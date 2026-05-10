Das gab's noch nie! Vier Gewinnerinnen! Historisches Finale bei "Schlag den Star" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Julia W. Vier Siegerinnen bei "Schlag den Star" - das gab's noch nie! Bild: Joyn / Willi Weber

Bei "Schlag den Star" traten am 9. Mai zwei Frauen-Teams gegeneinander an: Vanessa Mai und Lola Weippert gegen Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson. Das Damen-Doppel artete zum spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen aus – und endete mit einem historischen Sieg.

In der jüngsten Ausgabe von "Schlag den Star" am 9. Mai traten zwei Frauen-Duos gegeneinander an. Schlagersängerin Vanessa Mai (34) und Moderatorin Lola Weippert (30) lieferten sich mit den Profitänzerinnen Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43) ein enges Rennen bis tief in die Nacht.

Sendung verpasst? Sieh dir die Folge hier noch einmal kostenlos an Ganze Folge Schlag den Star Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson vs. Vanessa Mai und Lola Weippert Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.05.2026 • 296 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Unfall! Vanessa Mai geht blutend zu Boden Doch zwischendurch kam es zu einem Zwischenfall: Im Spiel "Aufbauen und beschützen" ging Vanessa Mai blutend zu Boden. In dem Spiel mussten Flaschen auf einer markierten Fläche platziert werden, während die Gegnerinnen versuchten, diese mit Bällen umzuwerfen – doch ein Ball landete in Mais Gesicht.

Autsch! Nach einem kleinen Zwischenfall im Spiel " Aufbauen und beschützen" wird Vanessa Mai verarztet. Bild: Joyn / Willi Weber

"Fuck, tut das weh", sagte die Sängerin sichtlich getroffen. In Sorge um die Kandidatin unterbrach Moderator Matthias Opdenhövel die Partie - nach einer kurzen Werbepause dann die Erleichterung: Vanessa Mai konnte weiterspielen. Ihre Kontrahentin Isabel Edvardsson entschuldigte sich bei ihr für den missglückten Wurf.

Sieh dir "Schlag den Star" auf Joyn an! Hier gibt es ganze Folgen der Show zum Streamen

Historischer Sieg bei "Schlag den Star" Bis kurz vor zwei Uhr nachts ging das Duell weiter. Zunächst sah alles nach einem leichten Vorteil für Mai und Weippert aus - die Entscheidung sollte schließlich im letzten Spiel "Halten" fallen. Aufgabe war es, gemeinsam mit den Füßen eine 4,7 Kilogramm schwere Stange möglichst lange in der Luft zu halten. Welches Team am längsten durchhält, gewinnt.

Ein Finale für die Geschichtsbücher Nach mehr als zwölf Minuten kam jedoch alles anders: Statt den Sieg weiter auszukämpfen, entschieden sich die vier Frauen spontan dafür, den Gewinn zu teilen. "Dann gehen wir in die Geschichte ein!", sagte Ekaterina Leonova und Moderator Opdenhövel bestätigte: "Es gab noch nie ein Unentschieden." Das Publikum im "Schlag den Star"-Studio zählte einen Countdown herunter, dann ließen die vier Frauen die Stange gleichzeitig fallen. Damit standen erstmals in der Geschichte von "Schlag den Star" vier Siegerinnen fest. Das Preisgeld von 100.000 Euro wurde durch vier geteilt.

"Es hat nicht nur eine Frau Platz am Tisch, sondern vier! Moderatorin Lola Weippert

Fans feiern "bestes 'Schlag den Star'" der Geschichte In den sozialen Netzwerken wurde das Finale gefeiert. "Das war das beste 'Schlag den Star' ever", kommentierte eine Nutzerin. "Das sind vier starke Frauen, die allen bewiesen haben, dass der Zusammenhalt unter Frauen stärker ist als das Verlangen nach Sieg, Geld und Ruhm." Eine weitere Zuschauerin kommentierte: "Das war für mich die beste 'Schlag den Star'-Sendung, die ich jemals gesehen habe, und dass sie dann am Ende auch noch geteilt haben, fand ich fair und richtig toll." Damit endete "Schlag den Star" nicht nur mit einem nie dagewesenen Vierfach-Sieg, sondern auch mit einer feministischen Botschaft: Statt erbittert gegeneinander zu kämpfen, halten die Frauen zusammen.