Kult-Format kehrt zurück Comeback in SAT.1 und auf Joyn: So sah Richter Alexander Hold früher aus Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Alexander Hold ist Richter und Politiker und wird bald wieder in seiner Gerichtsshow "Richter Alexander Hold" zu sehen sein. Bild: Sven Hoppe/dpa

Nach rund 13 Jahren kehrt er mit seiner beliebten Gerichtsshow zurück. Richter Alexander Hold feiert sein Comeback. So sah der Jurist und Politiker zu Beginn seiner TV-Karriere aus.

"Richter Alexander Hold" feiert Comeback Die Ankündigung kam überraschend und ist für Fans des Kult-Formats umso mehr ein Grund zur Freude. Nach rund 13 Jahren kehrt "Richter Alexander Hold" mit seiner Gerichtsshow zu SAT.1 und Joyn zurück. Genau wie früher wird der heute 64-Jährige in pseudo-dokumentarischen Gerichtsverhandlungen vor der Kamera über Recht und Gerechtigkeit entscheiden.

TV-Show neben Politikerkarriere Daneben bleibt Alexander Hold weiter als Politiker aktiv. Er ist Abgeordneter der Freien Wähler und aktuell Vizepräsident des Bayerischen Landtags. Da geplant ist dass er in seiner Freizeit und in den Ferien für sein TV-Comeback drehen werde, werde er beide Aufgaben unter einen Hut bringen, betonte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Das größte Thema ist tatsächlich, das mit meiner Familie unter einen Hut zu bekommen, aber alle anderen Aufgaben werden darunter sicherlich nicht leiden", stellte er klar.

Das sagt Alexander Hold zum Erfolg seiner Gerichtsshow Seit 2018 ist Alexander Hold mit Pia Große-Vehne verheiratet. Aus erster Ehe hat er zwei Söhne. Einen gesundheitlichen Rückschlag musste Hold 2024 verkraften, als er die Diagnose Prostata-Krebs erhielt. Die Operation verlief aber glücklicherweise erfolgreich. Mit Blick auf den großen Erfolg des SAT.1-Gericht-Formats, das weiter in Wiederholungen im TV und auf Joyn zu sehen ist, hob Alexander Hold jetzt hervor: "Dass die Sendung mit über 2.000 Folgen und nach 25 Jahren immer noch erfolgreich ist, das zeigt, dass das Format eine gewisse innere Stärke hat". Die Gerichtsshow beweise, dass es auf unterhaltsame Weise möglich sei, den Menschen Justiz und das Streben nach Gerechtigkeit nahezubringen, so Hold.

Richter Alexander Hold lächelt 2005 bei einem Event in München in die Kamera. Bild: Lindenthaler

So sah Richter Alexander Hold früher aus "Richter Alexander Hold" hatte von 2001 bis 2013 unzählige Fans begeistert. Optisch verändert hat sich der Star des Formats in dem knappen Vierteljahrhundert seit dem Beginn seiner TV-Karriere natürlich ein wenig. In seinen Anfangsjahren trat Hold mit dunklen Locken vor die Kamera, während er heute die ergrauten Haare deutlich kürzer und dazu eine Brille trägt. Das Lächeln ist aber unverkennbar damals wie heute das typische Alexander-Hold-Lächeln.

So kennen ihn die Fans: "Richter Alexander Hold" sprach zwischen 2001 und 2013 in seiner gleichnamigen SAT.1-Gerichtsshow seine Urteile. Bild: SAT.1

Wann kommen die neuen Episoden? Aktuell gibt es noch keine Informationen dazu, wann Fans mit der Neuauflage rechnen können. Sobald die Ausstrahlungstermine bekannt sind, erfährst du es hier. Du willst dir die Wartezeit verkürzen? Die alten Staffeln kannst du jederzeit auf Joyn streamen.

12 Staffeln Richter Alexander Hold Alle Folgen anschauen Richter Alexander Hold war Staatsanwalt und Richter am Amtsgericht in Kempten. Er steht in der erfolgreichen Court-Show-Tradition von SAT.1 und entscheidet Strafrechtsfälle - das ganze Spektrum der Strafbarkeit, vom Drogendealer bis zur Sexualstraftat. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Im Namen der Gerechtigkeit" kannst du jetzt auf Joyn streamen Ganze Folge Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie! Grenzenlose Liebe Verfügbar auf Joyn Folge vom 08.06.2020 • 43 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen