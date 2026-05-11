Alexander Herrmann und Co. sprachlos
Leere Löffel im "Promi Taste"-Halbfinale? Das gab es noch nie! So reagieren die Coaches
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Das gab es noch nicht einmal bei "The Taste": Die erste Staffel "Promi Taste" feiert im Halbfinale Premiere - denn die Teams servieren erstmals leere Löffel. Was hat es damit auf sich? Die Coaches sind fassungslos.
Absolutes Novum für die die Spitzenköche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin: Statt Süße, Säure, Crunch und gutem Geschmack werden ihnen leere Löffel serviert! Die Koch-Profis sind absolut sprachlos!
Versteckte Kamera bei "Promi Taste"?!
Ungläubige Blicke, irritiertes Schweigen, dann klare Worte. Besonders Sternekoch Tim Raue reagiert fassungslos: "Sehr witzig. Versteckte Kamera. Wirklich?" Dabei steht im Halbfinale alles auf dem Spiel.
Die Aufgabe war herausfordernd: gefüllte, selbstgemachte Pasta - die Königsdisziplin der italienischen Küche. Ist Reality-Star Melody Haase der Teig misslungen? Verzweifelte Schauspielerin Jenny Elvers an ihrer Füllung? Oder hat sich Schauspieler und Moderator Jochen Schropp mit seiner Pasta alla Norma zu viel zugemutet?
"Nichts davon ist fertig, was soll ich machen?": Wer schickt einen leeren Löffel?
Der Promi, der den leeren Löffel abgegeben hat, gerät in den letzten Minuten in Panik: "Nichts davon ist fertig, was soll ich machen? Für mich wäre es sogar noch schlimmer gewesen, was zu schicken, womit ich nicht zufrieden bin." Und weiter: "Ich respektiere unsere Coaches extrem - und auch so sehr, denen nichts Schlechtes aufzutischen."
Wer sich getraut hat, leere Löffel zu schicken und wer so kurz vor dem großen Finale scheitert? Wer überzeugt mit dem perfekten Löffel und bewahrt sich die Chance auf 10.000 Euro für den guten Zweck? Das erfährst du im Halbfinale von "Promi Taste". Folge 6 läuft am Mittwoch, 13. Mai 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Diese Stars sind im Halbfinale von "Promi Taste" 2026
Von allen Kandidat:innen haben sich bis zum Halbfinale die besten sechs durchgesetzt. Hier im Überblick, wer am kommenden Mittwoch um den Einzug ins Finale kocht.
Profitänzerin Kathrin Menzinger
Moderator und Sänger Ben Blümel
Paul Schütz (Video Creator)
Vor TV-Ausstrahlung: Streame das Halbfinale von "Promi Taste" 2026 auf Joyn
Folge 6
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