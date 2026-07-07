Sie gehen getrennte Wege: "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Chris Wackert und seine Frau und Moderationskollegin Steffi Brungs sollen kein Paar mehr sein.

Sie waren ein Traumpaar im deutschen TV, doch nach zwölf Jahren Liebe gehen "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Chris Wackert und seine Frau und RTL-Kollegin Steffi Brungs getrennte Wege.

Chris Wackert und Steffi Brungs trennen sich nach zwölf Jahren

Für ihre Fans ist es eine bittere Nachricht: Das TV-Traumpaar Chris Wackert und Steffi Brungs hat sich getrennt. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf das "engste Umfeld" der beiden.

Der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator und seine RTL-Kollegin waren seit zwölf Jahren ein Paar. Seit sieben Jahren waren sie verheiratet. Nicht nur privat machten sie gemeinsame Sache, auch beruflich waren sie ein gutes Team.

So präsentierten sie unter anderem ihren Podcast "TraumBar - Mit Steffi Brungs und Chris", von dem die aktuellste Folge allerdings aus dem Mai stammt, was Fans bereits aufgefallen war. Außerdem präsentierten sie seit 2025 als Moderations-Duo auch das Netflix-Format "Love Is Blind".