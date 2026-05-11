Fan-Check "Pretty Little Liars": Diese Folgen gelten angeblich als die besten Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicola Schiller Was ist die beste "Pretty Little Liars"-Folge aller Zeiten? Redakteurin Nicola checkt das Ranking eines Internet-Forums. Bild: seriesgraph.com; Warner Bros. Entertainment Inc.

Redakteurin und PLL-Fan Nicola hat sich die angebliche Top 3 aller Folgen angeschaut und hakt kritisch nach: Stimmt das Ranking wirklich? Oder haben User:innen auf Internet-Foren manchmal einfach keinen Geschmack?

Nur 3 von über 160 Folgen sind "Mega" Die Webseite "Seriesgraph" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Nutzer:innen-Bewertungen jeder einzelnen Folge einer Serie graphisch darzustellen. Maximal kann eine Folge eine Punktzahl von 10 erreichen. Die vergebene Punktzahl ist ein Mittelwert aller abgegebenen User:innen-Bewertungen. Interessant sind auch die Kategorie-Namen für die insgesamt sechs Bewertungsschritte: Bewertung > 4: Müll (Garbage)

Bewertung > 5: Schlecht (Bad)

Bewertung > 6: Geht (Regular)

Bewertung > 7: Gut (Good)

Bewertung > 8: Toll (Great)

Bewertung > 9: Mega (Awesome) Über 188.000 Nutzer:innen haben "Pretty Little Liars" (PLL) bewertet. Im Durchschnitt bekommt die ganze Serie übrigens 7,3 von 10 Sternen. Der Folgen-Überblick zeigt: Gerade mal drei Episoden haben es in die Königsklasse "Mega" geschafft.

Die Online-Bewertungen im Fan-Check Ich bin großer Fan von "Pretty Little Liars" und auch wenn meine heiße Binge-Phase schon etwas her ist (die Serie lief von 2010 bis 2017), kann ich mich grob an den Plot erinnern. Zum Auffrischen habe ich mir die laut "Seriesgraph" besten drei Folgen angeschaut. Stimme ich den User:innen zu?

"Demaskiert": Staffel 2, Folge 25 Worum geht's? Hinter "A" steckt Melissa oder Jenna, dem sind sich die Mädels inzwischen sicher. Während sie zur Ablenkung auf einen Maskenball gelockt werden, macht die Gruppe einen riesigen Fortschitt und findet das Hauptquartier von "A". So viel sei verraten, in dieser Folge fallen nicht nur die Masken auf dem Ball 😉. Wie finde ich die Folge? "Demaskiert" macht vieles richtig. Ich erinnere mich, dass ich damals beim ersten Anschauen - ich muss so 15 Jahre alt gewesen sein - vor allem die düsteren PLL-Folgen mit Horror-Elementen mochte. Davon gibt es in "Demaskiert" einige Schmankerl! Hanna duscht, hinter dem weißen Vorhang nähert sich eine dunkle Silhouette. Als sie dann aus dem Bad kommt, ist zwar keiner im Raum, aber die Motel-Zimmer-Tür steht offen - "Psycho"-light quasi. Als Spencer und Mona dann mitten im Hauptquartier von "A" stehen, die Wände tapeziert mit Fotos der Mädchen, muss mein 15-jähriger Puls in die Höhe geschossen sein. Zu dem Zeitpunkt konnte ich ja noch nicht ahnen, dass es noch fünf weitere Staffeln - und zig weitere "A"s geben sollte. Die erste Demaskierung in der Geschichte von PLL und die anschließende Verfolgungsjagd tut ihr Übriges. Ich würde diese Folge definitiv auch in die Top-Kategorie "Mega" stecken.

