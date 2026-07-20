"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star "Ich habe ein neues Ziel!" Matze Killing träumt von einer "Traumschiff"-Rolle Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Claudia Frickel Bald auf hoher See unterwegs? "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Matthias Killing hat eine klare Vorstellung über seinen nächsten Fernsehauftritt. Bild: Joyn/Christoph Köstlin; ZDF und Dirk Bartling

Nach seinem Gastauftritt in der "Landarztpraxis" hat Matze Killing Lust auf mehr: Der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator möchte beim "Traumschiff" mitspielen – und hat sogar schon eine genaue Vorstellung davon, was er dort machen möchte.

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Vom Kreuzfahrtschiff ins Fernsehen – und zurück "Ich bin ja jetzt auch Schauspieler", sagt Matthias "Matze" Killing mit verschmitztem Grinsen. Karen Heinrichs kann sich die Spitze nicht verkneifen und zieht ihn auf: "Weil du dich einmal selbst in der Landarztpraxis gespielt hast?" Die beiden Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" unterhalten sich in ihrem Podcast "Redebedarf - mit Karen und Matze" eigentlich über Serien, die sie gerade angeschaut haben.

Matze hatte erst kürzlich seinen ersten Auftritt in einer Fernsehserie - in "Die Landarztpraxis". Sein Auftritt in Staffel 4, Folge 109 dauert nur wenige Minuten: In "Heimlicher Liebesdienst" gibt er Wirt Donato Marino (Antonio Putignano) ein paar Tipps zu dessen Sohn. Matze spielt dabei keine erfundene Figur, sondern sich selbst – als Fernsehmoderator, der im Hotel übernachtet. Alles über seinen Gastauftritt erfährst du im Artikel Matthias Killing als Gaststar in der "Landarztpraxis": Darum bedeutet ihm diese Serie so viel. Offenbar hat ihm der Ausflug in die Schauspielerei so viel Spaß gemacht, dass er weitermachen möchte – doch dieses Mal nicht in Bayern, sondern auf hoher See. Deshalb verrät Matze seinen großen Wunsch: "Ich habe ein neues Ziel, Karen", platzt er heraus: "Das Traumschiff!" Karen reagiert mit einem Kichern::

Ohhhhhhhh! Das ist aber ein großes Ziel! Karen Heinrichs

Ab Minute 27 hat Matthias Killing seinen großen Schauspiel-Auftritt Ganze Folge Die Landarztpraxis Heimlicher Liebesdienst Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Diese Pläne hat Matze für das "Traumschiff" Matze lässt sich von Karens ironischer Reaktion nicht beirren. Er weiß schon ganz genau, was er in der ZDF-Serie machen möchte, falls er gecastet wird:

Ich möchte auf dem 'Traumschiff' Bingo spielen! Matze Killing

Das wäre für den Moderator keine völlig neue Aufgabe: "Ich habe als Animateur auf einem Kreuzfahrtschiff angefangen", erzählt er Karen. Nach dem Abitur arbeitete Matze zunächst auf einem Clubschiff der AIDA-Flotte, bevor er sich dem Fernsehen zuwandte. Ob er dabei Bingo-Runden geleitet hat, behält er zwar für sich. Aber der frühere Job ist der Grund für seinen Traum: Ein Auftritt auf dem Fernsehschiff wäre für ihn eine Art Rückkehr zu den Wurzeln.

Karen findet das alles ziemlich lustig. Amüsiert entgegnet sie: "Das ist ja superpraktisch – dann spielst du einfach wieder dich selbst und brauchst nicht mal eine Schauspielschule!" Matthias lächelt nur und sagt:

Wer weiß, wohin die Reise geht! Matze Killing

In der Podcast-Folge unterhalten sich die beiden außerdem über ein angsteinflößendes Erlebnis, das Karen auf einem Autoscooter hatte, und darüber, dass Matze von allem im "Frühstücksfernsehen"-Team am kürzesten im Bad braucht. Daneben erfährst du, wie Karen Matze inspiriert hat, zu mehr Konzerten zu gehen – und welches er sich dafür ausgesucht hat.

Hier kannst du "Redebedarf - mit Karen und Matze" anhören In ihrem Podcast plaudern "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator:innen Karen Heinrichs und Matthias "Matze" Killing jede Woche über die großen und kleinen Themen des Lebens – persönlich, ehrlich und mit viel Humor. Neue Folgen von "Redebedarf - mit Karen und Matze" erscheinen dienstags oder mittwochs. Du findest die Episoden auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify.