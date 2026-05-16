Ab 18. Mai Wochen-Vorschau "Sturm der Liebe": Wird Kilian seine Gefühle für Fanny zulassen? Aktualisiert: Vor 48 Minuten von Sylvia Loth Larissa (Anna Karolin Berger, M.) beobachtet Kilian (Anthony Paul, li.) undFanny (Johanna Graen, re.). Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Kilian kämpft mit seinen Erinnerungen, während Larissas Lügen ans Licht kommen. Sophia spinnt die nächsten Intrigen am Fürstenhof, und auch Leo, Vincent und Katja stehen vor Wendepunkten, die ihr Leben verändern könnten. Das erwartet dich in der "Sturm der Liebe"-Woche ab 18. Mai.

Steht der nächste Abschied am "Fürstenhof" bevor? Während alte Gefühle neu entflammen, drohen gut behütete Wahrheiten alles zu zerstören: Kilians (Anthony Paul) Gefühle für Fanny (Johanna Graen) kehren nach und nach zurück, genau wie seine Erinnerungen. Jedoch fühlt er sich zwischen Fanny, Marlon (Frederik Bott), Larissa (Anna Karolin Berger) und Yannik (Jo Weil) aufgerieben und weiß nicht, wer es wirklich ernst mit ihm meint. Keine guten Absichten hegt Sophia (Krista Birkner), die sich über Lale (Yeliz Simsek) an Christoph (Dieter Bach) heranmachen will. Auch bei Leo (Aurel Klug), Vincent (Martin Walde) und Katja (Isabell Stern) stehen wichtige Entscheidungen an. Vincent möchte nämlich unbedingt in die USA gehen und fordert von Katja eine Entscheidung.

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Folge 4595 (Montag, 18. Mai): Alte und neue Gefühle Kilian wird aus dem Krankenhaus entlassen und weiß mittlerweile, wie glücklich er mit Fanny war. Darum sucht er als Erinnerungs-Hilfe mit ihr gemeinsam bekannte Orte auf. Als er sich schließlich entspannen kann, verliebt er sich erneut in Fanny. Auch Sophia will alte Gefühle wieder aufwärmen und hofft, mit der Preisverleihung für Lale am Fürstenhof bei Christoph zu punkten. Dieser ist positiv überrascht, macht Lale aber zugleich deutlich, dass es Sophia wohl mehr um ihr persönliches Image geht als um die Unterstützung für die Stiftung. Christoph und Lale beschließen, die Verleihung im Bräustüberl abzuhalten, was Sophia verärgert. Nach Yanniks schrecklicher Diagnose holt sich Leo in München eine Zweitmeinung ein. Leider stellt sich heraus, dass Yannik richtig lag, was für Leo bedeutet, nicht weiter für den Verein spielen zu können. Völlig frustriert zieht er sich zurück und will allein sein. Ausgerechnet jetzt läuft er Elias (Orlando Lenzen) über den Weg.

Folge 4596 (Dienstag, 19. Mai): Neue Hinweise Kilians Gefühle für Fanny erwachen erneut, doch dann trifft er auf Marlon, der von seiner Beziehung mit Fanny schwärmt. Als Kilian von den USA-Plänen der beiden erfährt, ist er schockiert und will sich doch wieder auf Larissa einlassen. Olivia (Soraya Bouabsa) erfährt, dass der Zeuge ausgesagt hat. Laut ihrem Anwalt sind dabei jedoch keine brauchbaren Hinweise herausgekommen. Massimo (Philip Birnstiel) hat von seinem Hamburger Polizeikontakt Unterlagen per Mail bekommen, die beide gemeinsam durchgehen. Dabei fällt Olivia etwas auf, was auf die Identität des Täters hindeuten könnte. Lale möchte die Preisverleihung mit einer wohltätigen Auktion verknüpfen und kann Erik (Sven Waasner) als Auktionator gewinnen. Sie ist so nervös, dass sie kaum schlafen kann. Erst als Fritz (Thimo Meitner) ihr aus dem Buch "Der kleine Prinz" vorliest, beruhigt sie sich. Hildegard (Antje Hagen) möchte, dass Alfons (Sepp Schauer) sein Motorrad für die Auktion zur Verfügung stellt, was gar nicht gut bei ihm ankommt.