Ganze Folge Pretty Little Liars Demaskiert Verfügbar auf Joyn 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Willkommen im Puppenhaus": Staffel 5, Folge 25 Worum geht's? Wir springen in die fünfte Staffel. Die Mädels-Clique steckt in orangenen Overalls, gefangen von "A" in einem lebensgroßen Puppenhaus - inklusive akkuraten Nachbauten ihrer Zimmer und Überwachungskameras. Zudem tobt sich "A" mit verrückten Psychospielchen an ihnen aus. Die Lage scheint aussichtslos. Zeitgleich bekommen sie immer mehr Hinweise zur - bis dato - wahren Identität von "A". Wie finde ich die Folge? Für mich ging es mit der Serie gegen Ende dieser Staffel langsam aber sicher bergab. Die unterschiedlichen Identitäten von "A" und das ständige Ratespiel fand ich immer spannend. Die Frage, warum sich die Gruppe nicht einfach mal der Polizei oder sonst einem Erwachsenen anvertraut hat, habe ich zu diesem Zeitpunkt schon lange. Trotzdem wird es mir ab dem Puppenhaus einfach zu wild, der Plot ist zu konstruiert und spätestens jetzt fernab von jeder denkbaren Realität. Für mich schafft es die Folge gerade mal in die Kategorie "Gut".

"Spielst du mit?": Staffel 6, Folge 1 Worum geht's? Gleich im Anschluss ans Puppenhaus, geht es laut "Seriesgraph" genauso "Awesome" weiter. Sie haben die Knast-Outfits mittlerweile gegen Abendkleider getauscht. Obwohl sie aus dem Gebäude entkommen konnten, sitzen sie weiterhin in der Falle. Denn "A" ist clever und hat einen elektrischen Zaun um das Puppenhaus herum gebaut - ja wirklich. "A" muss echt architektonisches und heimwerkerisches Talent haben. Währenddessen tun die Herzensmänner Ezra, Caleb und Toby alles, um die Girls zu finden. Wie finde ich die Folge? Wieder einmal feiert Alisons ikonisches gelbes Top ein Comeback und das gleich an zwei unterschiedlichen Personen. Das war dann aber auch schon alles, was mir an der Folge richtig gut gefallen hat. Wie schon beim Finale von Staffel fünf ist mir die ganze Story einfach zu kurios. So clever wie "A" die ganze Zeit war, kann ich nicht fassen, dass sich die Mädels durch einen so billigen Trick aus dem Puppenhaus befreien konnten. Zum Glück ist diese Storyline damit endgültig vorbei. Auch hier stimme ich also leider nicht mit den User:innen-Bewertungen von "Seriesgraph" überein, für mich gibt's wieder nur ein "Gut".

Fazit: Diese PLL-Folgen sind für mich "Mega" Jetzt fragst du dich bestimmt, was ist denn meiner Meinung nach die beste "Pretty Little Liars"-Folge aller Zeiten? Die Antwort: Auf eine einzige kann ich mich nicht festlegen. Ganz vorne mit dabei wären für mich aber "Das Fremde im Zug" (Staffel 3, Folge 13) oder "Wieder einmal in Rosewood" (Staffel 6, Folge 11).

"Das Fremde im Zug" Eine der vielen Halloween-Epiosden. Dadurch setzt sie vor allem auf Horror-Elemente. Es geht schon gruselig los: Mona sitzt in ihrem Zimmer in Radley, draußen stürmt und gewittert es, was das Zeug hält und sie singt ein gruseliges Kinderlied. Mit ihr im Zimmer: "A" im ebenfalls ikonischen schwarzen Kapuzen-Pulli. Die Mädchen gehen dann auf eine Halloween-Party in einem fahrenden Zug, wo der damals noch recht unbekannte Adam Lambert als Musik-Act auftritt. Toll! Im Zug geht's dann weiter mit mysteriösen Ereignissen und jeder Menge Jump-Scares. Toll! Am Ende wird eine von ihnen sogar in eine riesige Holzkiste mit einer echten Leiche eingesperrt - mir gefällt's.

Ganze Folge Pretty Little Liars Das Fremde im Zug Verfügbar auf Joyn 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Wieder einmal in Rosewood" Die Geschehnisse im Puppenhaus sind mittlerweile fünf Jahre her. Die Liars sind erwachsen, starten nach dem College gerade ins Berufsleben oder mit der Familienplanung. Zum einen finde ich es unglaublich spannend zu sehen, was aus ihnen geworden ist. Und trotzdem ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Denn gerade jetzt, wo alles so perfekt erscheint - und man die Serie vielleicht hätte beenden können und sollen -, geht das Drama um "A" von vorn los. Obwohl sich die Mädchen in den letzten Jahren etwas aus den Augen verloren haben, müssen sie jetzt wieder zusammen arbeiten, um ihren mysteriösen Gegner endlich und endgültig zu bezwingen.