Sonntagskrimi "Polizeiruf 110": Schmuck-Diebstahl und wie echte Kunsträuber vorgehen Aktualisiert: Vor 3 Stunden von teleschau Vincent Ross (André Kaczmarczyk, l.) und sein Kollege Karl Rogov (Frank Leo Schröder) gehen einem Überfall auf den Grund. Bild: rbb/Christoph Assmann

Der aktuelle "Polizeiruf 110: Goldraub" führte das Ermittler-Duo zu einem Raubmord in Potsdam, wo es die Täter auf historischen Schmuck abgesehen hatten. Angesichts zahlreicher Kunst- und Museumsüberfälle geriet zunächst eine professionelle Bande ins Visier.

Der Fall begann im idyllischen Holländischen Viertel: Jan Michalski, Betreiber einer Goldmanufaktur, wurde in seinem Laden erschossen. Die Beute war hochkarätig - eine historische Schmucksammlung der Familie Stolzenburg, die eigentlich im Potsdam-Museum ausgestellt werden sollte. Erste Spuren deuteten auf eine berüchtigte polnische Bande hin, die für ihre Überfälle in Clownsmasken bekannt war. Doch die Ermittler Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) merkten schnell, dass die Details nicht zum üblichen Vorgehen der Profis passten.

Wie liefen die Ermittlungen? Von der Schmucklieferung wussten nur wenige: Museums-Chef Henrik Feldmann (Thomas Bading), die Sicherheitsfirma, das spätere Opfer sowie dessen am Boden zerstörte Frau, die Goldrestauratorin Bettina Michalski (Deborah Kaufmann), die sich während des Raubes nicht im Laden aufhielt. Befragt wurde in klassischen Ermittlungen auch ihr Sohn Nico (Jakob Fliess) und dessen Ex-Freundin Romy (Meira Durand), mit der er ein Kind hat, um das sich Bettina oft kümmert. Die rätselhafte Mutter-Sohn-Beziehung und die komplexen familiären Verstrickungen wurden bald derart prominent thematisiert, dass sich der oder die geneigte Zuschauer:in schon seinen Teil denken konnte. Rogov nahm derweil die Spur eines angeschossenen Täters auf: Matti Subotka war seinen Verletzungen erlegen. Sein Freund, ein Krankenpfleger namens Dennis Berger (Theo Trebs), schien ebenso in den Raub verstrickt. Und auch seine Verbindungen zur Familie des Opfers waren alles andere als zufällig.

Wie wurde der Fall aufgelöst? Die Auflösung war so bitter wie klassisch: Hinter dem Raub steckten nicht kriminelle Masterminds, sondern die Verwandtschaft. Nico, der verschuldete und glücksspielsüchtige Stiefsohn des Opfers, hatte gemeinsam mit Matti Subotka den Überfall geplant und mit Gummipistolen durchgeführt. Kleines szenisches Highlight: Nicos kleine Tochter, die mit dem historischen Schmuck um den Hals in der Tür steht. Im Rückblick wurde das Ausmaß der Tragödie deutlich: Jan Michalski hatte sich mit einer echten Waffe gewehrt und Matti angeschossen. Als er seinen Stiefsohn erkannte und ihm die Clownsmaske vom Gesicht riss, kam es zum Handgemenge, bei dem Nico seinen Stiefvater mit dessen Waffe tötete. Das Finale, in schönem Kontrast zur herausgeputzten Innenstadt vor der Spielothek im Plattenbauviertel, gipfelte in einer intensiven Szene: Der Täter bedrohte im Auto mit der Waffe seine eigene Mutter, während Ross unter Lebensgefahr zu ihm in den Wagen stieg, um die Situation zu deeskalieren.

Was war besonders in diesem "Polizeiruf"? Es ging, abgesehen von einzelnen Szenen, gediegen zu im Film von Regisseur Felix Karolus, der zufällig auch aus einer Juweliersfamilie stammt. Während der Brandenburger "Polizeiruf" sonst meist in der spröden, naturgewaltigen Grenzregion zu Polen spielt, diente diesmal das durchgentrifizierte Potsdam als Kulisse. Erstmals nach vielen Jahren spielte so wieder ein Krimi der Reihe in der Landeshauptstadt. Auch das diesmal im rotierenden Personalkarussell ausgewählte Ermittler-Duo erwies sich als besonders: Das Zusammenspiel zwischen dem queeren, intellektuellen Ross und dem bodenständigen Rogov verlieh dem Krimi eine fast schon gemächliche, aber sehr sympathische Tiefe. Statt um Kommissars-Abgründe ging es bei den beiden eher um "klärende Beziehungsgespräche" oder Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören. Zudem auffällig: Ross mauserte sich zum "Ermittler-Philosophen", der im schwarzen Netzoberteil unter der schusssicheren Weste nicht nur optisch Akzente setzte, sondern auch kluge psychologische Brücken zu den Verdächtigen baute: "Wir haben alle ein zweites geheimes Leben", so eine dieser Weisheiten, oder: "Es geht grundsätzlich immer um alle."

Wie oft kommt es zu Museums- und Kunstdiebstählen? Der Krimi griff ein Thema auf, das in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgte: Die Professionalisierung des Kunstraubs. Auch wenn im "Polizeiruf" dann doch Amateure am Werk waren, ist die Realität oft sehr spektakulär und organisiert. Zu den prominentesten Fällen der jüngeren Geschichte gehört der Raub im Berliner Bode-Museum 2017: In einer Nacht-und-Nebel-Aktion stahlen Diebe die 100 Kilogramm schwere Goldmünze "Big Maple Leaf". Von der Münze fehlt bis heute jede Spur; Beamte und Beamtinnen gehen davon aus, dass sie zerstückelt und eingeschmolzen wurde - ein Schicksal, das auch dem Stolzenburg-Schmuck im Krimi drohte. 2019 geschah im Grünen Gewölbe in Dresden ein spektakulärer Juwelendiebstahl, bei dem einzigartige Diamantgarnituren von unschätzbarem kulturellem Wert verloren gingen. Auch hier spielte, wie im Krimi angedeutet, Insiderwissen eine Rolle. Und dann wäre da ja noch der Louvre-Raub im Oktober 2025, bei dem Profis in kürzester Zeit acht Schmuckstücke aus dem 19. Jahrhundert - etwa aus der Sammlung Napoleon I. - im Wert von rund 88 Millionen Euro stahlen. Bislang fehlt von der Beute jede Spur.

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