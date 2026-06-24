Die geplante dreijährige Pause für den Dresdner "Tatort" und den "Polizeiruf 110" sorgt für Kritik. Jetzt äußert sich auch die Schauspielerin Claudia Michelsen. Sie ermittelt seit 2013 als Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch in dem beliebten Kriminalfilm.

Wegen Sparmaßnahmen: Claudia Michelsen warnt vor Auswirkung der "Polizeiruf 110"-Pause

Die Entscheidung des MDR bezeichnet Claudia Michelsen im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" als "fatal". Eigentlich wolle sie schon lange nicht mehr über den Osten oder den Westen reden. Aber genau diese Frage werde jetzt wieder aufgeworfen: "Was passiert hier mit dem Osten?"

Hinter dem Konflikt stehen Sparmaßnahmen. Der MDR muss seinen Haushalt von 2025 bis 2028 um 160 Millionen Euro reduzieren. Der Auslöser: Der Rundfunkbeitrag hätte Anfang 2025 von 18,36 auf 18,94 Euro steigen sollen - die Bundesländer setzten die Erhöhung allerdings nicht um. ARD und ZDF haben dagegen Verfassungsbeschwerde eingelegt. MDR-Intendant Ralf Ludwig betonte, auf die geplante Produktionspause hätte der Sender verzichten können, wenn die empfohlene Erhöhung des Rundfunkbeitrags umgesetzt worden wäre.

Für Claudia Michelsen ist das eine Erklärung, aber keine Rechtfertigung - jedenfalls nicht für die enorme Tragweite dieser Entscheidung. Denn was der MDR hier streicht, ist aus ihrer Sicht nicht nur ein beliebiges Programm. Sie verweist auf die wirtschaftliche Dimension: Mit der Entscheidung würden sehr viele Arbeitsplätze verloren gehen. Zudem sei der "Polizeiruf 110" erst kürzlich von der Leipziger Produktionsfirma UFA übernommen worden - ein Signal, die Filmwirtschaft in der Region zu stärken. Eine dreijährige Pause würde diese Entwicklung wieder zunichte machen.