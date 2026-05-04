Von mystisch bis magisch
Auf Supermans Spuren: Die spektakulären Drehorte von "Smallville"
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
"Smallville" zählt zu den langlebigsten Superhelden-Serien der 2000er-Jahre. Die Story über die Jugendjahre Clark Kents spielt in der fiktiven Kleinstadt Smallville - aber wo wurden die zehn Staffeln wirklich gedreht?
Die Mischung aus Coming-of-Age-Drama, Science-Fiction-Elementen und Comic-Mythologie macht "Smallville" zu einem Klassiker seines Genres. Die Serie zeigt, wie der junge Clark Kent (Tom Welling) in seiner Heimatstadt seine Superkräfte entdeckt, sich Herausforderungen stellt und zu dem Mann wird, der später als Superman die Welt vor dem Bösen beschützt. Obwohl die Handlung in den USA spielt, wurde "Smallville" fast vollständig in Kanada gedreht - genauer gesagt im Bundesstaat British Columbia rund um die Metropolregion Vancouver.
Überzeug dich selbst von "Smallville":
Kent Farm: Aldergrove, British Columbia
Die Kent Farm ist der wohl symbolträchtigste Ort der Serie: Dort wächst Clark Kent bei seinen Adoptiveltern Jonathan (John Schneider) und Martha (Annette O’Toole) auf und hier finden viele Schlüsselszenen statt. In der Realität befindet sich diese Farm in Aldergrove, einem ländlichen Ort östlich von Vancouver. Die Produktions-Crew wählte ein echtes Farmhaus, das für die Serie jedoch extra gelb angestrichen wurde. Zahlreiche Szenen - vom Frühstückstisch über nächtliche Gespräche bis hin zu dramatischen Ereignissen im Kornfeld - wurden hier gedreht.
Cloverdale Main Street in Surrey
Die Hauptstraße von Smallville ist ebenfalls ein ikonischer Drehort, den Fans der Serie kennen. Außenaufnahmen des fiktiven Stadtzentrums wurden überwiegend in Cloverdale, einem Stadtteil von Surrey, gedreht. Die dortige Main Street mit ihren kleinen Geschäften, Cafés und historischen Backsteinfassaden transportiert das typische, idyllische Kleinstadt-Flair, das wir mit "Smallville" verbinden. Diese Straße taucht in verschiedenen Episoden auf, sei es bei alltäglichen Treffen der Charaktere oder bei Auseinandersetzungen zwischen den Figuren.
Das Talon: Vom Kino zum Café
Fans der Serie erinnern sich an die emotionalen Szenen rund um das Talon, ein ehemaliges Kino, in dem sich Lanas (Kristin Kreuk) Eltern kennengelernt hatten. Die später zum Café umgebaute Location ist in Wirklichkeit das historische Clova Cinema an der 176 Street in Cloverdale. Die Außenaufnahmen des Talon-Cafés zeigen diese Fassade, während Innenaufnahmen meist in Studios entstanden sind.
Smallville High School in Vancouver
Vor allem in den ersten vier Staffeln spielt die Smallville High, also die Highschool, eine wichtige Rolle als Schauplatz, an dem Clark und seine Freund:innen ihre Teenager-Jahre verbringen. Aufnahmen vor der Schule wurden an der Vancouver Technical Secondary School gedreht, während die Templeton Secondary School als Kulisse für Innenaufnahmen diente. Vor allem ein bestimmter Korridor, der bis heute von seinen Schüler:innen als "Smallville Hallway" bezeichnet werden soll.
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Luthor-Anwesen: Hatley Castle in Colwood
Ein außergewöhnlich prachtvoller Drehort ist Hatley Castle in Colwood, nahe Victoria auf Vancouver Island. Das Schloss bildet die Kulisse für den imposanten Familiensitz des späteren Gegenspielers von Clark Kent, Lex Luthor. Sowohl in der Serie als auch im echten Leben spiegelt die Architektur schottisches Erbe wider. Familie Luthor hat das Haus von Schottland nach Smallville bringen lassen - und der ehemalige Besitzer von Hatley Castle, Vizegouverneur von British Columbia, wollte seine schottischen Wurzeln ebenfalls dort gewürdigt wissen.
Übernatürliche Kräfte: Crater Lake
Ein zentraler Ort der Serie ist Crater Lake. Im wahren Leben handelt es sich dabei um den Buntzen Lake in Anmore. Eingebettet von bewaldeten Hügeln und oft in geheimnisvolles Licht getaucht, bekommt der See in "Smallville" eine fast schon unheimliche Ausstrahlung - passend zur Storyline rund um Meteor-Einflüsse und die sogenannten Meteoritenfreaks.
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