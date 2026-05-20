Diese Stars gehen im Stundentakt
"Promi Taste" 2026: Wer ist raus im Finale?
Veröffentlicht:von Pia In der Smitten, Rebecca Arlt
Von ursprünglich 12 Stars haben sich 7 Kandiat:innen bis ins Finale von "Promi Taste" gekocht. Im Finale selbst müssen sich dann über drei Runden hinweg weitere Promiköche verabschieden, bis am Ende ein Promi den Titel gewinnt.
Zu Beginn des Finales treten alle Teams mit ihren verbleibenden Schützlingen an. Fast im Stundentakt muss sich jemand verabschieden. Sieben Promis sind in Woche 7 noch im Rennen und kämpfen mit ihren Coaches um den begehrten Pokal und die 10.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl. Wen wird es in Runde 1 treffen? Bleib dran und du erfährst hier im Verlauf der Show, wer gehen muss.
Raus in Runde 1: Sportkommentator Elmar Paulke und Paul Schütz
Als kleine Änderung zu den vorherigen Episoden, dürfen die Coaches dieses Mal ihre Kanzel verlassen und den Kandidat:innen ganz nah sein. Elmar Paulke ahnt vielleicht bereits, dass es eng für ihn wird und sorgt für Schönwetter bei seinem Coach. "Ich räum‘ nur mal kurz auf, das ist gut für die Stimmung", erklärt der Sportkommentator mit einem Seitenblick zu Tim Raue.
Der Sternekoch ist hier allerdings mit anderen Ambitionen angetreten. "Ich bin heute nur aus einem Grund aufgestanden", verrät der Sterne-Koch. "Um Sieger zu werden!" Dabei kann ihm jetzt nur noch Jeanette Biedermann helfen. Die Schauspielerin und Sängerin ist die höchstdotierte Kandidatin im Rennen und könnte bei einem Unentschieden in der dritten Final-Runde mit ihren sechs Sternen auf der Brust die Konkurrenz schlagen.
Für Elmar Paulke und Paul Schütz ist nach der ersten Runde leider Schluss. Der Koch-Chaot und der Koch-Influencer feuern ihre Showbiz-Kolleg:innen voller Leidenschaft aus der Kandidaten-Lounge an. Denn die nächste Runde hat es in sich. "Aromen-Kombinationen" entscheiden darüber, wer als nächstes raus ist bei "Promi Taste".
Die Löffel sollen Elif Oskans kosmopolitischen Karriereweg nachzeichnen. Jeanette Biedermann beginnt mit ihrer Kreation in Istanbul und fühlt sich in ihre eigene Schulzeit in Neukölln zurückversetzt, wo die Berlinerin oft und gerne bei türkischen Schulkamerad:innen zum Mittagessen eingeladen war.
Jeanette Biedermann muss jetzt für Tim Raue die Sterne holen
Auch in Runde 1 beim "Promi Taste"-Finale sieht Elif Oskan Jeanette Biedermann ganz vorne. Für ihren ausgefeilten Löffel gibt es einen Stern. Ebenfalls weiter in Runde 2 sind Kathrin Menzinger als stolze Trägerin von fünf Sternen, Team-Kollege Ben Blümel, und die TV-Stars Jochen Schropp und Jenny Elvers.
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