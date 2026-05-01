"NDR Talk Show" am 1. Mai
Helene Fischer und Florian Silbereisen: Ex-Traumpaar verzückt Fans mit Video
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Ein Lied, ein Laubengang und plötzlich steht Florian Silbereisen neben Helene Fischer. Der neue Clip zur "NDR Talk Show" sorgt bei Instagram vorab für große Freude.
Helene und Flori sind heute zu Gast
"NDR Talk Show" mit Helene Fischer, Florian Silbereisen und vielen mehr
Ein Videoclip von Helene Fischer sorgt derzeit für viele Herzchen in den Instagram-Kommentaren: Gemeinsam mit ihrem Ex Florian Silbereisen wirbt die Schlagersängerin für ihren Auftritt in der NDR-Talkshow heute Abend – und begeistert damit viele Fans.
Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden seit ihrer Trennung wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Von 2008 bis 2018 waren der "Traumschiff"-Kapitän und Moderator Florian Silbereisen und die Schlagersängerin Helene Fischer ein Paar. Auch nach ihrer Trennung blieben sie freundschaftlich verbunden. Helene Fischer heiratete danach den Luftakrobaten Thomas Seitel und bekam mit ihm zwei Kinder.
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Das Video zeigt, wie die Schlagersängerin auf einem Laubengang das Lied von "Schau mal herein" von Bernd Clüver und Marion Maerz singt. Überraschend öffnet sich eine Tür, Florian Silbereisen gesellt sich zu ihr und stimmt mit ein.
Fans sind begeistert vom "Power-Duo"
"Ihr seid ein tolles Vorbild", lobt eine Userin in einem der vielen Kommentare. Sehr viele äußern dort ihre Freude über das "Lieblings- oder Power-Duo". Eine andere Frau schreibt: "Der Walk ist ja schon ’Germany’s Next Topmodel’-reif." Und: "Schön, dass es so eine Freundschaft gibt."
Laut der "Bild" soll sich Helene Fischer gewünscht haben, dass ihr Ex-Partner Silbereisen mit ihr an der "NDR Talk Show" teilnimmt, um gemeinsam einen Blick auf die vergangenen Jahrzehnte zu werfen. Die "Talk Show" startet heute um 22 Uhr im NDR und ist zu sehen im TV-Livestream auf Joyn.
Helene Fischer und Florian Silbereisen zu Gast in der "NDR Talk Show"
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