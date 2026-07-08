Heimliche TV-Vergangenheit Vor ihrem ESC-Sieg: Bei "Richter Alexander Hold" feierte Lena Meyer-Landrut ein kurioses TV-Debüt Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Edwin B. Lena war zudem auch bei K11 - Kommissare im Einsatz Bild: Joyn, picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Sie war schwanger, hatte ein Rotes Kleid und einen Traum: In ihrer Rolle als Carola Tietke hat sie ein Jahr vor ihrem großen ESC-Sieg in Oslo ihr großes TV Debüt in der Sendung "Richter Alexander Hold" geliefert.

Aufruf der Sache: Worum ging es in der Folge? Der Fall: Der tote Jürgen wurde angeblich von seiner Frau Elke getötet, welche wegen Totschlags, Nötigung und versuchten Versicherungsbetrugs angeklagt ist. In der Folge wird viel rumdiskutiert, und es ist auch echt schwer, dieses schauspielerische Meisterwerk zusammenzufassen. Ich versuche es mal … Die Angeklagte soll ihren Mann aus zweiter Ehe umgebracht haben. Dieser war gekleidet wie ein Einbrecher, für den sie ihn auch angeblich hielt. Später wird dann spekuliert, ob er nicht mit ihr Versicherungsbetrug begehen wollte, denn er hat aus seinem eigenen Geschäft geklaut um Geld für die gestohlene Ware zu erhalten. Später gibt es noch ein paar Twists, denn auch Elkes Sohn Sebastian ist nicht ganz unschuldig. Außerdem werden Dessous noch ein wichtiger Anhaltspunkt. Figuren-Übersicht aus der Folge: Elke Halmer: Die Angeklagte

Jürgen Halmer: Das Opfer

Nina Dreyer: Jürgens Affäre (Oh mein Gott)

Sebastian Lang: Sohn von Elke und Stiefsohn von Jürgen

Gabrielle: Die Dessous-Verkäuferin

Thomas Halmer: Jürgens Bruder

Carola Tietke: Das ist Lena's Rolle! Teenie-Mutter und Freundin von Sebastian

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Mord und Totschlag: Was ist der Unterschied? Natürlich kann ein Richter, Anwalt oder jemand, der Recht studiert hat, das hier besser und detaillierter erklären. Deshalb versuchen wir, es aufs Einfachste zu vergleichen: Grundsätzlich: Jeder Mord ist ein Totschlag, aber nicht jeder Totschlag ist ein Mord.

Totschlag: Jemand tötet einen anderen vorsätzlich, aber ohne besonders gemeine Hintergründe. Beispiel: Person A streitet sich mit Person B und wird so wütend. Sie verletzt Person B so schwer, dass diese durch die Verletzung stirbt. Dadurch, dass Person A ihren Streitpartner im Affekt (also aus Impuls und Aufregung) getötet hat, ist es ein Totschlag. Mord: Ein Totschlag wird dann zum Mord, wenn mindestens eines der besonderen Mordmerkmale hinzukommt. Beispiel: Wenn Person A Person B tötet und die Tat lange plant, sich darauf freut und dem Opfer besonders qualvolle Verletzungen hinzufügt. Wäre hier mindestens ein Mordmerkmal gegeben: Grausamkeit. Somit ist es ein Mord.

Was war Lena Meyer-Landruts Part? Wen spielte jetzt die Popsängerin? Sie war die Freundin Carola Tietke von dem absoluten "Traummann" Sebastian: arbeitslos, ohne Ausbildung und dann auch noch finanziell abhängig von seiner angeklagten Mutter. Perfekt, dass sie in ihrer Teenie-Rolle dann auch noch schwanger war! Das scheint eine rosige Aussicht für den Verlauf ihrer Rolle zu haben. Der Staatsanwalt fragt ihn zu Recht: "Haben Sie es eigentlich nie als notwendig empfunden, selber Geld zu verdienen?". Und oh ja, das hat er! Er wollte für seine Freundin und Mutter seines zukünftigen Kindes die Handys aus dem Laden seines Stiefvaters klauen - blöd, dass dieser auch vorhatte, einen Versicherungsbetrug zu begehen…

Das Urteil: Wie fande ich die Folge? Zusammenfassend war das Schauspiel in der Folge sehr interessant: Die Elke hat sehr auffällig viele "sch-Laute" in ihre Sprache einfließen lassen. Zu Beginn sagt sie zum Beispiel so in etwa: "Ja natülisch möscht isch misch äußern". Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob sie Hessisch oder Kölsch spricht. Die Kleidung der Angeklagten ist wirklich cool. Dazu muss man aber auch sagen, dass ich die Mode aus der Zeit echt ansprechend finde. Aber na ja, das ist ja kein Fashion-Contest, sondern gespielter Ernst! Hier geht es um Totschlag! Die Verhandlung war sehr spannend und hatte auch einige Plot-Twists. Kleiner Spoiler: Carola wird höchstwahrscheinlich nicht nur als Teenie-Mutter aus der Verhandlung rausgehen, sondern darf sich wahrscheinlich auch bald alleinerziehend bezeichnen. Ihre letzten Worte waren: "Entschuldigung, aber das halte ich nicht mehr aus hier, das ist mir zu viel!" - und sie macht ihren großen Abgang.

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Zusätzliche Beweislast In der siebten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" mit Sarah Connor und Klaas Heufer-Umlauf unterhielten sie sich über Jugendjobs. Da schien Lena schon vergessen zu haben, wo sie eigentlich jetzt überall mitgespielt hatte. "Richterin Barbara Salesch"? "Neee, Alexander Hold! Egal, irgendwas davon", erzählte sie Joko Winterscheidt in seiner Sendung. Sie meinte zwar in der Sendung, dass sie zu dem Zeitpunkt 14 war, aber laut unseren Recherchen muss sie 18 gewesen sein, denn ihr legendärer ESC-Sieg im Jahr 2010 war ein Jahr später und da war sie bekanntlich 19. Die Sängerin sagte damals auch: "Das kann man auch gar nicht mehr im Internet nachgucken" … Oh doch! Auf Joyn findest du alle Folgen! ;)