Kurztrip mit Folgen "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Bei diesem außergewöhnlichen Urlaub ist Alina Merkaus Kind entstanden Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Redaktion Die Fans lieben Alina Merkau für ihre offene Art und ehrlichen Einblicke. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr

Wer dem Podcast von Alina Merkau und Mann Rael folgt, weiß, dass die Moderatorin immer mal wieder intime Details ausplaudert. In der neuesten Folge von "Out of Office" sprechen die beiden über einen Kurzurlaub, der für die ganze Familie eine ganz besondere Bedeutung hat.

Italien statt Ibiza: Auszeit von der Ferieninsel Eigentlich könnte man meinen, dass Alina Merkau und ihr Mann auf der spanischen Insel Ibiza bereits das perfekte Urlaubsparadies direkt vor der Haustür haben. Dennoch entscheiden sich die zwei zuletzt für eine Reise nach Bella Italia. Im Podcast erklären sie, warum selbst ein Leben an einem Sehnsuchtsort nicht bedeutet, dass man keine Auszeit mehr braucht. "Schon dekadent auch", bemerkt Alina mit Hinblick darauf, dass die Familie trotz Wohnsitz auf Ibiza noch einmal in den Urlaub fährt. Ihr Mann Rael hat jedoch schlagende Argumente. "Wir hätten hier nicht so abgeschaltet, als wenn wir woanders sind", erklärt er. Gerade der Tapetenwechsel sorge dafür, dass man den Alltag wirklich hinter sich lassen könne. Und Alltag gibt es schließlich überall - egal, ob in Berlin oder auf der Balearen-Insel.

Auch am Traumort braucht man Abstand vom Alltag Diese Erfahrung teilt auch Alina Merkau. Die Moderatorin betont, dass Urlaub nicht nur etwas mit Sonne, Strand oder einem bestimmten Reiseziel zu tun hat. Vielmehr geht es darum, die gewohnte Umgebung zu verlassen und dadurch einen neuen Blick auf die Dinge zu bekommen. Zudem hätten in Italien auch Freunde und ihre Mutter auf sie gewartet. Definitiv gute Gründe zum Verreisen. "Im Urlaub hast du einen anderen Blick", sagt sie im Gespräch. Selbst in einer Großstadt könne das funktionieren. Deshalb haben sie und ihr Mann früher, als sie noch in Berlin gewohnt haben, immer wieder darüber gesprochen, wie schön es wäre, einfach einmal ein Wochenende in einem Hotel zu verbringen. Eine Idee, die sie schließlich auch umgesetzt haben.

Ein Hotelaufenthalt mit überraschenden Folgen Was zunächst wie ein kleiner Kurztrip in der eigenen Stadt klingt, entwickelte sich rückblickend zu einem ganz besonderen Ereignis für die Familie. Während Alina von dem Wochenende erzählt, erinnert sie sich an ein entscheidendes Detail und lässt es ganz beiläufig fallen. "Das haben wir einmal gemacht und das war richtig toll. Witzig auch, da ist Carlo entstanden", verrät sie lachend. Die überraschende Enthüllung sorgt beim Paar sofort für Lacher. Ihr Mann Rael reagiert schlagfertig und nutzt die Gelegenheit für eine humorvolle Hotelbewertung. "Super Hotel, das kann ich sehr empfehlen." Auch Alina kann sich einen weiteren scherzhaften Kommentar nicht verkneifen. "Wirklich sehr fruchtbar", ergänzt sie.

Ehrliche Einblicke ins Privatleben Mit ihrer offenen Art sammelt Alina Merkau immer wieder Sympathiepunkte bei den Zuschauenden. Auch diese Anekdote zeigt, dass der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star ein ganz normales Familienleben führt. immer wieder enthüllt sie private Details. "Ganz früher habe ich auch mal gekifft. Ich war eine wilde Hilde", verrät die Moderatorin zum Beispiel und muss wieder lachen. Die Urlaubsgeschichte macht deutlich, worauf es bei einer gelungenen Auszeit am Ende ankommt. Nicht unbedingt auf exotische Fernreisen, sondern auf die Möglichkeit, den Alltag hinter sich zu lassen und neue Perspektiven zu gewinnen.