Folge 4597 (Mittwoch, 20. Mai): Planänderung Sophia gelingt es, die anstehende Preisverleihung zu sabotieren: Der örtliche Kegelclub, der am Tag der Preisverleihung das "Bräustüberl" gebucht hatte, besteht nun darauf, den Termin wahrzunehmen. Darum findet das Event doch im "Fürstenhof" statt. Als Lale bei ihrer Dankesrede den Support von Christoph erwähnt, wird Sophia eifersüchtig. Die Gefühle spielen auch bei Kilian verrückt. Er muss an Fanny denken, während er Larissa verführt, was ihn verunsichert. Zeitgleich konzentriert sich Fanny auf die Beziehung mit Marlon. Als die beiden sich im Gewächshaus treffen, erinnert sich Kilian, wie sie dort gemeinsam Kräuter gezüchtet haben. Daraufhin tauschen die beiden innige Blicke aus, was Marlon irritiert. Nachdem Leo schweren Herzens seinen Auflösungsvertrag unterschreibt, versucht Werner (Dirk Galuba) ihn zu trösten. Er hofft, dass Elias ihm auf der Preisverleihung Trost spenden kann. Als er ihn dort nicht findet, macht sich ein ungutes Gefühl in ihm breit. Und tatsächlich steckt Elias in Schwierigkeiten …

Folge 4598 (Donnerstag, 21. Mai): Verschwommene Erinnerungen Fanny will Kilian nach wie vor helfen, seine Erinnerungen zurückzugewinnen. Die zwei verabreden sich zum Kochen, was Fanny Marlon verschweigt. Während sie ihr schlechtes Gewissen plagt, kann sich Kilian plötzlich wieder erinnern, eine Schein-Ehe mit Larissa eingegangen zu sein. Er fordert Yannik auf, ihm die Wahrheit zu sagen. Seitdem Sophia auf der Preisverleihung bemerkt hat, wie sehr Lale Christoph am Herzen liegt, plant sie die nächste Intrige. Sie schlägt Lale vor, Gäst:innen, die ein Kind mit Behinderung haben, mit der Stiftung zu unterstützen. Da Lale keine Zeit hat, sich damit zu befassen, präsentiert Sophia ihre Idee Christoph, der sie zu ihrer Freude tatsächlich gut findet. Jetzt, wo es Leo zumindest psychisch besser geht, traut sich Vincent, Katja erneut von seinen Plänen, nach Kalifornien zu gehen, zu erzählen. Katja wirft ihm vor, egoistisch zu sein und sich der Realität zu verschließen.

Folge 4599 (Freitag, 22. Mai): Getrennte Wege Werner ist besorgt, weil sich Massimo wehmütig an Sandy (Marie Lemmle) erinnert. Er deutet Massimo gegenüber an, dass Olivia ihm guttut. Beim Klettballspielen scheinen tatsächlich beide ihre Sorgen zu vergessen. Kilian kann kaum fassen, was Yannik ihm über Larissa berichtet. Er konfrontiert sie mit den Vorwürfen, doch Larissa streitet alles ab und schiebt Yanniks Aussagen auf seine Eifersucht. Kilian wird hellhörig, da er nichts von Yanniks Gefühlen für Larissa geahnt hat. Er ist verzweifelt, weil er nicht mehr weiß, wem er vertrauen kann. Fanny findet ihn völlig aufgelöst an der Seehütte. Werden ihre Gefühle füreinander die Situation überstehen? Katja und Vincent haben neue Probleme. Während es Vincents großer Traum ist, nach Amerika zu gehen, kann und will Katja den Fürstenhof nicht hinter sich lassen. Werden sich die Wege der beiden nun für immer trennen?