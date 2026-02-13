zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Krimipause

ZDF krempelt Programm um: Darum wird "SOKO Leipzig" zweimal nicht gesendet

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Von links: Marco Girnth (Jan Maybach), Melanie Marschke (Ina Zimmermann), Amy Mußul (Kim Nowak), Johannes Hendrik Langer (Moritz Brenner) vor einem "SOKO-Leipzig"-Graffiti.

Bild: ZDF / Uwe Frauendorf/Steffen Junghans

Krimifans müssen sich umstellen: Die beliebte ZDF-Serie "SOKO Leipzig" verschwindet von ihrem gewohnten Sendeplatz am Freitagabend. Zwei Wochen lang gibt es keine neuen Folgen – und dafür gibt es bestimmte Gründe.

Am 27. Februar kommt die neue Folge von "SOKO Leipzig" 21:15 Uhr im ZDF

Warum läuft heute kein "SOKO Leipzig"?

Normalerweise ermittelt das Team von "SOKO Leipzig" freitagabends. Doch heute bleibt der Sendeplatz ungewöhnlich kriminalfrei. Statt eines neuen Falls setzt das ZDF auf Live-Unterhaltung: Aus dem Kurfürstlichen Palais in Mainz wird die Karnevalssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" übertragen.

Auch in der folgenden Woche müssen die Zuschauer:innen auf die Ermittlungen verzichten. Dann stehen Sportwettkämpfe im Rahmen der Olympischen Spiele im Mittelpunkt des Programms. Für die Krimiserie bedeutet dies eine Zwangspause zur besten Sendezeit.

Ausstieg von Marco Girnth: Neue Ära bei "SOKO Leipzig"

Die Unterbrechung kommt zu einem Zeitpunkt des Umbruchs. Kürzlich wurde die letzte Folge mit Kommissar Jan Maybach, gespielt von Marco Girnth, ausgestrahlt. Nach 25 Jahren verabschiedete sich der Schauspieler mit dem Serien-Tod. Sein Aus bedeutet das Ende einer Ära – und nun folgt mit der Programmpause die nächste Enttäuschung.

Damit stehen die Fans der langjährigen Krimiserie vor zwei Veränderungen auf einmal: dem Ausstieg einer prägenden Figur und der vorübergehenden Einstellung neuer Folgen. Die Serie soll erst am 27. Februar mit der Folge "Weihnachten im April" fortgesetzt werden. Bis dahin müssen Krimifans sich noch gedulden.

