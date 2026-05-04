Unvergessen Todestag von Jan Hahn jährt sich zum 5. Mal Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion Immer gut aufgelegt und ein bisschen schelmisch: Der Moderator des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" verbreitete stets gute Laune. Bild: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Am 4. Mai 2021 erschütterte die Nachricht vom Tod des Journalisten nicht nur die Medienwelt. Wer war Jan Hahn und wie ist er so plötzlich verstorben? Wir werfen einen Blick zurück.

Jan Hahn (†): das war sein Leben Wenn morgens in deutschen Wohnzimmern der Fernseher lief, war Jan Hahn für viele einfach da. Nahbar, gut gelaunt, aber nie aufgesetzt - und das schon früh am Morgen. Geboren 1973 in Leipzig, kam der Moderator über das Radio zum Fernsehen, den großen Durchbruch hatte Hahn beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen", wo er ab 2005 Teil des beliebten Teams wurde. 2017 wechselte er zu "Guten Morgen Deutschland". Jan Hahn hinterließ zwei Kinder (heute in ihren 20ern) aus seiner Beziehung mit Schauspielerin Alissa Jung, mit seiner Frau Constance Wendrich, die er 2020 geheiratet hatte, hatte er eine weitere kleine Tochter.

Das ist über die Todesursache von Jan Hahn bekannt Wenige Monate vor seinem Tod am 4. Mai 2021 stand er noch vor der Kamera, seinen letzten Auftritt hatte er am 19. Februar. Danach war er krankgeschrieben. Dass der Moderator an Prostatakrebs erkrankt war, wusste dennoch nur sein engster Kreis. Deshalb war der Tod des gerade einmal 47-Jährigen für die meisten ein harter Schock.

Kolleg:innen gedenken dem Moderator und Freund "Ich bin unendlich traurig. Aber ich bin eben auch wirklich dankbar, dass ich mit diesem Mann arbeiten durfte, dass er mein Moderationspartner war, dass ich mich an seiner Seite auch entwickeln konnte, zu der Person, die ich geworden bin. Da hat er überall Verdienst dran", bekundete seine ehemalige Kollegin Marlene Lufen damals unter Tränen in einer Videobotschaft. Moderatorin Mareile Höppner hat auch im vergangenen Jahr wieder einen emotionalen Text gepostet, dazu gemeinsame Bilder der beiden. Mareile und Jan waren auch privat befreundet gewesen: "Wie oft hast Du meinen Sohn auf den Schultern getragen und meine vielen Fragen ans Leben gleich mit. Ich bräuchte dich gerade heute wieder. Gerade jetzt!", lauteten ihre Worte voller Trauer.

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Auch Society-Expertin Vanessa Blumhagen fand zum vergangenen Todestag von Jan Hahn rührende Worte: "Vier Jahre, und trotzdem kommt es mir wie gestern vor, als wir uns das letzte Mal gesehen haben", schreibt sie.

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