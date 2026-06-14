"SAT.1-Frühstücksfernsehen" "Zu alt für diesen Scheiß": Karen und Matze bringen Festivalchaos und Schlafmangel an ihre Grenzen Aktualisiert: Vor 48 Minuten von Claudia Frickel Karen Heinrichs und Matthias Killing sprechen offen über die Veränderungen in ihrem Leben. Bild: Sat.1, Adobe Stock/Zamrznuti tonovi

"Im Kopf sind wir 30" - aber der Körper sieht das ganz anders: Die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator:innen Matthias "Matze" Killing und Karen Heinrichs erzählen, was sie früher problemlos machen konnten - und was jetzt gar nicht mehr geht.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Hier geht's zum Podcast: Zur Folge vom 10.Juni von "Redebedarf - mit Karen und Matze

Matze Killing: Durchmachen? Unmöglich! Tagelang bei Musikfestivals feiern oder die Nacht durchmachen und am nächsten Tag trotzdem topfit sein: Für Karen Heinrichs und Matthias "Matze" Killing war das einst kein Problem. "Ich habe früher die Nächte durchgetanzt, bin dann trotzdem zur Arbeit gegangen - und alles war gut", erinnert sich Matze. "Wie ein Alien" hopste er an der Seite seiner Frau Svenja über die Tanzfläche. Aber diese Zeiten sind vorbei. "Ich bin müde, wirklich müde, mein Hirn ist Frischkäse" und der Kopf schmerzt: So beschreibt der 46-Jährige seinen Zustand im Podcast "Redebedarf - Mit Karen und Matze". Dabei hat er nicht mal gefeiert, sondern zu viel gearbeitet. Zwischen der Aufzeichnung einer SAT.1-Show und der Live-Sendung beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" bleiben ihm nur zwei Stunden Schlaf. "Ich dachte: Easy, das habe ich früher auch geschafft", erzählt er. Heute muss er allerdings feststellen: Das geht nicht mehr. "Ich spüre einfach: Mein Geist will, aber mein Körper kann nicht." Oder anders gesagt:

Der Kopf ist 30, aber der Körper ist 50. Matthias "Matze" Killing

Für den Moderator ist ganz klar: "Ich bin zu alt für diesen Scheiß." Auch Kollegin Karen Heinrichs kennt dieses Gefühl - wenn auch aus einem ganz anderen Grund.

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Karens "tiefe Erschöpfung" nach einem Festival-Wochenende Kollegin Karen Heinrichs spürt "eine tiefe Erschöpfung, die du in jeder Gliedmaße fühlst". Aber nicht wegen zu wenig Schlaf: Sie hat am Wochenende auf einem Riesenfestival gefeiert. "Ich wollte mich gerade darüber beschweren, wie anstrengend mein Wochenende in Barcelona war", kichert sie. Dann erzählt die 52-Jährige die ganze Geschichte: Gemeinsam mit ihrem Freund Ingo besucht sie das "Primavera Sound", eines der größten Musikfestivals Europas mit mehr als 150 Acts. Einige ihrer Lieblingsbands spielen bei dem Open-Air, von The Cure über Massive Attack bis zu The xx und Gorillaz. Sie wollen mal "wild" sein, denn "im Kopf sind wir natürlich erst 30", sagt sie trocken. Also fliegen die beiden nach Spanien und mischen sich unter die Massen. Am ersten Abend sollten Massive Attack als Headliner auftreten, aber es stürmt und regnet in Strömen. Die Veranstalter:innen lassen die Fans gar nicht erst aufs Festivalgelände - inklusive Karen und Freund Ingo. Eine riesige Menschentraube wartet im heftigen Regen. "Wir standen da wie die Heringe und haben versucht, unter den Schirm des Nachbarn zu krabbeln", erzählt sie lachend. Aber die "Suppe lief dir in den Nacken und es war irgendwie gruselig und kalt". Mit neuen Bekannten gehen sie lieber etwas trinken. Als dann der Regen nachlässt, heißt es, dass die Band doch noch spielt. Also machen sie sich zurück auf den Weg zum Gelände und kommen diesmal auch rein. Allerdings beginnt es wieder heftig zu regnen, das Konzert wird abgesagt. 250.000 Leute müssen nun irgendwie nach Hause kommen - doch der öffentliche Nahverkehr fährt nicht und alle Taxis sind besetzt. "Also haben wir weiter im Regen gewartet", erzählt sie.

So sieht Matzes Alltag aus Ganze Folge Off Air - ganz privat Off Air - ganz privat: Mit Matthias Killing Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.10.2025 • 19 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

"Officially zu alt": Was Matze seiner Kollegin Karen rät Obwohl Karen Heinrichs nach diesem Abend schon "völlig im Arsch ist", ist das erst der Anfang, denn es folgen noch zwei Tage Festival. "Ich hatte mir extra neue Schuhe geholt", lacht die Moderatorin. "Aber da wusste ich ja nicht, dass wir jeden Tag 30.000 Schritte laufen müssen, weil die Wege zwischen den Bühnen so unfassbar lang sind." Karen beißt die Zähne zusammen, mit Blasen unter beiden Füßen. Denn schnell gehen muss es auch, damit sie nicht verpassen, was sie unbedingt sehen wollen. Karens Fazit nach zweieinhalb Tagen Megafestival:

Ich bin durch. Das war's. Ich bin officially zu alt für diesen Scheiß. Karen Heinrichs

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Kollege Matze rät Karen, in Zukunft vielleicht zu anderen Events zu gehen - entweder zu "was Gemütlichem. Oder du kommst mit mir zu Helene Fischer, mit Sitzplatz und überdacht." Er hat noch einen heißen Tipp für sie: "Du musst nicht mehr im strömenden Regen in Barcelona rumrennen." Sein Alternativprogramm: "Da kannst du dir ja auch eine schöne Serie anschauen und mit Ingo auf der Couch unter einer Decke kuscheln." In ihrem Podcast plaudern die beiden über Karens Konzerterlebnisse beim "Primavera Sound" und warum sie so genervt von der Anonymität auf dem Festival ist. Außerdem sprechen sie über Matzes Kindheits-WM-Trauma - und die Frage, ob sie lieber kochen, etwas bestellen oder essen gehen.

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