert über Rauswurf nach 16 Jahren Veröffentlicht: Vor 15 Minuten von C3 Newsroom Martin (Peer Jäger, l.), Wolle (Harald Maack, r.), Hans (Bruno F. Apitz, 2.v.l.), Mattes (Matthias Schloo, 3.v.r.) und Franzi (Rhea Harder, 2.v.r.), das ganze PK 21 sind in Sorge. Melanie wurde angeschossen. Frauke (Manuela Wisbeck, 3.v.l.) bringt die Kollegen ins Krankenzimmer von Melanie. Bild: ZDF und Boris Laewen

16 Jahre lang gehörte Manuela Wisbeck fest zum Alltag im Elbkrankenhaus - jetzt endet ihre Zeit bei "Notruf Hafenkante". Besonders emotional: Der Abschied kommt offenbar nicht freiwillig. In einem bewegenden Instagram-Video spricht die Schauspielerin offen über den Moment, der für sie "ein Schock und ein Stich ins Herz" war.

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Der Anruf kam völlig unerwartet. Nach 16 Jahren bei "Notruf Hafenkante" muss Manuela Wisbeck die ZDF-Serie verlassen und das offenbar nicht aus freien Stücken. In einem emotionalen Instagram-Video (Account: @manuelawisbeck) erzählt sie selbst, wie sie von der Entscheidung erfahren hat. "Die Produktion meinte aus ökonomischen Gründen, dass die Rolle der Frauke Prinz auserzählt ist", erklärt sie in dem Video. Für die Schauspielerin ein Moment, der sie tief getroffen hat.

Es war schon ein Schock und ein Stich ins Herz. Manuela Wisbeck

"Notruf Hafenkante": Emotionaler Abschied nach vielen Jahren Für viele Fans gehört die Rolle der Frauke Prinz längst fest dazu. Als gute Seele am Empfang des Elbkrankenhauses war die Figur über Jahre hinweg ein vertrautes Gesicht. Umso schwerer fällt der 42-Jährigen jetzt der Abschied. Sichtlich betroffen sagt sie:

Mir tut es wirklich sehr leid, denn 16 Jahre sind eine wahnsinnig lange Zeit! Manuela Wisbeck

Besonders die Zusammenarbeit mit Kolleg:innen hat sie geprägt. Viele davon sind laut eigener Aussage über die Jahre sogar zu Freunden geworden. Noch schlimmer war für den TV-Star allerdings, dass ihre Rolle von der Produktion selbst als "Randfigur" bezeichnet wurde. "Ich finde, die Rolle der Frauke Prinz ist nicht auserzählt", betont Manuela.

Ich wusste tatsächlich auch gar nicht, dass ich eine Randfigur bin. Manuela Wisbeck

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Fans reagieren geschockt Unter dem Video sammeln sich inzwischen tausende Reaktionen. Viele Zuschauer:innen zeigen sich enttäuscht über das Aus bei "Notruf Hafenkante". "Ich bin komplett schockiert", schreibt ein Fan in den Kommentaren unter das Video. Andere fragen sich, warum gerade eine so beliebte Figur aus der Serie verschwinden muss. Besonders kritisch sehen einige auch die Art der Mitteilung. Ein:e User:in schreibt in den Kommentaren:

Ist es eigentlich bei TV-Produktionen üblich, Schauspieler nach 16 JAHREN mit einem Anruf zu entlassen? Instagram-User:in

Noch lange bei "Notruf Hafenkante" zu sehen Ganz verabschieden müssen sich Fans allerdings noch nicht sofort. Bis Juli steht Manuela Wisbeck weiterhin für die beliebte ZDF-Serie vor der Kamera. Weil die Folgen lange im Voraus produziert werden, bleibt die warmherzige Frauke Prinz den Zuschauer:innen vorerst noch erhalten. Die Darstellerin verrät in ihrem Video:

Man sieht die Rolle der Frauke Prinz noch circa eineinhalb Jahre. Manuela Wisbeck

Wie genau ihre Figur die Serie verlassen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Manuela Wisbeck: Dankbare Worte zum Abschied Trotz aller Enttäuschung blickt der ZDF-Star auch dankbar auf ihre Zeit bei "Notruf Hafenkante" zurück. In ihrem Video richtet sie liebevolle Worte an das Team, Kolleg:innen und ihre Fans.

'Notruf Hafenkante' wird immer in meinem Herzen bleiben. Manuela Wisbeck:

Und auch wenn jetzt ein neues Kapitel beginnt, macht die Schauspielerin ihren Fans Mut: "Eine Tür, die zugeht, geht die nächste wieder auf."