TV-Allrounder "Promi Taste"-Kandidat Jan Hofer im Porträt: Kann die News-Legende auch kochen? Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Lars-Ole Grap Jan Hofer beweist Vielseitigkeit im Fernsehen. Bild: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Mit ruhiger Stimme und sicherem Auftreten vermittelte Jan Hofer Nachrichten von weltpolitischer Tragweite ebenso souverän wie die Meldungen des Alltags. Gerade diese Mischung aus Präsenz und Verlässlichkeit machte ihn für viele zu einer festen Größe im deutschen Fernsehen. Jetzt schwingt Hofer den Kochlöffel.

Jan Hofer: Vom "Mr. Tagesschau" zum TV-Allrounder - Karriere, ARD-Abschied und Neuanfänge Jan Hofer wurde am 31. Januar 1952 im nordrhein-westfälischen Büderich geboren. Aufgewachsen als Sohn eines Handwerkers in Wesel, schlug er nach Abitur und Wehrdienst zunächst einen akademischen Weg ein und studierte Betriebswirtschaft in Köln. Doch der Journalismus reizte ihn. Parallel zum Studium sammelte er erste Erfahrungen in der Hörfunk-Redaktion der Deutschen Welle, bis 1976 der Entschluss endgültig feststand: Er wollte Journalist werden. Es folgten Volontariate bei verschiedenen Rundfunkanstalten und erste Schritte vor der Kamera beim Saarländischen Rundfunk. Sein Talent wurde rasch erkannt. 1985 wechselte er zur "Tagesschau" - und blieb. 35 Jahre lang war er das Gesicht der renommierten Nachrichtensendung, 2002 wurde er von den Zuschauer:innen zum beliebtesten Sprecher des Formats gewählt und 2004 von der ARD zum Chefsprecher ernannt. Den Spitznamen "Mr. Tagesschau" trug er mit Würde. Dass er dabei kein einseitiger Nachrichtenmann war, bewies er nebenbei: Er moderierte Musikreihen, Talkshows und Benefizveranstaltungen, war Jurymitglied bei "Dalli Dalli" und "Das ist Spitze!", wählte die Deutsche Weinkönigin - und hatte sogar einen Auftritt in der "Sesamstraße". Am 14. Dezember 2020 war Schluss. Mit einer symbolischen Geste zog er sich vor laufender Kamera die Krawatte vom Hals und verabschiedete sich von der "Tagesschau". Doch bereits im Februar 2021 wagte er sich aufs Tanzparkett und tanzte mit Profitänzerin Christina Luft bis in die siebte Show der 14. Staffel von "Let's Dance". Ab August desselben Jahres übernahm er bis zum August 2024 die Moderation von "RTL direkt". 2025 nahm er an der Reality-Spielshow "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" teil.

Jan Hofer bei "Promi Taste": TV-Legende stellt sich in SAT.1 neuer Herausforderung am Herd Ab April geht es für Jan Hofer in der SAT.1-Kochshow "Promi Taste", in der zwölf Prominente unter Anleitung der renommierten Profiköche Alexander Herrmann, Alexander Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin gegeneinander antreten, an den Herd. Für einen Mann, der jahrzehntelang vor der Kamera Haltung bewahrte, dürfte das Kochen unter Wettbewerbsdruck eine ganz neue Prüfung sein. Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch, los geht es am 8. April um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Jan Hofer privat: Beziehungen, Familie und Mallorca Auch im Privaten war das Leben von Jan Hofer von Veränderungen und neuen Anfängen geprägt. Bereits zu Beginn seines Studiums wurde er Vater einer Tochter, die 1971 zur Welt kam. Später heiratete er ihre Mutter, die Schlagersängerin Anne-Karin. Aus dieser Ehe gingen zwei weitere Kinder hervor, zwei Söhne, geboren 1984 und 1989. Nach eineinhalb gemeinsamen Jahrzehnten trennte sich das Paar 1996. Einige Jahre später fand Hofer erneut eine Partnerin an seiner Seite: Von 1999 bis 2014 lebte er mit der Schlagersängerin Conny Modauer zusammen, die zugleich lange seine Managerin war und ihn auch beruflich begleitete. Ein neues Kapitel begann schließlich mit Phong Lan Truong. Die Deutsch-Vietnamesin lernte Hofer 2014 kennen, ein Jahr später kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. 2018 gab sich das Paar das Jawort - für beide war es nicht die erste Ehe, wohl aber der Beginn eines neuen Lebensmittelpunkts. Mit ihr an seiner Seite veränderte sich auch Hofers Blick auf Heimat und Alltag. Und genau dieser Gedanke führt direkt zu dem Ort, an dem die Familie heute ihr Leben aufgebaut hat. Seit 2024 hat Jan Hofer mit seiner Familie auf Mallorca ein neues Zuhause gefunden. Die Insel ist längst mehr als ein Urlaubsort für die Familie - sie sind im Alltag angekommen und haben Freundschaften geschlossen. Kurzzeitig spielte der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher allerdings mit dem Gedanken, aufs spanische Festland zu ziehen, was zu Spannungen führte. "Ich habe mit meiner Frau mal eine Ehekrise hervorgerufen, weil ich auf den Gedanken kam, vor den Problemen dieser Insel ein bisschen zu flüchten", gestand er gegenüber der "Mallorca Zeitung". Seine Frau Phong Lan machte schnell deutlich, dass ihr Herz an Mallorca hängt: "Sie will hier nicht mehr weg." Heute ist das Thema erledigt. Für die Familie ist die Insel ihr Lebensmittelpunkt geworden.