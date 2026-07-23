Der Crush der 2000er Chad Michael Murray: Was macht der ehemalige "One Tree Hill"-Star und Teenie-Schwarm heute? Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicola Schiller 2000er vs. jetzt: Das ist aus Teenie-Schwarm Chad Michael Murray geworden. Bild: IMAGO / Everett Collection; IMAGO / ZUMA Press Wire; Only Flags_stock.adobe.com

In den 2000er Jahren führte kein Weg an ihm vorbei. Chad Michael Murray, der blonde Sunny Boy von nebenan, war einfach überall. Wo ist er heute?

"Dawson's Creek", "Gilmore Girls", "One Tree Hill" und natürlich die vielen schlotzig-romantischen Teenie-Dramen. Chad Michael Murray war Anfang des Jahrtausends überall, wo es um junge, attraktive Männer-Rollen mit melancholischem Dackelblick ging.

Noch nicht so lieb: Tristin Dugray in "Gilmore Girls" Doch bevor er zum sensiblen Quoten-Romantiker wurde, spielte Murray in "Gilmore Girls" (2000-2001) den arroganten aber charismatischen Tristin Dugray, das Aushängeschild eines Privatschul-Snobs. Rory lernt ihn gleich am ersten Tag an der Chilton kennen. Er kommt zu spät in den Unterricht, was aber niemanden stört. Statt zu meckern, erkundigt sich der Lehrer lediglich nach dem Gesundheitszustand von Tristans Großvater. Wahrscheinlich unterstützt die Familie Dugray die Schule seit Jahren oder Tristins Vater sitzt in irgendeinem wichtigen Gremium - oder vielleicht auch beides. "Die Neue" aka Rory fällt ihm natürlich sofort ins Auge. Bevor er in Staffel zwei zu einer Militärschule geschickt wird, entwickelt sich die Romanze der beiden zu einer echten Achterbahnfahrt. Und obwohl Tristin oft unangenehm, manipulativ oder einfach nur arrogant ist, steckt in dem überheblichen Schnösel doch ein weicher Kern. Im Gegensatz zu seinen späteren Rollen ist Murray hier aber definitiv eher der "Bad Boy" statt der "Good Boy".

Hier kannst du Tristins ersten Auftritt sehen Ganze Folge Gilmore Girls Ein klassischer Fehlstart Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.06.2026 • 41 Min Link kopieren Teilen

Der Womanizer: Charlie Todd in "Dawson's Creek" Ähnlich zum arroganten Tristin war auch Murrays Rolle in der Erfolgsserie "Dawson's Creek". Dort spielt er für mehrere Folgen Charlie Todd, einen charmanten Womanizer aus Boston. Er ist der Typ, der genau weiß, was man sagen muss, um Mädchen zu beeindrucken. Hinter der Fassade steckt allerdings nicht viel mehr - was die Mädchen auch schnell verstehen.

Lieblingsrolle: Der süße Romantiker Auf die ersten großen Serienrollen folgen die ersten großen Filmrollen. Zu nennen sind hier vor allem zwei Aushängeschilder der 2000er Jahre. In "Freaky Friday" (2003) spielt er neben Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan den Quarterback Jake. Schon hier zeigt er das, wofür er bald bekannt werden sollte. Er ist nicht der typische oberflächliche High-School-Sportler, der außer gutem Aussehen und Sport nichts auf die Reihe bringt. Er ist sensibel, klug und einfühlsam. Gleiches Spiel, anderer Film. In "Cinderella Story" (2004) spielt Murray Austin Ames, ebenfalls Football-Spieler und Mädchenschwarm Nummer eins. Wieder einmal ist Austin aber nicht der typische dumme Sportler - er hat Grips und Herz! Ausgerechnet Sam (Hilary Duff), das zurückhaltende Mauerblümchen, trifft in einem Chatroom auf den Quarterback. Beide wissen nicht, welche Person hinter dem PC sitzt - hach wie romantisch und herrlich 2000er Rom-Com-kitschig.

Anna (Lindsay Lohan, l.) steht total auf Jake (Chad Michael Murray), der Körpertausch mit ihrer Mutter macht ihr aber fast einen Strich durch die Rechnung. Bild: imago images/Mary Evans

Der Durchbruch: Lucas Scott in "One Tree Hill" Dann kam 2003 die Serie, die Chad Michael Murray endgültig zur 2000er-Legende machen sollte, das Teenie-Drama "One Tree Hill". Hier spielt er Lucas Scott. Einen introvertierten, sensiblen Softie, der nicht nur den örtlichen Basketballplatz aufmischt, sondern nebenbei auch noch Gedichte schreibt und damit die weiblichen Herzen um sich herum verrückt macht. Neun Staffeln lang begleiten wir Lucas auf seiner emotionalen Reise zwischen der Sehnsucht nach der fehlenden Vaterfigur, der Rivalität mit Halbbruder Nathan (James Lafferty) und natürlich dem ikonischen Liebesdreieck mit Peyton (Hilarie Burton) und Brooke (Sophia Bush). "One Tree Hill" war ein echtes Phänomen. Als Zuschauer:in musste man sich entscheiden: Team Nathan oder Team Lucas? Und hier war Lucas eindeutig der Good Boy, den man nicht zuletzt wegen seinem verletzlichen Dackelblick einfach nicht widerstehen konnte.

So ging es nach "One Tree Hill" weiter Nach dem Ende von "One Tree Hill" im Jahr 2012 war schnell klar: Murrays Karriere wird jetzt einen anderen Weg einschlagen müssen. Die Serien-Welt hat sich weiterentwickelt und auch Murray selbst war mit 31 Jahren mittlerweile aus dem Teenie-Schwarm-Alter raus. In den Folge-Jahren war Murray eher unsichtbar in der großen Filmlandschaft. Es gab Gastauftritte, kleinere Rollen (unter anderem in der Serie "Marvel’s Agent Carter" und "Riverdale") aber nichts, das ihn zurück in den Fokus rückte. Ein Schicksal, das viele Teenie-Idole irgendwann ereilt: Wenn man erwachsen wird, ist der Glanz oft vorbei. Murray bleibt dem Romantik-Genre doch treu und spielt in mehreren Weihnachtsfilmen mit. Die Titel sind zugegeben etwas wiederholend und austauschbar: "Angel Falls Christmas", "The Holiday Train", "Christmas On Windmill Way" und so weiter. Für mehr Aufmerksamkeit sorgte er 2025 dank seiner wiederkehrenden Rolle von Jake im Remake von "Freaky Friday".

In der Fortsetzung des Kultfilms treffen Anna (Lindsay Lohan, l.) und Jake (Chad Michael Murray) nach Jahren wieder aufeinander. Bild: IMAGO/Landmark Media

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Chad Michael Murray privat: Sportfan und stolzer Familienvater Vielleicht konzentriert sich Chad Michael Murray heute lieber auf sein Leben abseits der Kamera. 2015 heiratete er die Schauspielerin Sarah Roemer. Mittlerweile haben die beiden drei Kinder. Sein Familienleben hält er weitesgehend privat. Hier und da gibt es auf Instagram allerdings ein paar Einblicke. Sonst findet man auf seinem Profil viele Einblicke in die aktuellen Projekte und Schnappschüsse von sämtlichen Sportevents: Egal ob Eishockey, Football oder Golf.

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