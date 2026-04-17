Kasalla gegen Pompöös Thorsten Legat bei "Schlag den Star": Klare Worte vor dem Duell mit Harald Glööckler Veröffentlicht: Vor 47 Minuten von C3 Redaktion Thorsten Legat gibt sich siegessicher. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Der ehemalige Fußball-Bundesliga-Profi Thorsten Legat tritt am 18. April gegen den Modezar Harald Glööckler an. Ihm exklusiven Joyn-Interview haben wir den Star gefragt, wie er seine Chancen auf den Sieg einschätzt.

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Sieht sich Thorsten Legat schon mit dem Pokal in der Hand? Bei "Schlag den Star" tritt er am 18. April gegen Harald Glööckler an. Sein Gegner hat bereits verkündet: "Ich komme mit Glanz aber sicher nicht ohne Kampfgeist". Legat ist allerdings alles andere als eingeschüchtert. Er macht im Interview klar: "Ich weiß um meine Stärken, und wenn es drauf ankommt, werde ich auf den Punkt da sein".

Pompöös vs. Kasalla Legat belegte 2016 den dritten Platz im Dschungelcamp und machte damals den Begriff "Kasalla" populär. Der Kultbegriff dient vor allem der Motivation. So stellt er klar "Wenn ein Thorsten Legat Kasalla will, dann rasiert er auch einen Harald Glööckler!"

Die Niederlage 2016 Im selben Jahr nahm Legat schon einmal bei Schlag den Star teil. Damals verlor er gegen Detlef D! Soost. Darauf angesprochen meint Legat: "Von 2016 kann ich nur zwei Dinge mitnehmen, meine Fehler zu korrigieren und für mich eigentlich noch mehr motiviert zu sein." Das "Kasalla" hat der ehemalige Bundesliga-Profi eindeutig noch verinnerlicht.

Die Stars können in bis zu 15 Challenges mit den verschiedensten Herausforderungen konfrontiert werden. Die Spiele bringen ganz verschiedene Anforderungen mit sich: Von Fitness bis hin zu Intelligenz ist alles dabei. Wahrlich schwierig, sich darauf vorzubereiten. Darum lässt Thorsten Legat das einfach auf sich zukommen, schließlich "kann ja alles passieren!", wie er sagt.

Ich stelle mich jeder Aufgabe. Alles, was auf mich zukommt, werde ich versuchen zu lösen. Thorsten Legat über seine Teilnahme bei "Schlag den Star"

Samstag, 18.04. 20:15 Uhr • Schlag den Star Schlag den Star Verfügbar auf Joyn 240 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Meine größte Stärke ist, ihn nicht zu unterschätzen!! Einen Harald Glööckler sollte man unter keinen Umständen unterschätzen. Ob in der Jury oder als Teilnehmer, Glööckler hat Biss. Das ist auch Legat klar.

Als ich hörte, gegen wen ich bei 'Schlag den Star' antreten würde, habe ich mir gedacht: Thorsten, es wird eine schwere Aufgabe werden! Thorsten Legat