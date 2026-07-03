Romantisches Kuss-Foto
Eric Stehfest zeigt seine geheimnisvolle neue Freundin - und die meldet sich nun zu Wort
Aktualisiert:von Maximilian K.
Nach turbulenten Monaten in seinem Privatleben enthüllt Eric Stehfest jetzt: Er ist wieder neu verliebt! Auf Instagram machte der Schauspieler seine neue Beziehung öffentlich - mit einem emotionalen Liebes-Posting und einem Kussfoto mit seiner neuen Freundin.
Promis unter Palmen
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Wer ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Bei "Promis unter Palmen" leben völlig unterschiedliche Charaktere zusammen in einer traumhaften Villa am Strand von Thailand unter permanenter Kamerabeobachtung und werden dabei mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert. Doch am Ende kann nur einer die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen.
Eric Stehfest: "Ich bin der glücklichste Mann dieser Welt"
"Promis unter Palmen"-Star Eric Stehfest ist wieder vergeben. Der Reality-TV-Star postete am Donnerstag erstmals ein Kussfoto mit seiner neuen Freundin Sarah auf Instagram.
Zu dem Bild veröffentlichte Eric ein emotionales Liebes-Statement. Darin schreibt er unter anderem: "Manchmal findet man die große Liebe erst nach dem schlimmsten Sturm." Nach "schmerzhaften Jahren voller Liebesentzug" habe Sarah ihm den Glauben an Liebe und Loyalität zurückgegeben. Außerdem erklärt er: "Ich bin der glücklichste Mann dieser Welt."
Die neue Beziehung folgt auf ein turbulentes Liebesjahr: Eric und Edith Stehfest trennten sich 2025 nach rund zehn Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern. Aus der zunächst friedlichen Trennung wurde später ein öffentlicher Rosenkrieg inklusive Sorgerechtsstreit. Zusätzlich sorgte ein kurzer romantischer Kontakt zwischen Eric und "Promis unter Palmen"-Gewinnerin Franzi Temme für Schlagzeilen.
Jetzt scheint Eric Stehfest privat wieder sein Glück gefunden zu haben und hofft auf sein langersehntes Happy End.
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Erics neue Freundin Sarah meldet sich zu Wort
Nachdem Eric seine Beziehung auf Instagram öffentlich machte, lässt es sich Sarah nicht nehmen, auch einige liebevolle Worte an ihren berühmten Freund zu richten. Unter anderem schreibt sie: "Mich in dich zu verlieben war die leichteste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Denn du hast das reinste Herz und die schönste Seele, die ich getroffen habe!"
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Eric Stehfest in Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
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