Ab 27. April Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe": Lässt Fanny den Fürstenhof endgültig hinter sich? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sylvia Loth Sagt Fanny (Johanna Graen) dem Fürstenhof jetzt etwa endgültig "Adieu"? Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Kilian kann kaum fassen, dass Larissa ihn die ganze Zeit belogen hat, und zweifelt an ihrer Beziehung. Auf dem Weg zu Fanny verunglückt er schwer und schwebt in Lebensgefahr - doch sie reist demnächst nach Kalifornien ab. Auch Olivia und Elias trifft ein harter Schlag: Nach dem rätselhaften Tod ihres Vaters geraten sie unter Mordverdacht. Was dich in der "Sturm der Liebe"-Woche ab 27. April erwartet.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information "Sturm der Liebe"-Fans aufgepasst Am Freitag, den 1. Mai, entfällt die Daily-Soap und das Erste zeigt stattdessen um 15:30 Uhr den Spielfilm "Reiterhof Wildenstein - Sprung ins Leben".

Schicksalsschläge und ein Neustart Bei Leo (Aurel Klug) wird eine Verletzung diagnostiziert, die ihn aus der Bahn wirft. Elias (Orlando Lenzen) leidet mit ihm, erhält aber gleichzeitig eine weitere, schockierende Nachricht: Er und seine Schwester Olivia (Soraya Bouabsa) werden wegen des Todes ihres Vaters angeklagt. Angst und Chaos herrschen auch bei Kilian (Anthony Paul), der erfährt, dass Larissas (Anna Karolin Berger) Giftanschlag eine perfide Falle gegen Fanny (Johanna Graen) war. Gerade als er auf dem Weg ist, um sich mit ihr auszusprechen, verunglückt er schwer. Fanny hingegen fiebert auf ihren Neuanfang in Kalifornien hin. Lässt sie den Fürstenhof endgültig hinter sich?

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Folge 4582 (Montag, 27. April): Falsche Gefühle Leos Verletzung wirft ihn völlig aus der Bahn, und er sehnt sich nach Elias' Nähe. Trotz Trennung leidet dieser mit ihm und macht sich Sorgen. Auch Olivia wird von Liebeskummer geplagt, als sie feststellt, dass Adam bereits eine Freundin hat und ihre Gefühle nicht erwidert. Der sieht keine andere Möglichkeit, als mit Sandy zu fliehen. Adam bedankt sich bei Werner (Dirk Galuba) für dessen Unterstützung - ohne dass dieser ahnt, dass Adam alias Massimo (Philip Birnstiel) bereits im Begriff ist zu gehen. Obwohl Kilian und Fanny sich wieder ganz nahe waren, entscheidet sich Kilian für Larissa. Er will zu ihrem gemeinsamen Kind stehen. Während Fanny mit Marlon nach Kalifornien gehen will, entscheidet Kilian, sich noch weiter von Fanny zu distanzieren, um Larissas Gefühle nicht zu verletzen.

Folge 4583 (Dienstag, 28. April): Schwierige Entscheidungen Eriks (Sven Waasner) neue Podcast-Folge bringt nicht so viele Abonnent:innen wie gewünscht. Umso größer ist die Freude, dass sich ein Sponsor meldet. Erik platzt fast vor Stolz und ahnt nicht, dass Yvonne (Tanja Lanäus) dahintersteckt. Durch die Einnahmen des Golfturniers kann Adam Sandy (Marie Lemmle) helfen und ist überrascht, dass er das Sophia (Krista Birkner) zu verdanken hat. Gerade als er Sandy in der Hütte das Geld übergeben will, muss er feststellen, dass sie weg ist. Elias treffen Leos ungerechte Vorwürfe hart und er bemerkt, dass er nicht mehr an ihn herankommt. Aus lauter Trotz trifft Leo eine Entscheidung, die auch Katja (Isabell Stern) nicht gefällt. Als sie Leo nach München bringt, wird Elias klar, dass Leo und er nun endgültig getrennte Wege gehen.

Folge 4584 (Mittwoch, 29. April): Tröstende Worte Als ihre Freund:innen sie zum Abschied aus Bichlheim mit einer Party überraschen, wird Fanny von Wehmut übermannt. Kurz vor ihrer Abreise stößt Kilian auf eine entscheidende Information und stellt seine Beziehung zu Larissa infrage. Lale (Yeliz Simsek) genießt die Nähe zu Fritz (Thimo Meitner). Sie lädt ihn spontan zum Übernachten ein und die beiden kommen sich immer näher. Doch Fritz findet unter Lales Kopfkissen ein altes T-Shirt von Theo (Lukas Leibe) und muss sich eingestehen, dass Lale noch nicht bereit ist für eine neue Beziehung. Adam freut sich, dass der Alptraum für Sandy endlich vorüber ist. Gegenüber Olivia zeigt er sich (als Massimo) sehr dankbar und ahnt nicht, dass sie mehr für ihn empfindet. Während Adam zum ersten Mal unbeschwert mit Sandy zusammen sein kann, versinken Olivia und Elias im Liebeskummer und trösten sich gegenseitig. Da wartet schon der nächste Schock.