Martina Voss-Tecklenburg "reißt sich den Arsch auf" Jury-Zoff und Gänsehaut vorm Halbfinale: Wer ist raus in Folge 5? Martina Voss-Tecklenburg muss gehen Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Pia In der Smitten Promi Taste Zimt oder raus: Wer muss in Folge 5 gehen? Videoclip • 06:30 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Es geht um den Einzug ins Halbfinale und schon jetzt zeichnet sich eine Favoritin ab. Kleiner Tipp: Sie ist blond – wie alle Kandidatinnen – und sie scheint ernsthaft kochen zu können. Aber findet das auch Gastjuror Christian Hümbs?

Wer begeistert Gast-Juror Christian Hümbs Bereits in Folge 4 wurde Jenny Elvers‘ Löffel im Team-Kochen ausgewählt und bescherte der Schauspielerin den goldenen Stern und damit auch den Direkteinzug in die nächste Runde, während "Tagesschau"-Legende Jan Hofer am Ende die Koffer packen musste. Elvers Erfolg kann der TV-Star diese Woche direkt wiederholen: Coach Alexander Herrmann schickt wieder die Kreation der Blondine ins Rennen um den besten Team-Löffel. Kann sein Team damit überzeugen und bei Gast-Juror und "Das große Promibacken"-Juror Christian Hümbs punkten?

Folge 5 von "Promi Taste" verpasst? Hier auf Joyn kostenlos streamen Ganze Folge Promi Taste Deftige Löffel mit süßen Zutaten für Christian Hümbs Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.05.2026 • 142 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Jenny Elvers scheint still und heimlich davonzuziehen Der Gastjuror und Meister-Patissier ist restlos begeistert: "Genauso, wie ich ihn mir gewünscht hätte!" Seine Vorgabe war: "Verwandelt süße Zutaten in einen herzhaften Löffel!" Jenny Elvers hat sie perfekt umgesetzt und Christian Hümbs eine Jakobsmuschel mit Vanille und Cashew präsentiert. Vielleicht auch eine schöne Idee für Hümbs anstehende Hochzeit mit der bekannten Back-Influencerin Evelin Blum.

Jeanette Biedermann fällt mit Käse-Löffel bei Christian Hümbs durch Der rote Stern im Team-Kochen geht an Jeanette Biedermann. Die leidenschaftliche Hobbyköchin und werdende Mama kann Christian Hümbs mit ihrem Löffel nicht überzeugen. Für den Gastjuror, der bei "Das große Backen" vor allem Torten verköstigt, ist etwas viel Ziegenkäse mit im Spiel. Team-Coach Tim Raue gibt den roten Stern direkt weiter an seinen Kandidaten Elmar Paulke. Die kurze Erklärung des 2-Sterne-Kochs zu der Entscheidung: "Wir haben Scheiße an Füßen und Händen im Moment im Team-Kochen, daher werden wir beide ins Entscheidungskochen gehen." Der Sportkommentator ist d’accord: "Der Coach entscheidet."

Was hast du dir dabei nur gedacht?! Kathrin Menzinger

Ben Blümels Protein-Kaiserschmarrn sorgt für Furore Doch zunächst geht es ins Solo-Kochen mit den Hauptdarsteller:innen Mai, Erbse und Pastinake. Klingt profan, kann aber durchaus für einen goldenen Stern reichen – wenn man es denn richtig anstellt. Ben Blümel versucht es mit einem Erbsen-Kaiserschmarrn, bei dem Kathrin Menzinger fast die Fassung verliert: "Ich frage als Österreicherin: Was hast du dir dabei nur gedacht?!" Auch bei den Coaches gehen die Meinungen auseinander. Tim Raues Assoziation zu dem Löffel des Sängers: "5.00 Uhr morgens nach Hause kommen, rattenvoll und gucken, was noch im Kühlschrank ist." Während Frank Rosin die Kreation von Ben Blümel einen "Geniestreich" nennt und sogar mit dem goldenen Stern auszeichnet.

Doppel-Rot! Elmar Paulke muss zittern Zwei weitere goldene Sterne regnet es für Jeanette Biedermann und Doppel-Rot für Elmar Paulke. Damit landet der Sportkommentator nun erst recht im Entscheidungskochen – genau wie TV-Kollege Jochen Schropp, Profitänzerin Kathrin Menzinger und die ehemalige Trainerin der Fußballnationalspielerinnen, Martina Voss-Tecklenburg.

"Ein Riesen-Fan geworden": Alexander Kumptner muss sich von Team-Mitglied Martina verabschieden Letztere muss sich nach einem finalen beherzten Einsatz am Herd von "Promi Taste" verabschieden. Sterne-Koch Alexander Kumptner zum Abschied: "Ich bin von meiner Martina ein Riesen-Fan geworden. Du bist eine der größten Coaches Deutschlands und für mich war es das Allerallerschönste, dass ich dich coachen durfte. Du hast nie aufgegeben und dir immer den Arsch aufgerissen. Das habe ich so noch nie gesehen!" Was den Spitzenköchen in der nächsten Folge serviert wird, haben die vier so auch noch nie gesehen: einfach nichts! Vier leere Löffel! Was dahinter steckt, was die Konsequenzen sein werden und wie es für die verbliebenen acht Kandidatinnen und Kandidaten bei "Promi Taste" 2026 weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am 13. Mai, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Vor TV: Folge 6 von "Promi Taste" bei Joyn+ streamen Ganze Folge Promi Taste Leere Löffel bei der Verkostung Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.05.2026 • 126 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Wer ist bei "Promi Taste" noch dabei? Ein Überblick nach Folge 5: Das sind die vier Teams mit den noch verbliebenen Promis, die in Folge 6, dem Halbfinale, weiter um die goldenen Sterne kochen:

Team Blau von Frank Rosin Jochen Schropp (Moderator und Schauspieler)

Andreas Hoppe (Schauspieler) – ausgeschieden in Folge 2

Paul Schütz (Video-Creator)

Team Rot von Tim Raue Jeanette Biedermann (Sängerin und Schauspielerin)

Elmar Paulke (Sportkommentator) – ausgeschieden in Folge 5

Simon Pearce (Comedian) – ausgeschieden in Folge 3

Team Gelb von Alexander Herrmann Melody Haase (Reality-TV-Star und Sängerin)

Jan Hofer (ehemaliger Tagesschau-Sprecher) – ausgeschieden in Folge 4

Jenny Elvers (Schauspielerin und Moderatorin)