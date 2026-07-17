Schicksalsschlag überwunden Nach Krebs-Erkrankung: Richter Alexander Hold gibt Gesundheits-Update Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Jan Islinger Alexander Holds Frau Pia stand ihm während dieser schweren Zeit stets zur Seite. Bild: IMAGO/Lindenthaler

Anfang des neuen Jahrtausends war Alexander Hold der berühmteste Jurist Deutschlands. Dank seiner TV-Serie "Richter Alexander Hold" in SAT.1 erlangte er enorme Popularität. 2024 machte er überraschend seine Krebs-Erkrankung bekannt. Wie geht es ihm heute?

Fast 13 Jahre lang sprach er als "vorsitzender Richter" Recht "im Namen des Volkes": Zwischen dem 12. November 2001 und dem 12. Februar 2013 nahm Richter Alexander Hold in der gleichnamigen pseudo-dokumentarischen Gerichtsshow 2.038 Gerichtsverhandlungen vor. Anschließend liefen noch bis Juni 2016 457 Folgen von "Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!", in denen sich Hold und seine "Richter Alexander Hold"-Mitstreiter Christian Vorländer, Stephan Lucas, Alexander Stevens, Benita Brückner, Isabella Schulien sowie Simone Dahlmann und Konstance Korfsmeyer außerhalb des Gerichtssaals für ihre Mandanten einsetzen. So fiktiv die Sendungen waren, Alexander Hold war ein echter Richter. Nach dem Abitur in seiner Geburtsstadt Kempten und Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München war er bis 1992 zunächst Rechtsreferendar im Oberlandesgerichtsbezirk München und dann bis 1997 Staatsanwalt in Kempten. Hier war er vor allem zuständig für Organisierte Kriminalität, Drogendelikte, Schleuserei, Zuhälterei, Menschenhandel und Glücksspiel. 1997 wurde er zum Richter auf Lebenszeit ernannt und wirkte bis 2001 als Richter am Landgericht Kempten und danach am Amtsgericht Kempten.

Im Namen der Zuschauer:innen: "Richter Alexander Hold" auf Joyn Schon während seiner "Amtszeit" als "Richter Alexander Hold" war Hold gern gesehener Gast in anderen TV-Formaten. So trat er unter anderem mehrfach bei der "TV total Stock Car Crash Challenge" (2006 bis 2008) und bei "TV Total Wok-WM" (2007 bis 2011) an und machte beim "Großen TV Total Parallelslalom" mit oder gewann 2014 ARD-Show "Dein Einsatz, Promi!" 128.000 Euro, die Hilfsorganisationen zugutekamen. Er trat auf Theaterbühnen auf - unter anderen in William Shakespeares "Julius Caesar" - und hatte Gastrollen in der SAT.1-Telenovela "Anna und die Liebe" und im Fernsehfilm "C.I.S. - Chaoten im Sondereinsatz". 2021 wurde er Moderator der True-Crime-Serie "Grave Secret", in der er echte Kriminalfälle analysierte. Von seiner Expertise als Richter profitierten die Menschen weiterhin. Von 2007 bis 2018 wurde die Kolumne "Hold hat Recht" mit Rechtstipps für Verbraucher im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ausgestrahlt. Auch in dem SAT.1-Magazin "Akte - Reporter kämpfen für Sie" gab er von 2007 bis 2017 regelmäßig Rechtstipps. Wer den berühmtesten TV-Richter in Aktion sehen will: Auf Joyn laufen zwölf Staffeln von "Richter Alexander Hold".

So sieht Alexander Hold heute aus Äußerlich hat sich Alexander Hold in den vergangenen Jahren ein wenig verändert. Sein braunes Haar ist mittlerweile ergraut. Zudem trägt er heutzutage eine Brille.

Alexander Hold trat jahrelang als Rechtsexperte beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" auf. Bild: APress

Plötzliche Prostata-Krebs-Diagnose 2008 begann er eine weitere erfolgreiche Karriere - in der Politik. Für die Freien Wähler zog er in den Stadtrat von Kempten ein. Seit 2014 ist er dort Fraktionsvorsitzender. Bei der letzten Wahl 2020 wurde er mit dem besten Ergebnis aller Bewerber wieder in den Stadtrat gewählt. Darüber hinaus ist er seit 2018 Mitglied des bayerischen Landtages und seit 2023 dessen zweiter Vorsitzender. Alexander Hold ist seit 2018 mit Pia Große-Vehne verheiratet, mit der er nach fünfjähriger Beziehung vor den Altar trat. Aus erster Ehe hat er zwei Söhne. Für ihn und seine Familie war es ein Schock, als im April 2024 "aus heiterem Himmel" Prostata-Krebs bei ihm diagnostiziert wurde. "Das Karzinom ist bereits so nahe an die benachbarten Nerven herangewachsen, dass die OP herausfordernd wird. "Mir ging es wie den meisten Menschen: Man verdrängt die Möglichkeit einer schweren Erkrankung und macht sich angesichts vielfältiger alltäglicher Belastungen viel zu wenig Gedanken darüber, dass Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist. Umso größer ist dann der Paukenschlag, den so eine Diagnose auslöst", sagte er weiter und richtete einen Appell an alle. "Ob Brust, Urologie, Darm- oder Hautkrebs - gehen Sie bitte zur Vorsorge, frühzeitig und regelmäßig! Bei allen Krebsarten gilt: Je früher etwas erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen."

"Richter Alexander Hold" kostenlos auf Joyn Ganze Folge Richter Alexander Hold Richter Alexander Hold Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.08.2024 • 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Alexander Hold gibt Gesundheits-Update Mittlerweile geht es dem Richter aber wieder gut. Über seine Operation sagt er: "Sie war nervenerhaltend. Obwohl das Karzinom nah an die benachbarten Nerven herangewachsen war. Die Prostata wurde entfernt. Alles ging gut." In dieser schwierigen Zeit war seine Frau Pia eine große Stütze für ihn: "Als es mir psychisch und nach der Operation auch körperlich nicht so gut ging, hat mich meine Frau immer aufgerichtet und unterstützt."

Ich habe keinerlei Beschwerden oder Probleme“ Alexander Hold

Nach der OP betreibt er jetzt gezieltes Beckenbodentraining, um mögliche Folgen des Eingriffes zu vermeiden: "Die Frauen wissen nach der Schwangerschaft schon längst, wie wichtig das ist. Das hat mir geholfen, damit ich keinerlei Probleme mit Inkontinenz bekam. Oder mit dem, was der Arzt erektile Dysfunktion nennt. Vor Impotenz haben ja viele Männer allergrößte Ängste." Mittlerweile habe Hold einen Haken hinter die Sache gemacht. Er müsse zwar regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen, könne sich aber wieder ganz auf Job und Privatleben fokussieren. Bald wirst du Deutschlands bekanntesten Richter wieder in SAT.1 in "Richter Alexander Hold" sehen können. Weitere Informationen zu der Ausstrahlung folgen. Währenddessen kannst du die ersten zwölf Staffeln auf Joyn streamen.