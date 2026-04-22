Humorvolle Beziehungsgeschichte Chris Wackert und Steffi Brungs über ihren Verlobungsring: "Deswegen ist mein Ring so klein" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Moderator Chris Wackert verrät im Podcast, was er sich von seiner ersten Gage beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gekauft hat. Bild: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Hinter jedem Verlobungsring steckt eine Geschichte und bei Chris Wackert und Steffi Brungs ist sie besonders charmant. Im gemeinsamen Podcast spricht der Moderator jetzt darüber, was es mit der Größe von Steffis Ring wirklich auf sich hat.

Chris Wackert über Ehe-Anekdote: So sorgte seine erste große Anschaffung für Ärger Chris Wackert und Steffi Brungs sind seit 2019 verheiratet und betreiben ihren gemeinsamen Podcast "TraumBar", in dem sie offen über Ehe, Alltag und die kleinen Irrungen des Lebens sprechen. Genau dort teilt der SAT.1-Moderator jetzt eine Anekdote, über die das Paar herzlich lachen musste Als der Moderator 2016 zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen" wechselte und seine ersten Gagen bekam, hatte er sich fest vorgenommen, das Geld sinnvoll zu investieren: "Ich hatte mir gesagt: 'So, da kauf ich mir 'ne Uhr und 'nen Verlobungsring für meine Zukünftige'", erinnert er sich im Podcast. Der Plan klingt romantisch. Die Umsetzung sorgte zunächst jedoch für Ärger. Denn als er mit seiner neuen Uhr nach Hause kam, war Steffi alles andere als begeistert.

Jetzt hat der Junge hier ein, zwei Euro verdient und sagt so: 'Ich kauf mir jetzt 'ne Uhr' - und ich so: 'Hä? Was?' Steffi Brungs

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