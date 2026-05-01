ARD Degeto-Reihe
"Praxis mit Meerblick": Wie geht es nach Kais Sucht-Enthüllung weiter?
Aktualisiert:von teleschau
Mit Bekanntwerden von Kais (Lukas Zumbrock) Tablettensucht spitzte sich die familiäre Lage von Rügenärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) in "Praxis mit Meerblick" am vergangenen Freitag weiter zu. Wie geht es jetzt mit der ARD Degeto-Reihe weiter?
In Sachen Stursinn kommt Kai Kaminski ganz eindeutig nach seiner Mutter: Am vergangenen Freitag entdeckte die Ärztin Nora Kaminski in "Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest" Aufputschmittel in der Aktentasche ihres Sohnes. Dieses stellte sich auch als Auslöser seiner diffusen körperlichen Leiden heraus. Bei der Konfrontation platzte Kai sofort der Kragen: Gemeinsam mit seiner Verlobten Sophie Trafeur (Maxine Kazis) wollte er so schnell wie möglich nach Paris abreisen. In letzter Sekunde ließ er sich aber doch noch umstimmen. "Dann haben wir jetzt ein Familienprojekt", sagte Kais Vater Peer Kaminski (Dirk Borchardt) am Ende zu seiner Ex. Doch das gestaltet sich mehr als schwierig: Den 30. Film "Praxis mit Meerblick - Leinen los" siehst du am Freitag, 1. Mai, 20:15 Uhr, im Das-Erste-Livestream auf Joyn.
Streame die neue Episode von "Praxis mit Meerblick" auf Joyn
Leinen los
"Wir brauchen Abstand"
Seit der Konfrontation mit seiner Mutter kapselt sich Kai vollkommen von der Außenwelt ab. Anstatt mit seiner Verlobten am Strand spazieren zu gehen, suhlt sich der ambitionierte Anwalt im Hotelbett im Selbstmitleid. Die verzweifelte Sophie zieht schließlich die Reißleine: "Wir brauchen Abstand", verkündet sie und reist allein zurück in ihre Heimat. Nora Kaminski gibt sich hingegen nicht so leicht geschlagen: Auch sie setzt nun auf Stursinn und campiert vor Kais Hotelzimmertür. Denn am Ende will sie nur eines: endlich in Ruhe mit ihrem Sohn reden.
Das von langer Hand geplante Beachvolleyball-Turnier der Rügener Ärzteschaft für einen guten Zweck steht derweil kurz vor dem Finale: Werden der ambitionierte Dr. Heckmann (Patrick Heyn) und die Arzthelferin Mandy Petersen (Mandy Petersen) die Partie für sich entscheiden? Oder gewinnen am Ende doch Nora Kaminski und der Tierarzt Dr. David Mandel (Marco Girnth)?
Wie geht es mit "Praxis mit Meerblick" weiter?
Der Kampf gegen die Sucht wird Kai und seine Familie auch in den verbleibenden zwei Episoden der ARD-Reihe begleiten. Die Filme "Praxis mit Meerblick - Treffer ins Glück" und "Praxis mit Meerblick - Aus heiterem Himmel" siehst du an den kommenden beiden Freitagen, jeweils um 20:15 Uhr, im ARD-Livestream auf Joyn.
Danach heißt es wieder, geduldig sein! Denn die Reihe wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2027 fortgesetzt. Im Mai und Juni finden die Dreharbeiten zu drei neuen Filmen an der Ostsee statt.
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