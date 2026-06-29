Neue Farben, neuer Tresen
"Ein schönes Gefühl": Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" hat ein neues Studio
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" in frischen Farben: Das Moderations-Duo Marlene Lufen und Daniel Boschmann begrüßte die Zuschauer:innen am Montag erstmals aus dem neuen Studio.
Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr sowie samstags und sonntags ab 09:00 Uhr
Marlene Lufen und Daniel Boschmann weihen neues Studio im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ein
Um gerade einmal 5:27 Uhr legen Marlene Lufen und Daniel Boschmann am Montagmorgen noch mal Hand an für den letzten Feinschliff: Sie verteilen bunte Kissen auf dem halbrunden Sofa, dann begrüßen sie die Zuschauer:innen erstmals aus dem neuen Studio vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen". "Wir haben umgebaut! Wir haben ein neues Studio", verkündet Boschmann. Die Sendung ist mit Team und Deko innerhalb Berlins umgezogen.
FFS-Fans wird es gleich auffallen: Farbenfroher wirkt das Studio schon auf den ersten Blick. Hinter dem Sofa war die Wand bisher blau-grau gestrichen, jetzt leuchtet sie in Orange. Farblich abgestimmt sticht ein gemusterter Teppich dazu ins Auge. Im Großen und Ganzen ist die Aufteilung des neuen Studios in Berlin zwar ähnlich wie früher, es gibt aber einige Veränderungen: "Es ist ein kleines bisschen muggeliger", freut sich Marlene Lufen.
Ein aktuell heißes Thema um "SAT. 1 Frühstücksfernsehen"
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Neue Küche, neue Farben, neuer Tresen: Das ist neu beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Noch gemütlicher als bisher findet sie die Aufteilung heute. Die Sitzecke mit den Sesseln für Interviews und der große Sofa-Bereich seien noch etwas näher zusammengerückt. Besonders gefällt den beiden Moderator:innen eine weitere Neuerung auf der anderen Seite. "Wir haben jetzt so einen schicken Tresen", stellt Boschmann den neuen Hochtisch vor.
Dort könnten sie beispielsweise in der Rubrik "Backstage" die Promi-News des Tages mit Benedikt Amara besprechen, aber auch Breaking News präsentieren. "Dann sitzen wir hier", kündigt Lufen an. Boschmann sitzt mit ihr Probe und stellt zufrieden fest: "Wir hatten noch nie einen Barhocker." Auch die Studio-Küche sei "niegelnagelneu". Das Moderations-Duo, das das neue Studio einweiht, fühlt sich also bereits wohl: "Es ist ein schönes Gefühl", zieht Lufen Bilanz.
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