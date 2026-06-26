Findet er das "One Piece"? "One Piece": Trafalgar D. Law ist besser als Ruffy - aber warum darf er nicht Piratenkönig werden? Aktualisiert: Vor 26 Minuten von Martin Haldenmair Wer würde wohl bei einem Kampf 1:1 gewinnen? Trafalgar Law oder Ruffy? Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Er ist immer oben in den Beliebtheitslisten der Fans, aber nie ganz an der Spitze: Trafalgar Law. Warum er kompetenter und gefährlicher als Ruffy ist und warum er deswegen nicht das "One Piece" erringen darf.

One Piece Folgen im Gum-Gum-Stream Der junge Monkey D. Ruffy stellt eine Mannschaft zusammen, um nach dem legendären Schatz One Piece zu suchen. Die Strohhutpiraten erleben auf ihrer Jagd jede Menge Abenteuer. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Über Martin Anime begleitet Redakteur Martin schon eine ganze Weile, sowohl privat als auch beruflich, da er für ProSieben MAXX und nun für Joyn Texte schreibt und dafür natürlich ganz viele Folgen sichten muss, darunter natürlich auch "One Piece".

Trafalgar D. Water Law: Der Anti-Ruffy Was für ein erster Auftritt! Als Law auf dem Sabaody Archipel in Erscheinung trat, überstand er nicht nur Raleighs Königshaki, sondern stellte sich danach einer angreifenden Marineeinheit in den Weg und verschaffte Ruffy so einen Vorsprung. Von einem Mitglied der "Schlimmsten Generation" können wir natürlich Kampffähigkeiten erwarten, aber solch taktisches Geschick und solche Skrupellosigkeit wie bei Trafalgar hatten wir bis dahin noch nicht gesehen. Seine Teufelskraft ist auch in der schwächsten Form beeindruckend: Mit dem Wort "Room" erzeugt er eine Sphäre um sich herum, innerhalb derer er frei "operieren" kann: Er kann Dinge herumwirbeln lassen, mit ihnen den Platz tauschen - und auch Körper blutlos zerteilen und deren Stücke neu zusammenpuzzeln. Sogar jemandem das Herz entfernen kann er. Der so Beraubte bleibt zwar am Leben, aber natürlich nur so lange dem Herz, das Law nun einfach so mit sich herumtragen, einlagern oder verschenken kann, nichts geschieht. Seine Kräfte sind im Grunde das Gegenteil von Ruffys: Trafalgar operiert, was Präzision und Überlegung erfordert. Wer von seinen Kräften erfasst wird, läuft vielleicht für den Rest seines Lebens als groteske Kunstinstallation durch die Gegend. Ruffy ist ein Gummiball aus Chaos, erst recht, seit seine Teufelsfrucht erwacht ist. Ruffy verfolgt keine große Strategie - er haut seinen Gegnern auf die Glocke, bis Ruhe ist. Bleibende Schäden sind dabei selten. Chancen hätte ich gegen keinen der beiden, aber ich weiß, gegen wen ich lieber verlieren möchte.

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Verbündeter, Freund oder Feind? Hat Ruffy überhaupt Pläne? Nein, das "One Piece" zu finden und dabei einfach mal so lange herumzusegeln und Leuten auf die Glocke zu geben, bis er es gefunden hat, ist kein Plan! Das ist einfach nur der Startpunkt für seine tausenden von Abenteuern, worüber ein Fan wie ich natürlich dankbar ist. Trafalgar Law scheint wiederum nur aus Plänen zu bestehen. 13 Jahre lang arbeitete er daran, Do Flaminngo zu stürzen und war schließlich erfolgreich. Was hat Trafalgar nun für Pläne mit Ruffy? Wohl von Anfang an sah er Ruffy als nützlich für seine Do-Flamingo-Aktion an. Sie sind sogar ein offizielles Bündnis eingegangen, das nach dem Sieg über Kaido ein Ende gefunden hat. Wird er nun zum Gegenspieler? Hat er weitere geheime Pläne, bei denen er Ruffy braucht? Oder hat er vielleicht doch freundschaftliche Gefühle für den Strohhut und seine Bande entwickelt, auch wenn er sich sehr bemühte, immer genervt zu wirken? Bei Law kann man sich nicht so ganz sicher sein. Das ist das Problem bei diesem "Chirurgen des Todes": Er ist zu sehr in seinen eigenen Plänen gefangen.

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