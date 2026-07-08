Romance-Hype Du liebst die Serie "Off Campus"? Dann wird dir "One Tree Hill" definitiv gefallen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Katharina von Freyburg So wie Nathan Scott (James Lafferty) Hailey James (Bethany Joy Lenz) in die Augen schaut, tut es ihm Garrett Graham (Belmont Cameli) bei Hannah Wells (Ella Bright, v.l.) gleich. Bild: Warner Bros. Pictures / Amazon Content Services LLC

Garrett und Hannah haben dein Herz im Sturm erobert? Dann wartet diesen Sommer auf Joyn mit "One Tree Hill" der perfekte Serien-Nachschub auf dich. Das 2000er-Teenie-Drama setzt auf viele Zutaten, die auch "Off Campus" nutzt, und diente der Serie sogar als Inspiration.

Es gibt Tropes, bei denen Romance-Leser:innen sofort schwach werden. So nennen Fans des Genres wiederkehrende Erzählmuster wie "Enemies to Lovers" (von Feind:innen zu Liebenden), "Fake Dating" oder die klassische Nerd-meets-Jock-Dynamik (Intellekt trifft auf Muskeln). Genau dieses Erfolgsrezept macht die Eishockey-Serie "Off Campus" aktuell zum Streaming-Hit. Mehr als 20 Jahre zuvor erzählte "One Tree Hill" eine erstaunlich ähnliche Geschichte. Wer also nach dem Finale von "Off Campus" auf Serien-Entzug ist, kann die Wartezeit bis Staffel 2 wunderbar im Highschool-Kosmos von Tree Hill überbrücken.

9 Staffeln One Tree Hill One Tree Hill In der Kleinstadt Tree Hill führen die Brüder Lucas und Nathan verschiedene Leben. Nathan ist der Star der Highschool, Lucas der Außenseiter, der sich in Nathans Freundin verliebt. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Das Trope, von dem Romance-Fans nie genug bekommen In "One Tree Hill" muss Basketball-Star Nathan Scott (James Lafferty) seine Noten verbessern, um weiter für seine Mannschaft spielen zu dürfen. Ausgerechnet Musterschülerin Hailey James (Bethany Joy Lenz) soll ihm Nachhilfe geben. Sie kennt die Basketball-Welt durch ihren besten Freund Lucas (Chad Michael Murray) und lässt sich von Nathans Ruf als arroganter Star-Spieler wenig beeindrucken. Fast identisch startet auch die Romanze von Garrett Graham (Belmont Cameli) und Hannah Wells (Ella Bright) in "Off Campus": Der gefeierte Eishockey-Captain braucht dringend akademische Unterstützung und verliebt sich ausgerechnet in die ehrgeizigste Studentin auf dem Campus. Ein Liebes-Setting, das seit Jahrzehnten zuverlässig funktioniert. Schon in Filmen wie "High School Musical" (2006) oder "Beautiful Disaster" (2023) sowie Serienhits wie "Noch nie in meinem Leben ..." (2020) oder "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" (2024) sorgt die Liebes-Paarung aus sportlichem Womanizer und kluger Heldin für jede Menge Herzklopfen.

Eine Wette, ein Bad Boy und unerwartete Gefühle Film ansehen Romantische Komödie Beautiful Disaster Verfügbar auf Joyn 92:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"One Tree Hill" steckt tatsächlich in "Off Campus" Die vielen Parallelen sind kein Zufall. "Ich liebe 'One Tree Hill'", sagt Showrunnerin Louisa Levy in einem Interview mit dem Newsportal "Brit + Co". Besonders die musikalische Ebene der Serie habe sie beeindruckt: "Ich finde, 'One Tree Hill' hat Musik so gut eingesetzt. Das wollte ich auch in unsere Serie bringen." Nathan und Hailey bezeichnet sie außerdem als ihr "OTP forever" - also als ihr absolutes Lieblings-Paar. Das erklärt, warum sich "Off Campus" trotz modernem College-Setting manchmal wie ein klassisches Teenie-Drama der 2000er anfühlt. Die Gemeinsamkeiten zwischen den Serien sehen übrigens nicht nur wir. Der Instagram-Account @primevideoca hat einen Post dazu hochgeladen:

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Beide Serien erzählen ihre Geschichten nicht nur über ihre Protagonist:innen. Freundschaften, Campusleben und der Sport bilden die Bühne, auf der sich unterschiedlichste Figuren entwickeln. Dazu kommt ein Soundtrack, der die emotionalen Momente intensiviert und den Fans oft noch lange im Gedächtnis bleibt. Bestes Beispiel: Nathan und Haileys erster Kuss in Staffel 1, Folge 8. Während im Hintergrund "Dare You To Move" von Switchfoot läuft, wird der Song untrennbar mit einem der ikonischsten Romance-Momente der Serie verbunden.

