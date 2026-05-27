"SAT.1-Frühstücksfernsehen" "Werde ich meine Enkel noch sehen?" SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs über Altersängste Aktualisiert: Vor 10 Minuten von Peter Falan Picha Matthias Killing und Karen Heinrichs (v. l.) sprechen im Podcast über ihre Sorgen. Bild: Sat.1

Im Podcast kommen die beiden "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator:innen Karen Heinrichs und Matthias Killing auf ein Thema, das sie schon länger beschäftigt: das Älterwerden. Wegen ihres späten Mutterglücks hat die 52-Jährige Angst, die Kinder ihrer Tochter nicht mehr kennenlernen zu können.

SAT.1-Moderator ringt mit dem Alter Umso älter man wird, desto jünger wird das Umfeld. Die Erfahrung hatte Matthias Killing vor Kurzem gemacht, als ihm jemand gesagt habe, dass er 1999 geboren ist. "99! Da bin ich schon auf der Aida durch die Gegend gefahren", erzählt er "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Kollegin Karen Heinrichs im gemeinsamen Podcast "Redebedarf". Dabei sei dem 46-Jährigen wieder sein Alter bewusst geworden, und dass ihn das Älterwerden zunehmend beschäftige. "Nur noch 30 Jahre", spekuliert er.

Wird Karen Heinrichs ihre Enkel noch kennenlernen können? Karen Heinrichs verfolge das Thema schon seit einigen Jahren. Sie habe das Gefühl, nicht mehr so viel Zeit für all ihre Vorhaben zu haben. "Vor der 50 ging es mir gar nicht gut", gesteht sie. In erster Linie denkt die nun 52-Jährige an ihre Familie: "Ich will so lange wie möglich Zeit mit meinen Kindern verbringen." Ihre Tochter hat sie mit 40 Jahren bekommen. Was damals ein Segen für sie war, mache ihr im zunehmenden Alter Sorgen. "Oh Mist, mein Kind ist jetzt zehn und wenn ich 70 bin, ist mein Kind erst 30", überlegte sie bereits vor zwei Jahren. Laut dem Statistischen Bundesamt liegt das Durchschnittsalter der Mütter in Deutschland bei ihrer ersten Geburt aktuell bei 31,8 Jahren. Wenn sich ihre Tochter mit Mitte 30 dazu entscheiden sollte, eigene Kinder zu bekommen, wäre die Moderatorin bereits über 70 Jahre alt. "Werde ich überhaupt meine Enkel noch sehen?", fragt sich Heinrichs. Für sie sei das ein "schwieriger Gedanke".