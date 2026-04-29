Zwischen Schunkeln und Quote Bleibt "Schlager-Spaß" mit Andy Borg beim SWR im Programm? Veröffentlicht: Vor 46 Minuten von C3 Newsroom Andy Borg moderiert "Schlager-Spaß" weiterhin im SWR: Seine Sendung gilt als Publikumsliebling. Bild: SWR/Kimmig/Kerstin Joensson

Welche Shows bleiben, welche fliegen raus? Diese Frage beschäftigt viele Schlager-Fans aktuell. Für Andy Borg gibt es nun Entwarnung. Sein "Schlager-Spaß" bleibt Teil des Programms - und sorgt damit für etwas Ruhe in einer Phase, in der sich im Schlager-TV gerade einiges verändert.

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Die Unsicherheit war groß, jetzt kommt die Erleichterung: "Schlager-Spaß mit Andy Borg" bleibt im Programm des SWR. Während zuletzt mehrere Formate gestrichen wurden, setzt der Sender weiter auf die Show des 65-Jährigen. In einer Stellungnahme der ARD wird deutlich, welchen Stellenwert das Format inzwischen hat. Es habe sich zu einem "Publikumsliebling mit nationaler Strahlkraft" entwickelt. Änderungen seien aktuell nicht geplant.

Andy Borg: Wichtige Nachricht für die Fans Gerade in den vergangenen Wochen gab es einige Einschnitte: Die "Beatrice Egli Show" wird beim SWR nicht fortgesetzt, und auch "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross steht vor seiner letzten Staffel. Vor diesem Hintergrund wirkt die Entscheidung für Andy Borg wie ein klares Signal. Sein Format bleibt eine feste Größe im Programm. Ganz ohne Änderung läuft es dennoch nicht. Am 23. Mai gibt es keine neue Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Stattdessen zeigt der SWR eine bereits bekannte Best-of-Sendung. Der Grund liegt in der Planung für kommende Projekte. Denn im Hintergrund wird bereits an einer besonderen Ausgabe gearbeitet.

Am 25. Juli soll der "Sommer-Spaß mit Andy Borg" aufgezeichnet werden - als Open-Air-Event im Europa-Park in Rust. Für viele Fans dürfte das ein Highlight werden. Auch die nächste reguläre Sendung steht schon fest: Am 13. Juni wird unter anderem Stefan Mross zu Gast sein.