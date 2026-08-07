Im "Dressrosa"-Arc Dieser schräge Nebencharakter verkörpert die Genialität von "One Piece" perfekt Veröffentlicht: 07.08.2026 • 19:00 Uhr von Martin Meyer Wenn du erfährst, warum Señor Pink sein seltsames Outfit trägt, werden dir vielleicht die Tränen kommen. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Ein erwachsener Mann in einem Baby-Kostüm inklusive Häubchen und Schnuller: So sieht ein Charakter aus, der aus meiner Sicht des langjährigen Fans perfekt zeigt, warum "One Piece" so genial ist. Klingt verrückt? Dann solltest du weiterlesen und dich auf eine Überraschung gefasst machen.

Señor Pink: Auf den ersten Blick einfach nur seltsam Auf den ersten Blick wirkt Señor Pink selbst für einen "One Piece"-Fan wie mich sehr schräg. Er wird vorgestellt als ein Mitglied der kriminellen Bande von Don Quichotte De Flamingo. Zunächst erfahren die Zuschauerenden nicht viel über ihn. Mein erster Gedanke zu ihm war, dass der Autor Eiichiro Oda ihn als Comedy-Element so gestaltet hat. Einen Klischee-Macho, dem sein eigenes Männlichkeits-Getue so wichtig ist, in ein Baby-Kostüm zu stecken, hat schon etwas Witziges. Seltsam gekleidete Charaktere sind in der Anime-Welt auch an der Tagesordnung. Wenn dein Style nicht irgendwie heraussticht, bist du in der Regel nur ein völlig unbedeutender Nebencharakter ohne besondere Kräfte. Señor Pink bestätigt diese Regel, da er neben seinem extravaganten Outfit auch über Teufelskräfte verfügt. Dass er als Charakter so spannend ist, liegt aber nicht an seinen besonderen Kräften. Als sein Kampf mit Franky sich dem Ende zuneigt, erfahren wir seine Geschichte.

In dieser Folge siehst du Señor Pinks traurige Geschichte Ganze Folge One Piece Ein Duell zwischen Männern! - Senior Pink und das Klagelied der Liebe Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.08.2026 • 23 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Señor Pinks emotionale Geschichte Vor vielen Jahren lernte er Russian kennen. Sofort verliebte er sich in ihr Lächeln. Die beiden kamen sich näher, heirateten und bekamen einen Sohn. Da sie Piraten verabscheute, erzählte er ihr nicht, dass er Teil der Don-Quichotte-Bande war. Nach einem der Raubzüge kehrte er nach einer Woche nichts ahnend nach Hause zurück. Das Baby war an einer Krankheit gestorben. Russian hatte versucht, ihn zu erreichen und musste feststellen, dass ihr Mann gar nicht bei einer Bank arbeitete. Sie konfrontierte ihn mit der Lüge und rannte in einer stürmischen Nacht wütend davon. Dabei wurde sie von einer Schlammlawine erfasst und landete in einem Wachkoma. Ihre Augen waren geöffnet, aber laut den Ärzten nahm sie nichts wahr. Señor Pink hatte die beiden Menschen verloren, die er am meisten liebte. Weinend brach er zusammen. Er hatte sie angelogen und alleingelassen. Jeden Tag brachte er ihr Blumen ins Krankenhaus. Als er einmal aus einer Laune heraus eine Baby-Haube aufsetzte, wie ihr Sohn sie gehabt hatte, zuckte plötzlich ein schwaches Lächeln über Russians Gesicht. Dieses kleine Zeichen machte Señor Pink überglücklich. Fortan trug er das pinke Häubchen immer und ergänzte weitere Baby-Accessoires zu seinem Outfit.

Es ist mir egal, ob mich alle auslachen. Denn nur wenn ich so angezogen bin, schenkst du mir dein zauberhaftes Lächeln. Señor Pink

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Deshalb veranschaulicht Señor Pink, wie genial "One Piece" ist Eine berührende Geschichte, die den schräg aussehenden Typen in einen Charakter mit Tiefe verwandelt, mit dem man mitfühlen oder den man hassen kann. Auf Reddit gibt es Posts, die Señor Pink deshalb feiern. Aber auch welche, die den Charakter verurteilen, da er an seinem Unglück selbst Schuld ist und auch weiterhin bei der Don-Quichotte-Bande kriminellen Machenschaften nachgeht. Für mich ist es nicht so wichtig, ob man den Charakter mag oder nicht. Dass Señor Pink überhaupt solche Diskussionen auslösen kann, zeigt, dass er von Oda vielschichtig geschrieben wurde. Und das obwohl er nur im "Dressrosa"-Arc auftaucht und auch dort nur eine kleine Rolle spielt. Diese Detailverliebtheit macht "One Piece" so einzigartig. Oberflächlich betrachtet ist es nur eine Abenteuer-Serie über Piraten, die einen Schatz suchen. Aber wer in die Welt eintaucht, findet lustige, tiefgründige und herzzerreißende Geschichten an jeder Ecke.

One Piece Neugierig geworden? Jetzt kostenlos reinschauen Der junge Monkey D. Ruffy stellt eine Mannschaft zusammen, um nach dem legendären Schatz One Piece zu suchen. Die Strohhutpiraten erleben auf ihrer Jagd jede Menge Abenteuer. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen