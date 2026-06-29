Spekulation unter den Fans
Nach dem Liebes-Aus mit Eric Stehfest: Ist "Promis unter Palmen"-Gewinnerin Franziska Temme wieder vergeben?
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Es war das große Thema zur Reality-Show "Promis unter Palmen" im vergangenen Jahr: Eric Stehfest und Franziska Temme machten ihre Liebe öffentlich - nur um bald wieder das Aus zu erklären. Jetzt scheint Franzi eine neue Liebe gefunden zu haben.
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
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Wer ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Bei "Promis unter Palmen" leben völlig unterschiedliche Charaktere zusammen in einer traumhaften Villa am Strand von Thailand unter permanenter Kamerabeobachtung und werden dabei mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert. Doch am Ende kann nur einer die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen.
Gemeinsam auf Event gesichtet: Sind Franzi und Giulio ein Paar?
Kurz nach den Dreharbeiten für "Promis unter Palmen" wurde Franziska Temme oft mit Eric Stehfest zusammen gesehen. Damals gaben sie schnell zu, dass sie in einer "Kennenlernphase" seien. Auch die Trennung wurde zuerst von Fans vermutet, die beide nicht mehr zusammen gesehen haben. Jetzt taucht die aktuelle Gewinnerin von "Promis unter Palmen" 2026 wieder mit einem Mann auf Events auf und auch gemeinsame Bilder gibt es bereits im Netz zu sehen. Kann es also sein, dass Giulio der Neue an Franzis Seite ist?
Die Podcaster von "Blitzlichtgewitter" sprachen beide jüngst auf einem Event darauf an. Da hielten sie sich noch bedeckt, was eine offene Bestätigung der Datingphase anging. Offen gefragt, ob aus dem Flirt bald etwas Ernstes werden könnte, antwortete Franzi nebulös:
Das wissen nur die Sterne – mal gucken.
Franzi steht jedoch dazu, aufgeschlossen für einen neuen Partner zu sein, denn sie sagt im Interview für "Blitzlichtgewitter": "Ich bin offen, jemanden ranzulassen – auf jeden Fall." Das liege wohl auch am Alter, dass sie zusehen will, "unter die Tücher" zu kommen, wie sie es ausdrückte. Dann kommt aus ihrem Mund aber ein Statement, dass als Bestätigung gewertet werden könnte. Auf die Frage, ob sie sich mit Giulo einen gemeinsamen Auftritt bei einem Pärchen-Format vorstellen könnte, antwortet sie:
Vielleicht – wenn es in Zukunft so gut laufen sollte –, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen.
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Es scheint mit Giulio also bereits gut zu laufen. Aber sie ist nicht die Einzige, die sich noch bedeckt hält. Auch der mögliche neue Lover Giulio will der Sache noch kein Label geben: "Sie tut mir einfach aktuell sehr gut. Sie ist ein sehr liebevoller Mensch." Die Vergangenheit wollen beide auch in der Vergangenheit lassen - Ex-Partner:innen sind also zwischen ihnen bereits ein Thema gewesen, wie die Äußerung vermuten lässt.
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Beziehung mit Eric Stehfest endet nach kurzer Kennenlernphase
Was nach einem gemeinsamen TV-Format begann, ist nun schon wieder vorbei: Franzi Temme und Eric Stehfest haben ihre Kennenlernphase inzwischen beendet, ganz ohne öffentliches Drama. Beide hätten sie sich gemeinsam dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen, hieß es damals. Das befeuerte die Vorwürfe, beide Reality-Stars hätten die Beziehung nur vorgetäuscht, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Vor allem "Promis unter Palmen"-Kollege Martin Angelo äußerte sich damals zu der Turtelei zwischen den beiden. Wie der "Berliner Kurier" berichtet, wetterte er bei den "Reality Awards" gegen sie und wirft Franzi vor, die Beziehung nur vorgetäuscht zu haben: "Das war nicht echt!" Sowohl Franzi als auch Eric streiten die Vorwürfe bis heute ab.
Franzi Temme: Erster Erfolg bei "Promis unter Palmen"
Die gebürtige Hessin Franziska Temme war bereits in einigen Reality-Formaten zu sehen. Mit "Promis unter Palmen" gelang ihr der größte bisherige Erfolg: Sie gewann die Staffel und sicherte sich den Sieg. Und durfte sie sich über ein Preisgeld von 83.000 Euro freuen.
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