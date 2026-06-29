"Ein schönes Gefühl": Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" hat ein neues Studio

Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" in frischen Farben: Das Moderations-Duo Marlene Lufen und Daniel Boschmann begrüßte die Zuschauer:innen am Montag erstmals aus dem neuen Studio.

Marlene Lufen und Daniel Boschmann weihen neues Studio im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ein

Um gerade einmal 5:27 Uhr legen Marlene Lufen und Daniel Boschmann am Montagmorgen noch mal Hand an für den letzten Feinschliff: Sie verteilen bunte Kissen auf dem halbrunden Sofa, dann begrüßen sie die Zuschauer:innen erstmals aus dem neuen Studio vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen". "Wir haben umgebaut! Wir haben ein neues Studio", verkündet Boschmann. Die Sendung ist mit Team und Deko innerhalb Berlins umgezogen.

FFS-Fans wird es gleich auffallen: Farbenfroher wirkt das Studio schon auf den ersten Blick. Hinter dem Sofa war die Wand bisher blau-grau gestrichen, jetzt leuchtet sie in Orange. Farblich abgestimmt sticht ein gemusterter Teppich dazu ins Auge. Im Großen und Ganzen ist die Aufteilung des neuen Studios in Berlin zwar ähnlich wie früher, es gibt aber einige Veränderungen: "Es ist ein kleines bisschen muggeliger", freut sich Marlene Lufen.