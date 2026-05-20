Tennis live French Open 2026: Alle Infos zu Spielplan, Livestream und Übertragung im Free-TV Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Christian Stüwe Alexander Zverev scheiterte im vergangenen Jahr bei den French Open im Viertelfinale an Novak Djokovic. Bild: IMAGO/Alberto Gardin

Mit den French Open beginnt am Sonntag, 24. Mai, der zweite Grand Slam des Jahres. Einige deutsche Spielerinnen und Spieler treten in Paris an, Alexander Zverev gehört erneut zum Favoritenkreis. So siehst du die Spiele im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

French Open 2026: Wo kannst du die Spiele der deutschen Tennis-Profis im kostenlosen Livestream sehen? Vom Sonntag, 24. Mai, bis zum Sonntag, 7. Juni, finden die French Open 2026 statt. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres ist der Höhepunkt der Sandplatzsaison. Größter Hoffnungsträger aus deutscher Sicht ist einmal mehr Alexander Zverev. Die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste nimmt den nächsten Anlauf auf ihren ersten Grand-Slam-Titel. Die Spiele der French Open kannst du im kostenlosen Eurosport-Livestream auf Joyn verfolgen.

French Open 2026 ab Sonntag, 11 Uhr kostenlos streamen Hier geht's zu den French Open im Livestream

French Open 2026: Wo wird gespielt? Auch die 125. Auflage des traditionsreichen Tennis-Turniers wird im Stade Roland Garros in Paris, Frankreich, ausgetragen. Die French Open sind das einzige Grand-Slam-Turnier, das auf Sandplätzen stattfindet. Der Center Court Philippe Chatrier verfügt über Sitzplätze für rund 15.000 Menschen und hat ein schließbares Dach, sodass auch bei Regen oder Dunkelheit gespielt werden kann.

Wo kannst du die Spiele im Free-TV sehen? Nach den Australian Open übertragt Eurosport auch das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres 2026. Täglich gibt es die Spiele aus Roland Garros live im Free-TV zu sehen.

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French Open: Welchen deutschen Spieler und Spielerinnen sind dabei? Männer: Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Daniel Altmaier Frauen: Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Daniel Altmaier Weitere Spielerinnen und Spieler kämpfen derzeit noch in der Qualifikation um den Einzug in das am Sonntag beginnende Hauptfeld.

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French Open 2026: Alexander Zverev will endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen Carlos Alcaraz wird die French Open und auch Wimbledon verpassen. Der Weltranglistenzweite plagt sich mit einer Handgelenksverletzung herum, die einen Einsatz unmöglich macht. Alcaraz hatte die French Open in den letzten beiden Jahren gewonnen, einer der großen Favoriten tritt damit nicht an. Vom Ausfall des Spaniers profitiert vor allem Alexander Zverev, der nun an Position zwei gesetzt in die French Open startet – was bedeutet, dass Deutschlands bester Tennisspieler erst im Finale auf seinen Angstgegner Jannik Sinner treffen könnte. Aber auch hinter Zverevs Form steht zumindest ein Fragezeichen. In Rom schied er zuletzt im Achtelfinale aus, die Hamburg Open musste er wegen Rückenproblemen absagen. In Paris wird sich zeigen, wie fit der 29-Jährige wirklich ist. Die übrigen deutschen Starter gehören nicht zum Favoritenkreis bei den French Open. Auch die deutschen Frauen reisen als Außenseiterinnen nach Paris. Laura Siegemund ist derzeit auf Platz 47 der Weltrangliste die beste deutsche Spielerin, Tatjana Maria folgt auf 53. Eva Lys, der im vergangenen Jahr der Durchbruch gelang, hatte zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen und rutschte im Ranking ab. Aber vielleicht kehrt ja in Paris das Glück zu "Lucky Lys" zurück.

French-Open-Spielplan 2026: So läuft das Grand Slam-Turnier ab Im Folgenden findest du eine Übersicht zum Verlauf der French Open: 1. Runde bis 3. Runde: 24. bis 30. Mai Achtelfinale: ab 31. Mai Viertelfinale: ab 2. Juni Halbfinale der Frauen: 4. Juni Halbfinale der Männer: 5. Juni Finale der Frauen: 6. Juni Finale der Männer: 7. Juni

French Open 2025: Die Sieger der letzten fünf Jahre Herren: 2025: Carlos Alcaraz (ESP)

2024: Carlos Alcaraz (ESP)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Rafael Nadal (ESP)

2021: Novak Djokovic (SRB)

2020: Rafael Nadal (ESP) Damen: 2025: Coco Gauff (USA)

2024: Iga Świątek (POL)

2023: Iga Świątek (POL)

2022: Iga Świątek (POL)

2021: Barbora Krejčíková (CZE)

2020: Iga Świątek (POL)

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zu den French Open 2026 auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zu den French Open schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den Grand Slam 2026 auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

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Kostenlose Übertragung der French Open auf dem PC schauen Auch in jedem Internet-Browser kann heute Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.