Den ersten Kuss von Hailey und Nathan gibt's ab Min. 33:20! Ganze Folge One Tree Hill Die Suche nach mehr Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.10.2024 • 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wahre Sehnsucht und sensible Kerle Neben den beliebten Tropes verbindet beide Formate vor allem ihre Atmosphäre. Statt Liebe auf den ersten Blick setzen sie auf Slow Burn: unausgesprochene Gefühle und Figuren, die sich Zeit nehmen, einander wirklich kennenzulernen. Romance-Fans sprechen auch von Yearning, diesem bittersüßen Gefühlsmix aus Unsicherheit, Hoffnung und Schmetterlingen im Bauch. Dass genau diese emotionale Seite den Reiz von "One Tree Hill" ausmacht, sieht auch "Off Campus"-Star Antonio Cipriano so. Der Logan-Darsteller schwärmt im Magazin "Bustle" von Nathan Scott und hebt besonders hervor, wie respektvoll dieser mit Hailey umgeht: "Das ist ein Mann! So respektiert man seine Frau." Dass Garrett auf Social Media für seine emotionale Reife gefeiert wird, zeigt auch, warum Nathan Scott bis heute so beliebt ist. Schon "One Tree Hill" setzte auf männliche Hauptfiguren, die ihren Partner:innen wertschätzend und einfühlsam begegneten.

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Nicht nur die Lovestory macht süchtig Natürlich fiebern Fans in beiden Serien vor allem mit ihren Lieblings-Paaren mit. Doch weder "One Tree Hill" noch "Off Campus" funktionieren ausschließlich über Romantik. In Tree Hill entwickeln sich aus Rivalen Brüder, Freundschaften werden auf die Probe gestellt und Konflikte ziehen sich über Jahre hinweg durch die Handlung. Ähnlich ist es bei den Hockeyspielern rund um Garrett, Logan, Dean und Tucker, deren Freundschaft fast genauso viel Raum einnimmt wie die Liebesgeschichten. Genau diese Mischung aus Romance, Coming-of-Age und Found Family (Wahlfamilie) sorgt dafür, dass sich beide Serien größer anfühlen als klassische Liebesgeschichten.

Warum "One Tree Hill" bis heute nachwirkt Bevor BookTok Begriffe wie Slow Burn und Yearning groß machte, ließ "One Tree Hill" sein Publikum genau dadurch Woche für Woche mitfiebern. Das Teenie-Drama erzählte von Freundschaft, Selbstfindung, Leistungsdruck, Familienproblemen und großen Gefühlen, ohne ihre Figuren auf eine einzige Liebesgeschichte zu reduzieren. So wirkt sie auch mehr als 20 Jahre nach ihrer Premiere erstaunlich modern. "Off Campus" übernimmt diese Erfolgsformel dabei nicht eins zu eins, sondern adaptiert sie für eine neue Generation und gibt modernen Themen wie Konsens in Partnerschaften und mentaler Gesundheit Raum. Das Herzstück bleibt aber dasselbe: Glaubwürdige Figuren, die an ihren Fehler wachsen und sich dabei langsam ineinander verlieben.

Zurück nach Tree Hill Wenn dir an "Off Campus" nicht nur Garrett und Hannah, sondern auch die Freundschaften, das Campusleben und das allmähliche Knistern zwischen den Charakteren gefallen haben, solltest du "One Tree Hill" unbedingt eine Chance geben. Viele der Romance-Tropes, die heute wieder Millionen Menschen begeistern, haben mit dem Millennial-Hit ihren Weg in die Popkultur gefunden. Manchmal lohnt sich der Blick zurück eben besonders, vor allem, wenn dabei eine Serie wartet, die sich überraschend zeitlos anfühlt. Das dürfte auch Fans der ersten Stunde bei einem Rewatch schnell wieder auffallen.