Von links: Marco Girnth (Jan Maybach), Melanie Marschke (Ina Zimmermann), Amy Mußul (Kim Nowak), Johannes Hendrik Langer (Moritz Brenner) vor einem "SOKO-Leipzig"-Graffiti.

Krimifans müssen sich umstellen: Die beliebte ZDF-Serie "SOKO Leipzig" verschwindet von ihrem gewohnten Sendeplatz am Freitagabend. Zwei Wochen lang gibt es keine neuen Folgen – und dafür gibt es bestimmte Gründe.

Warum läuft heute kein "SOKO Leipzig"? Normalerweise ermittelt das Team von "SOKO Leipzig" freitagabends. Doch heute bleibt der Sendeplatz ungewöhnlich kriminalfrei. Statt eines neuen Falls setzt das ZDF auf Live-Unterhaltung: Aus dem Kurfürstlichen Palais in Mainz wird die Karnevalssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" übertragen. Auch in der folgenden Woche müssen die Zuschauer:innen auf die Ermittlungen verzichten. Dann stehen Sportwettkämpfe im Rahmen der Olympischen Spiele im Mittelpunkt des Programms. Für die Krimiserie bedeutet dies eine Zwangspause zur besten Sendezeit.

