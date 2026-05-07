Das zeigt die ARD stattdessen Keine guten Nachrichten für die Fans: So lange geht "Sturm der Liebe" in die Sommerpause Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion Der Fürstenhof, ein fiktives oberbayerisches Luxushotel, ist Schauplatz der erfolgreichsten Telenovela im deutschen TV. Bild: ARD/Ann Paur

Jedes Jahr wieder wartet im Sommer eine bittere Pause auf die meisten Serienfans. Dieses Jahr muss das Publikum von "Sturm der Liebe" besonders viel Geduld mitbringen, denn die ARD verlängert die Sommerpause ihrer beliebten Nachmittagsserien deutlich.

Zum Fansein gehört es, dass wir uns auf unsere Lieblingsserien verlassen können. Jede Woche, bei einigen Formaten auch täglich, wartet eine neue Folge und die Geschichte geht weiter. Viele von uns planen sogar ihre Verabredungen drumherum und verpassen keine Episode. Bis zum Sommer, denn dann gibt's oft eine Pause. Bei "Sturm der Liebe" wird sie diesmal lang.

"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn Mo-Fr um 15:10 Uhr hier kostenlos streamen

Dann geht die Sommerpause von "Sturm der Liebe" los Die letzten neuen Folgen von "Sturm der Liebe" - und auch von "Rote Rosen" - laufen bereits am 12. Juni. Erst Ende August kehren die Produktionen dann ins lineare TV-Programm zurück. Geplant ist der Startschuss für den 23. August. Damit fällt die Unterbrechung 2026 noch länger aus als im vergangenen Jahr. Statt neun Wochen müssen Zuschauende diesmal rund zehn Wochen ohne neue Geschichten vom Fürstenhof auskommen. Als Ersatz plant Das Erste in den Sommermonaten vor allem Wiederholungen älterer Filme sowie Live-Sportübertragungen. Besonders die Tour de France soll wieder einen großen Platz im Nachmittagsprogramm einnehmen. Die Fußball-WM in Nordamerika spielt hingegen am Nachmittag kaum eine Rolle, da viele Partien wegen der Zeitverschiebung erst abends stattfinden.