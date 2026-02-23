Aufregendes Projekt
Ex-"Rote Rosen"-Star Marija Mauer wandert nach Frankreich aus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Großes Abenteuer für Marija Mauer: Die Schauspielerin, die unter anderem aus der ARD-Telenovela "Rote Rosen" bekannt ist, lässt ihre Heimat Berlin hinter sich und zieht nach Paris.
"Gott, das ist so aufregend" - Marija Mauer kann es selbst kaum fassen, was ihr bevorsteht. Die Schauspielerin, die in 150 Folgen der ARD-Serie "Rote Rosen" zu sehen war, wagt ein großes Abenteuer: Sie wandert für vorerst sechs Monate nach Paris aus. "Ich lasse mein sicheres Umfeld und meinen Job in Berlin hinter mir und ziehe ab März nach Paris", kündigt die 35-Jährige auf ihrem Instagram-Account @marija.mauer an.
Sie wage den "Neustart als deutsche Schauspielerin" in der französischen Hauptstadt - und das obwohl sie dort niemanden kenne und auch nicht fließend Französisch spreche. "Das Schicksal hat angeklopft und ich habe Ja gesagt", betont Mauer, ohne zu verraten, welches Projekt genau in Paris auf sie wartet.
Marija Mauer stürzt sich ins große Abenteuer in Paris
Ihre Erlebnisse in den nächsten sechs Monaten will sie aber auf jeden Fall mit ihren Follower:innen teilen. Sie wisse nicht, was sie in Paris erwarte, ob sie bleibe oder alles anders komme als gedacht. "Aber ganz ehrlich? Wenn es nicht klappt, komme ich wieder zurück nach Berlin", zeigt sie sich zuversichtlich und voller Tatendrang.
Ganz allein wird sie in der Stadt der Liebe zudem nicht sein: Ihren Freund nehme sie mit, verrät sie noch. Sie sei "leicht panisch, aber vor allem aufgeregt". Es sei eine "Once in a lifetime"-Chance. Wenn nicht jetzt, wann dann?"
Auch als Synchronsprecherin aktiv
Marija Maurer spielte im Jahr 2018 in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" das Au-pair-Mädchen Eteri Burdulli und zählte in dieser Zeit zum Hauptcast der Serie. Auch in anderen Fernsehserien war sie bereits zu sehen, beispielsweise in "Soko Leipzig", "Notruf Hafenkante", Das Küstenrevier“, "Letzte Spur Berlin" und auch im ZDF-"Traumschiff" spielte sie 2024 mit.
Daneben ist die 35-Jährige als Synchronsprecherin aktiv. Unter anderem war ihre Stimme in der deutschen Fassung des Oscar-prämierten Films "Anora" zu hören oder auch in der Serie "Stranger Things".
