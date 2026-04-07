Über 80.000 Euro in der Tasche Nach ihrem "Promis unter Palmen"-Gewinn: Das hat Franziska Temme mit dem Preisgeld vor Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Die Würfel sind gefallen: Jetzt entscheidet das Glück Videoclip • 08:50 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Franziska Temme ist die Siegerin von "Promis unter Palmen" 2026. Doch wofür möchte sie das Preisgeld von 83.112,10 Euro verwenden? Exklusiv auf der Premiere hat sie uns ihre emotionalen Pläne verraten, bei denen ihre Familie an erster Stelle steht. Und was hätten die anderen Finalistinnen mit der Summe angestellt?

Ein Gewinn für die ganze Familie Der Konfettiregen ist vorbei, der Jubel verhallt - jetzt ist Kassensturz angesagt! Franziska Temme ist die Gewinnerin von "Promis unter Palmen" 2026 und um satte 83.112,10 Euro reicher. Auf der Premiere in Köln haben wir exklusiv bei ihr nachgefragt, was sie mit dem Geldsegen anfängt. Statt Luxus-Shopping steht bei ihr die Familie ganz oben auf der Liste. "Ich will auf jeden Fall reisen, eine gute Summe zurücklegen, und meiner Oma und meinem Opa einen Teil zurückgeben", verriet sie uns überglücklich. Schon kurz vor ihrem Sieg hatte sie im Gespräch mit den anderen Finalistinnen in Folge 8 ähnliche Pläne geschmiedet und wurde dabei noch konkreter: „Ich würde das Familienhaus von meiner Oma und meinem Opa, da wohn ich ja, das würd ich mal schön renovieren. [...] Vielleicht so ein Rollator-Ding an die Treppe bauen." Außerdem plane sie, ihre ganze Familie in den Urlaub nach Italien oder Spanien einzuladen. Ein Gewinn, von dem also vor allem ihre Liebsten profitieren werden.

Du willst sehen, wie Franzi sich im Finale gegen die Konkurrenz durchsetzte? Hier Folge 8 kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Finale mit Rekord-Jackpot: Wer gewinnt "Promis unter Palmen" 2026? Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.04.2026 • 117 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das hätten die anderen Finalistinnen mit dem Geld gemacht Doch nicht nur Franzi hatte große Pläne für die Siegprämie. In den letzten Stunden in der Villa öffneten auch die anderen Finalistinnen ihr Herz und verrieten, wofür sie gekämpft haben.

Edith: Für die Familie und die Toskana Auch bei Edith Stehfest stand die Familie im Mittelpunkt. Sie wollte sich bei ihren Freunden bedanken, "die grade so mithelfen mit den Kindern und mit den Hunden", und mit ihnen in die Toskana reisen. Den Rest des Geldes sehe sie als finanzielle Sicherheit: "Ich bin Mama, das ist mein Job. Kann sein, dass man mal ein halbes Jahr keinen Auftrag bekommt, deswegen ist der Rest, um meine Kinder zu ernähren."

Gina-Lisa Lohfink: Ein großes Herz für alle Gina-Lisa Lohfink zeigte sich von ihrer selbstlosen Seite. Sie wollte nicht nur an alle Kandidat:innen "ein bisschen was aufteilen", sondern vor allem spenden: "Ich setze mich ein für Kinder, die im Sterben liegen [...], ich helfe gerne an Obdachlose, an Krebskranke und an die Aids-Hilfe." Ein kleiner Teil sei dann für sie selbst, um Rechnungen zu bezahlen und etwas zur Seite zu legen.

Dilara: Hilfe für Frauen in Not Dilara Kruse hatte einen ganz bestimmten Plan, der ihr am Herzen liegt. Ihr Wunsch war kurz und klar: "Ich wollte, wenn ich das gewinne, dass ich an ein Frauenhaus spende." Wer das packende Finale und die bewegenden Momente davor noch einmal sehen will, findet die ganze Staffel hier auf Joyn.