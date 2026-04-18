Nach TV-Flirt
Kurzes Liebesglück: "Promis unter Palmen"-Stars Eric und Franzi wieder getrennt
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Aus einem vielversprechenden Kennenlernen wird keine Liebe: Die "Promis unter Palmen"-Stars Eric Stehfest und Franziska Temme haben sich getrennt. Die Entscheidung fiel gemeinsam und ohne Drama.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Beziehung endet nach kurzer Kennenlernphase
Was nach einem gemeinsamen TV-Format begann, ist nun schon wieder vorbei: Eric Stehfest und Franziska Temme haben ihre Kennenlernphase beendet. Nach den Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" waren sich die beiden nähergekommen und hatten ausgelotet, ob mehr entstehen könnte. Doch daraus wird nichts - Eric machte das Aus am Donnerstag in seiner Instagram-Story (@ericstehfest) öffentlich. Der 36-Jährige erklärt:
Die Kennenlernphase mit Franzi ist vorbei. Leider hat es nicht für eine ernsthafte Beziehung gereicht.
Gleichzeitig stellte er klar, dass sich niemand Sorgen machen müsse: "Mir geht es gut mit dieser Entscheidung."
Kein Streit, sondern einvernehmliche Entscheidung
Trotz der Trennung bleibt der Ton zwischen den beiden respektvoll. Laut Eric gibt es "kein böses Blut", vielmehr hätten sie sich gemeinsam dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen.
Besonders seine familiäre Situation spielte dabei eine Rolle.
Ich hab zwei Kinder und wenn dann nicht alles hundertprozentig stimmt, dann muss man nichts erzwingen.
Der Schauspieler und Reality-Star ist "offiziell wieder Single." Schon zuvor hatten Franzi und Eric angedeutet, dass ihre Situation nicht ganz einfach war. Während sie versuchten, sich besser kennenzulernen, standen sie gleichzeitig in der Öffentlichkeit. Franzi hatte in einem Interview sogar erklärt, dass dieser Druck "extrem störe" und ein unbeschwertes Kennenlernen erschwere.
Blick zurück auf "Promis unter Palmen"
Nähergekommen waren sich die beiden bei der diesjährigen Staffel von "Promis unter Palmen" - für Franzi war das Format ein voller Erfolg. Sie gewann die Staffel und sicherte sich den Sieg. Und durfte sie sich über ein Preisgeld von 83.000 Euro freuen.
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