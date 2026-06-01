Umstrittene Beziehung
"Sie lässt ihn bestimmt hängen": Simons Liebes-Geständnis bei "Rote Rosen" spaltet die Fans
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Seit Wochen nimmt die Beziehung zwischen Simon und Valerie in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" an Intensität zu. Jetzt sorgt ein emotionaler Moment für besonders starke Reaktionen. Auf Instagram zeigt sich schnell: Die Fans sind sich alles andere als einig.
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"Rote Rosen": Kommt jetzt das Happy End für Simon und Valerie?
Die Beziehung zwischen Simon und Valerie bei "Rote Rosen" entwickelte sich über Monate in kleinen Schritten. Aus einer zunächst zaghaften Anziehung wurde mehr - und weniger, als Konflikte und Unsicherheiten die Annäherung immer wieder unterbrachen. Nähe und Distanz wechselten sich ab, bis sich die Wege der beiden zeitweise trennten. Jetzt, kurz vor der Sommerpause, scheint die Entscheidung gefallen zu sein. Wer Simon in der Serie verfolgt hat, erkennt: Er weiß, mit wem er es zu tun hat. Und liebt trotzdem.
Genau das bewegt viele Fans. "Die Rolle Simon hat sich besonders in den letzten Monaten ganz wunderbar entwickelt", schreibt eine Person unter dem Instagram-Beitrag und ergänzt: "Ich finde, jeder braucht einen Simon. Also Mitbewohner, Vater, Freund oder Partner." Ein anderer Fan bringt es mit wenigen Worten auf den Punkt: "Irgendwie wünscht man sich ein Happy End für die beiden." Und wieder andere sind schlicht überwältigt von der Intensität des Moments: "Ihr beiden habt mich in der Szene seelentief berührt."
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"Rote Rosen": Heftige Kritik an Valerie - Fans sorgen sich um Simon
Parallel dazu finden sich unter dem Beitrag auf Social Media auch Kommentare, die weniger von Rührung als von echter Sorge getragen sind - um Simon. "Ach Simon, ich würde dir eine weniger egoistische, neidische und gemeine Freundin wünschen. Du bist so ein toller, liebenswerter Mann", schreibt eine Person.
"Armer Simon", fasst es jemand anderes in zwei Worten zusammen - und trifft damit eine Stimmung, die sich durch viele Reaktionen zieht. Die Prognosen fallen entsprechend düster aus: "Sie lässt ihn bestimmt hängen."
Was folgt, ist eine Debatte, die weit über die Figur hinausgeht. Warum tut sich jemand so etwas an? "Manche Menschen stehen halt auf Erniedrigung und Selbstkasteiung", schreibt eine Person. Und schließlich, vielleicht der härteste Satz in der ganzen Kommentarspalte: "Wie kann man denn einen Menschen lieben, an dem nichts liebenswert ist?"
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Valerie, so die verbreitete Lesart unter den Kritikerinnen und Kritikern, sei zu sehr auf das eigene Fortkommen fixiert, zu wenig bereit, sich emotional zu öffnen. "Simon verdient eine liebevolle, empathische Partnerin. Valerie denkt nur an sich", lautet ein weiterer Kommentar.
Was die Diskussion interessant macht, ist, dass selbst viele der skeptischen Stimmen nicht aufgegeben haben. Sie zweifeln nicht an Simon - sie zweifeln an Valerie. "Valerie liebt Simon, kann es sich und ihm aber nicht eingestehen", meint eine Person. Eine andere findet ähnliche Worte: Valeries Kopf sage ihr, sie brauche einen Reichen - ihr Herz denke offenbar anders. Und tatsächlich: Wer Valeries Figur über die Monate beobachtet hat, wird kaum übersehen haben, dass sie in letzter Zeit alte Muster zunehmend hinterfragt. Simon scheint dabei keine unbedeutende Rolle zu spielen.
"Rote Rosen" vor der Sommerpause: Simon und Valerie finden zueinander
Schon die Vorschau für Folge 4352 lässt keinen Zweifel offen: Simon und Valerie werden ein Paar. Die Familie rund um Gisela möchte das feiern. Ob die Beziehung Bestand hat, steht allerdings auf einem anderen Blatt - denn in der ARD-Telenovela folgt dem Glück bekanntermaßen fast immer das nächste Drama.
Dazu muss man wissen: Dieser emotionale Moment kommt mit denkbar knappem Timing. Bereits am 12. Juni läuft die vorerst letzte neue Folge - dann geht "Rote Rosen" in die Sommerpause, und die fällt in diesem Jahr mit rund zehn Wochen sogar etwas länger aus als zuletzt. Voraussichtlich ab dem 24. August sollen dann wieder täglich neue Folgen im Ersten ausgestrahlt werden.
Für die Fans, die jetzt zwischen Hoffen und Bangen aufgeteilt sind, bedeutet das: viel Zeit, um sich die eigene Version des Endes auszumalen.
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