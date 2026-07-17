Verstärkung für den Cast
"Sturm der Liebe": Diese Neuzugänge mischen den Fürstenhof nach der Sommerpause auf
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Am Fürstenhof bleibt kein Stein auf dem anderen: Drei neue Figuren sorgen bei "Sturm der Liebe" für frischen Wind - aber auch Menge Spannung. Familiengeheimnisse, große Gefühle und unerwartete Konflikte sorgen für turbulente Situationen. Wer die Neuzugänge sind und warum sie das Leben am Fürstenhof ordentlich durcheinander wirbeln, erfährst du hier.
Kaum kehrt am Fürstenhof etwas Ruhe ein, kündigen sich schon die nächsten Überraschungen an. Neue Akteur:innen betreten die Bühne von "Sturm der Liebe" - und bringen ihre ganz eigene Geschichte mit.
"Sturm der Liebe" im ONE-Livestream auf Joyn
Familiengeheimnis stellt alles auf den Kopf
Mit Sommelier Massimo Foghetti zieht nicht nur ein charmanter Weinkenner nach Bichlheim. Der Südtiroler reist aus einem ganz besonderen Grund an: Er hat erfahren, dass Alexander Saalfeld sein leiblicher Vater ist.
Doch noch bevor es zum ersehnten Wiedersehen kommt, hatte ein schwerer Autounfall alles verändert. Massimo war ins Koma gefallen - und währenddessen hatte ein ehemaliger Mitpatient seine Identität genutzt, um sich am Fürstenhof ein neues Leben aufzubauen. Als Massimo schließlich erwacht, steht er vor einem Scherbenhaufen. Zwischen Familiengeheimnissen, Verrat und der Sehnsucht nach einem echten Zuhause beginnt für ihn ein emotionaler Neuanfang.
Über seine neue Hauptrolle sagt Jaime Ferkic gegenüber "Bavaria Fiction":
Mir bereitet es unglaublich viel Freude, jeden Tag am Set zu stehen.
Er ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit den vielen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen sowie dem gesamten Team macht sehr viel Spaß. Ich genieße die intensive gemeinsame Zeit und blicke voller Vorfreude auf die kommenden Drehwochen."
Der 1989 geborene Darsteller stand bereits als Kind vor der Kamera und war unter anderem im ARD-Krimi "Tatort", im ZDF-Format "Das Traumschiff" sowie im Märchenfilm "Rapunzel" zu sehen. Er spielte außerdem in Kinofilmen wie "Das fliegende Klassenzimmer", "Die Welle" und zuletzt "Der phönizische Meisterstreich" von Wes Anderson mit.
Perfekt, um die "Sturm der Liebe"-Sommerpause zu überbrücken
Frida bringt Abwechslung an den Fürstenhof
Auch Frida Rudloff sorgt schon bald für Bewegung. Die 17-Jährige möchte ihren eigenen Weg gehen und stellt die Pläne ihrer Mutter komplett infrage. Nach ihrem Schulabschluss entscheidet sie sich gegen eine weitere Ausbildung und setzt stattdessen auf ihren Social-Media-Kanal.
Als die Spannungen zu Hause wachsen, zieht Frida kurzerhand zu ihrem Vater Yannik. Für ihn ist es eine große Herausforderung: Plötzlich muss er sich mit den Sorgen und Träumen seiner Teenager-Tochter auseinandersetzen. Hannah Werner freut sich über ihre erste große Serienrolle:
Ich bin unfassbar dankbar für die tollen Dreh-Erfahrungen, die ich hier am Set erleben darf!
Außerdem sagt sie voller Freude: "Das ganze Team, die schönen Drehorte und meine Rolle Frida sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich glaube, mein siebenjähriges Ich wäre gerade sehr stolz auf mich. Ich freue mich schon auf alles, was noch kommt!“
Für Hannah Werner ist "Sturm der Liebe" die erste große Serienrolle. Zuvor stand sie bereits für Kino- und Kurzfilmproduktionen vor der Kamera und war auch auf der Theaterbühne aktiv.
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Mona Fischer sucht einen Neuanfang
Mit Mona Fischer zieht außerdem eine Frau an den Fürstenhof, die bereits viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Nach schweren Schicksalsschlägen und vielen Reisen hofft sie nun, endlich einen Ort zu finden, an dem sie sich wieder zu Hause fühlen kann. Daniela Ziegler übernimmt die Gastrolle und blickt gern auf die Dreharbeiten zurück.
Es war schön, für eine Zeit in die 'Sturm der Liebe'-Familie aufgenommen worden zu sein.
Daniela Ziegler blickt auf eine Karriere von mehr als fünf Jahrzehnten zurück. Einem breiten Publikum wurde sie durch Rollen in "Gegen den Wind", "Unser Lehrer Doktor Specht", "Der Fürst und das Mädchen", "Das Traumschiff" und zahlreichen "Tatort"-Produktionen bekannt. Außerdem begeisterte sie auf der Musicalbühne unter anderem in "Evita", "Sunset Boulevard" und "Elisabeth".
Ab Ende August geht es los
Die ersten neuen Geschichten starten voraussichtlich ab Ende August. Mit geheimnisvollen Familienbanden, Generationskonflikten und bewegenden Lebensgeschichten dürfte am Fürstenhof garantiert keine Langeweile aufkommen.
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