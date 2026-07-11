Ohne sie geht gar nichts! "One Piece"-Heldinnen: Das sind die mächtigsten weiblichen Charaktere auf den Weltmeeren Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Martin Haldenmair Wer hat wohl den größten Einfluss auf das Geschehen in "One Piece"? Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Ruffy gibt bei "One Piece" den Ton an und führt seine Crew von Abenteuer zu Abenteuer. Doch ohne der Heldinnen wäre und würde seine Reise anders verlaufen - oder sogar enden. Hier sind die wichtigsten weiblichen Figuren:

One Piece Folgen im Gum-Gum-Stream Der junge Monkey D. Ruffy stellt eine Mannschaft zusammen, um nach dem legendären Schatz One Piece zu suchen. Die Strohhutpiraten erleben auf ihrer Jagd jede Menge Abenteuer. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Vivi Als die Strohhüte Vivi das erste Mal trafen, war sie noch Miss Wednesday und Agentin der Barock-Firma. Bald stellte sich heraus, dass sie sich dort eingeschlichen hatte und tatsächlich Nefeltari D. Vivi, Tochter von König Nefeltari Kobra, ist und die Machenschaften der Firma in ihrem Land aufdecken wollte. Vivi wurde schnell nicht nur zur Verbündeten, sondern auch zur Freundin von Ruffy und seiner Crew. Seitdem Kobra im Thronsaal Imus ermordet wurde, ist sie zudem die Königin von Alabasta. Vivi wirkt zart und freundlich, doch verfügt über einen eisernen Willen und ein großes Gerechtigkeitsgefühl. Auf Alabasta halfen sie und die Strohhüte sich gegenseitig. Ohne sie hätten die Piraten ihr Abenteuer in dem Wüstenland nicht überlebt und ohne die Strohhüte wäre Alabasta im Bürgerkrieg versunken. Nun sind sie zwar getrennt, doch Vivi versucht, auf dem Laufenden zu bleiben. Als hochrangige Adlige hat sie auch Zugang zur Weltregierung und als Nachfahrin der von Imu verhassten Nefeltari D. Lili und Trägerin des berüchtigten "D." im Namen wird sie wahrscheinlich noch eine Rolle beim Showdown im Finale spielen.

"One Piece" jetzt kostenlos auf Joyn ansehen Ganze Folge One Piece Eine schicksalhafte Begegnung - Kyros und König Riku Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.07.2026 • 23 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Shirahoshi Zunächst wirkt es nicht so, als könnte diese riesige, ängstliche, ständig verheulte Meerjungfrau irgendwas bewegen - abgesehen von Wassermengen. Die Tochter von König Neptun lebte, um sich vor einem hartnäckigen Stalker zu schützen, fast zehn Jahre isoliert. Nun hat sie sehr wenig Ahnung von der Welt da draußen. Die Begegnung mit Ruffy aber verändert sie: Sie beschließt, mutiger zu werden. Diesen Mut konnte sie bei der Reverie beweisen, als der Weltadlige St. Carlos sie gefangen nehmen wollte. Warum sie für die Mächtigen interessant ist, hat sie bei ihrer Begegnung mit Ruffy gezeigt. Sie ist die Inkarnation der antiken Waffe Poseidon und kann als solche die gewaltigen Seekönige kontrollieren. Die Strohhüte haben es ihr zu verdanken, dass sie nicht für immer auf dem Meeresgrund liegen. Und wenn Shirahoshi gelernt hat, ihre Kräfte bewusst einzusetzen, wird sie eine der mächtigsten Figuren der "One Piece"-Welt werden.

Reiju Die Vinsmoke-Familie hält nichts von Empathie, für sie zählt nur Stärke. Judge Vinsmoke, das Familienoberhaupt ließ seine Kinder sogar genetisch manipulieren, damit sie ohne Emotionen auf die Welt kamen. Von seinen fünf Nachkommen, seiner Tochter Reiju und seinen Söhnen Ichiji, Niji, Sanji und Yonji kann nur Sanji Gefühle empfinden. Kein Wunder, dass er weglief, um Koch - und nun Schiffskoch der Strohhüte - zu werden! Doch Tochter Reiju ist wohl auch zu Mitleid und Güte fähig. Nur ihr war es zu verdanken, dass der Fluchtversuch klappte, und auch als die Strohhüte Sanji aus dem Reich von Piratenkaiserin Big Mom retteten, unterstützte sie Reiju heimlich. Äußerlich kalt und grausam ist sie doch eine geheime Verbündete von Ruffy und seine Freunden.

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Robin Ähnlich wie Vivi lernen wir Robin als Agentin der Barock-Firma kennen, allerdings als rechte Hand ihres Bosses Mister Crocodile. Miss Bloody Sunday nannte sie sich und sie war tatsächlich eine gefährliche Gegenspielerin. Bis sie sich entschied, Teil der Crew zu werden. Robin ist eine der rätselhaftesten Figuren: eine Archäologin, die von der Weltregierung gejagt wird. Wie kam es wohl dazu? Schicht für Schicht werden ihre Geheimnisse offengeleg. So erfahren wir, dass ein Teil der Weltgeschichte einfach aus allen Aufzeichnungen gelöscht wurde und dass die Regierung gnadenlos gegen diejenigen vorgeht, die etwas darüber herausfinden wollen. Robin ist eine der wenigen Personen, die die mysteriösen Poneglyphen lesen können. Um sie zu retten, fordert Ruffy die Weltregierung in Enies Lobby heraus und löst so eine ganze Kaskade von Ereignissen aus, die die folgenden Abenteuer bestimmen. Man möchte es nicht für möglich halten, was diese Frau, die meist auf Deck im Liegestuhl mit einem Buch zu finden ist, so alles bewegt!