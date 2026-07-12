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Rezept aus der Sendung

Kartoffelpuffer und Eierkuchen: Bei diesen sechs Rezepten aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ist für jeden etwas dabei

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

Die Qual der Wahl: Welches dieser sechs Rezepte wirst du als Erstes ausprobieren?

Bild: SAT.1, KI generiert

Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zeigt dir sechs abwechslungsreiche Rezepte von herzhaften Kartoffelpuffern bis zu fluffigen Eierkuchen. Ob süß oder herzhaft, in dieser Sammlung ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Klassischer Eierkuchen

Zutaten (für 4 Personen/circa 8 Eierkuchen)

  • 250 g Weizenmehl

  • 500 ml Milch

  • 3 Eier

  • 1 Prise Salz

  • 1 EL Zucker (optional)

  • 2 EL geschmolzene Butter oder neutrales Öl

  • Butter oder Öl zum Ausbacken

Zubereitung

  1. Mehl und Salz in einer Schüssel mischen.

  2. Eier und etwa die Hälfte der Milch verrühren.

  3. Nach und nach das Mehl einarbeiten.

  4. Restliche Milch und Butter unterrühren.

  5. Den Teig 10-15 Minuten ruhen lassen.

  6. Eine Pfanne leicht einfetten und dünne Eierkuchen von beiden Seiten goldbraun backen.

Serviervorschläge: Apfelmus, Marmelade, Zimt-Zucker oder einfach pur.

Herzhafter Eierkuchen mit Käse, Schinken und Kräutern

Zutaten für den Grundteig:

  • 250 g Mehl

  • 500 ml Milch

  • 3 Eier

  • 1 Prise Salz

  • 2 EL Öl

Zutaten für die Füllung

  • 150 g geriebener Gouda oder Emmentaler

  • 150 g Kochschinken in Würfeln

  • 2 Frühlingszwiebeln in Ringen

  • 2 EL gehackte Petersilie Pfeffer

  • Optional: etwas Schnittlauch oder Rucola

Süßer Eierkuchen mit Vanillequark, Beeren und karamellisierten Nüssen

Zutaten für den Grundteig

  • 250 g Mehl

  • 500 ml Milch

  • 3 Eier

  • 1 Prise Salz

  • 1 EL Zucker

  • 1 TL Vanilleextrakt

  • 2 EL Butter

Zutaten für die Füllung

  • 250 g Vanillequark

  • 200 g gemischte Beeren

  • 50 g gehackte, karamellisierte Mandeln oder Haselnüsse

  • Puderzucker

  • Etwas Honig oder Ahornsirup

  • Frische Minze

Der Klassiker - Kartoffelpuffer

Zutaten (für 4 Personen)

  • 1 kg festkochende Kartoffeln

  • 1 Zwiebel

  • 2 Eier

  • 3 EL Mehl

  • 1 TL Salz Pfeffer

  • 1 Prise Muskat

  • Pflanzenöl oder Butterschmalz zum Ausbacken

Zubereitung

  1. Kartoffeln schälen und grob reiben.

  2. Zwiebel fein reiben und mit den Kartoffeln vermengen.

  3. Die Kartoffelmasse gut ausdrücken, damit überschüssige Flüssigkeit entfernt wird.

  4. Eier, Mehl, Salz, Pfeffer und Muskat unterrühren. Öl oder Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen.

  5. Je 2 EL Kartoffelmasse in die Pfanne geben, flach drücken und von jeder Seite 3-4 Minuten goldbraun und knusprig ausbacken.

  6. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Dazu passt: Apfelmus oder Kräuterquark.

Herzhafte Kartoffelpuffer mit Räucherlachs und Kräuterfrischkäse

Zutaten für den Kartoffelpuffer

  • Grundrezept

Zutaten für das Topping

  • 200 g Räucherlachs

  • 200 g Kräuterfrischkäse

  • 1 kleine Salatgurke

  • 1 Bund Dill

  • 1 EL Zitronensaft

  • Frisch gemahlener Pfeffer

  • Zitronenspalten

Süße Kartoffelpuffer mit karamellisierten Äpfeln und Vanillequark

Zutaten für den Kartoffelpuffer

  • Grundrezept

  • 1 EL Zucker

  • ½ TL Zimt

Zutaten für das Topping

  • 2 Äpfel

  • 30 g Butter

  • 2 EL brauner Zucker

  • ½ TL Zimt

  • 250 g Vanillequark

  • 2 EL gehackte Walnüsse oder Mandeln

  • Puderzucker

  • Frische Minze

Perfekt für den Sommer: Hier siehst du, wie Burrata mit Pfirsich zubereitet wird.

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Abkühlung mit Sommer-Burrata

Verfügbar auf JoynVideoclip • 09:11 Min • Ab 12

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