Lebensmittelpunkt Solo-Mama in Leipzig: Wie "SOKO"-Star Melanie Marschke privat lebt Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Melanie Marschke ist den Zuschauer:innen vor allem als Ina Zimmermann an der Seite von Marco Girnth aus "SOKO Leipzig" bekannt. Bild: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört Melanie Marschke fest zu "SOKO Leipzig". Auch abseits der Kameras ist die Stadt längst ihr Zuhause. Nach der Trennung von Ehemann Hartmut Beyer hat sie in Leipzig einen neuen Lebensabschnitt begonnen.

Wenn Melanie Marschke als Ina Zimmermann in "SOKO Leipzig" auf Spurensuche geht, ist die Stadt weit mehr als nur Kulisse. Leipzig gehört seit vielen Jahren auch zum privaten Leben der Schauspielerin. Hier hat sie sich mit ihrer Familie ein Zuhause geschaffen und ihren Sohn großgezogen. Seit 2001 steht Marschke für die ZDF-Krimiserie vor der Kamera. Damit ist sie eines der vertrautesten Gesichter des Formats. Doch während Fans sie vor allem als Ermittlerin kennen, hält die Schauspielerin ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

"SOKO Leipzig": Melanie Marschke lebt mit ihrem Sohn in Leipzig Im Jahr 2004 wurde Marschke Mutter. Ihr Sohn Finn-Oscar stammt aus ihrer Beziehung mit Hartmut Beyer, einem Diplom-Betriebswirt, Eventmanager und ehemaligen Model. Ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes folgte die Hochzeit: Im Dezember 2005 gaben sich Marschke und Beyer in Dänemark das Jawort. Mehr als zehn Jahre gingen sie als Ehepaar durchs Leben, bevor sie sich 2016 trennten. Für die Schauspielerin begann damit ein neuer Lebensabschnitt. Als alleinerziehende Mutter kümmerte sie sich um ihren Sohn - und ausgerechnet darin zeigte sich eine Parallele zu ihrer bekannten Fernsehfigur Ina Zimmermann.

Melanie Marschke verlor ihre Mutter schon früh Familie hat für Marschke auch aus einem anderen Grund eine besondere Bedeutung. Ihre eigene Mutter verlor die Schauspielerin bereits früh. Sie starb im Alter von nur 51 Jahren an Brustkrebs. Heute ist Marschkes Sohn längst erwachsen, doch seit seiner Geburt steht seine Mutter regelmäßig für "SOKO Leipzig" vor der Kamera und über viele Jahre verband sie Beruf und Familienleben miteinander.

"SOKO Leipzig" freitags um 21:15 Uhr im ZDF und auf Joyn Hier geht's zum kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

Von Lübeck über die Theaterbühne bis zu "SOKO Leipzig" Bevor Leipzig zu Marschkes beruflicher und privater Heimat wurde, begann ihre Geschichte weit im Norden. Die Schauspielerin kam am 3. Dezember 1969 in Lübeck zur Welt. Nach dem Abitur führte ihr Weg Anfang der 1990er-Jahre zur Schauspielerei. Von 1991 an absolvierte sie eine dreijährige Ausbildung am Hamburgischen Schauspielstudio. Anschließend stand sie zunächst auf Theaterbühnen. 1995 folgte ein Engagement am Westfälischen Landestheater, wo sie unter anderem in Klassikern wie William Shakespeares "Romeo und Julia" und Bertolt Brechts "Mutter Courage" mitwirkte. Weitere Stationen führten sie ans Theater Lübeck, ans Hamburger Schauspielhaus und an das Theater Combinale in ihrer Heimatstadt.

Ina Zimmermann machte Melanie Marschke zum TV-Gesicht Der große Wiedererkennungswert beim Fernsehpublikum kam schließlich mit "SOKO Leipzig". Seit 2001 verkörpert Marschke dort Ina Zimmermann und ist damit seit den Anfängen der Serie dabei. Über die Jahre entwickelte sich nicht nur ihre Figur weiter. Auch Leipzig selbst wurde für Marschke zu einem festen Lebensmittelpunkt. Beruf und Privatleben treffen für die Schauspielerin damit an einem Ort zusammen, der für sie inzwischen seit Jahrzehnten große Bedeutung hat..

Sie war bereits im "Playboy" 2009 zeigte sich Marschke von einer für viele Zuschauer:innen ungewohnten Seite. Für die März-Ausgabe des "Playboy" ließ sich die Schauspielerin auf Teneriffa fotografieren.