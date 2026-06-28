Hochemotionaler Auftritt Große Emotionen beim "Schlagerbooom": Claudia Jung singt Liebeslied für ihren verstorbenen Mann Veröffentlicht: Vor 59 Minuten von C3 Newsroom Sängerin Claudia Jung während der ZDF-Unterhaltungsshow Fernsehgarten im Jahr 2025. Bild: STAR-MEDIA

Monatelang hatte sie sich nach dem Tod ihres Mannes zurückgezogen. Jetzt stand Claudia Jung erstmals wieder auf der Bühne – und sorgte in der ARD-Show "Schlagerbooom" für einen absoluten Gänsehaut-Moment.

Wie immer bei der "Schlagerbooom"-Show mit Moderator Florian Silbereisen standen durch die vielen Gäste und unter anderem durch den letzten Auftritt von Sängerin Michelle zahlreiche emotionale Momente auf dem Programm. Ein Auftritt jedoch sorgte für besonders viel Gänsehaut und Emotionen: Claudia Jung sang für ihren verstorbenen Mann eine musikalische Liebeserklärung.

Rückzug aus der Öffentlichkeit Keine einfache Aufgabe für die 62-jährige Sängerin: Mehr als drei Jahrzehnte lang hatte sie mit ihrem Mann gelebt. Im Januar dieses Jahres erlag er seinem Krebsleiden. Eigentlich wollte die Sängerin im Frühjahr auf Jubiläumstournee gehen. Nach dem Tod ihres Mannes sagte sie alles ab und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Man fällt in ein Loch "Wenn plötzlich einer nicht mehr da ist, fällt man in ein Loch", erklärte sie Florian Silbereisen ihre damaligen Gefühle. "Ich habe am Anfang gedacht, ich kann nicht wieder auf die Bühne, ich kann nicht mehr ins Studio, ich kann nicht mehr singen."

Musik statt Schweigen Dann allerdings habe sie gemerkt: Ohne Musik gehe es ebenfalls nicht. "Das ist das beste Medium, um zu verarbeiten, um Dinge wieder gerade zu rücken", erzählte sie. Der Titel der musikalischen Liebeserklärung an ihren Mann lautete: "Die Liebe meines Lebens". Der emotionale Auftritt wurde vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert.