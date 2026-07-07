Liebes-Aus nach zwölf Jahren
Schock! "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Chris Wackert und Steffi Brungs sind getrennt
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Sie waren ein Traumpaar im deutschen TV, doch nach zwölf Jahren Liebe gehen "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Chris Wackert und seine Frau und RTL-Kollegin Steffi Brungs getrennte Wege.
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Chris Wackert und Steffi Brungs trennen sich nach zwölf Jahren
Für ihre Fans ist es eine bittere Nachricht: Das TV-Traumpaar Chris Wackert und Steffi Brungs hat sich getrennt. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf das "engste Umfeld" der beiden.
Der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator und seine RTL-Kollegin waren seit zwölf Jahren ein Paar. Seit sieben Jahren waren sie verheiratet. Nicht nur privat machten sie gemeinsame Sache, auch beruflich waren sie ein gutes Team.
So präsentierten sie unter anderem ihren Podcast "TraumBar - Mit Steffi Brungs und Chris", von dem die aktuellste Folge allerdings aus dem Mai stammt, was Fans bereits aufgefallen war. Außerdem präsentierten sie seit 2025 als Moderations-Duo auch das Netflix-Format "Love Is Blind".
Im Clip: Chris Wackert über sein Privatleben
Bericht: Gemeinsame Entscheidung zur Trennung bei Chris Wackert und Steffi Brungs
Als Ehepaar gehen sie laut "Bild" seit sechs Wochen getrennte Wege. Die Entscheidung hätten die beiden gemeinsam getroffen. Neue Partner:innen sollen nicht der Grund für das Beziehungs-Aus sein. Steffi Brungs wohne weiterhin im gemeinsamen Haus in Köln. Wackert sei in seine Berliner Wohnung gezogen, wo er auch lebt, wenn er das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentiert. Dort steht er bereits seit zehn Jahren vor der Kamera.
Über seine Ehe mit Steffi Brungs sagte Chris Wackert 2024 im "Bunte"-Interview: "Im Laufe von zehn Jahren, die wir nun zusammen sind, gab es ja immer wieder Themen, die bei uns für Diskussionen sorgten. Aber wir haben eine unglaublich gesunde Basis, auf der man sich auch mal streiten und auf der man gewisse Dinge aushalten kann.“
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