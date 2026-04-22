Ab 27. April
Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe": Lässt Fanny den Fürstenhof endgültig hinter sich?
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Kilian kann kaum fassen, dass Larissa ihn die ganze Zeit belogen hat, und zweifelt an ihrer Beziehung. Auf dem Weg zu Fanny verunglückt er schwer und schwebt in Lebensgefahr - doch sie reist demnächst nach Kalifornien ab. Auch Olivia und Elias trifft ein harter Schlag: Nach dem rätselhaften Tod ihres Vaters geraten sie unter Mordverdacht. Was dich in der "Sturm der Liebe"-Woche ab 27. April erwartet.
Schicksalsschläge und ein Neustart
Bei Leo (Aurel Klug) wird eine Verletzung diagnostiziert, die ihn aus der Bahn wirft. Elias (Orlando Lenzen) leidet mit ihm, erhält aber gleichzeitig eine weitere, schockierende Nachricht: Er und seine Schwester Olivia (Soraya Bouabsa) werden wegen des Todes ihres Vaters angeklagt. Angst und Chaos herrschen auch bei Kilian (Anthony Paul), der erfährt, dass Larissas (Anna Karolin Berger) Giftanschlag eine perfide Falle gegen Fanny (Johanna Graen) war. Gerade als er auf dem Weg ist, um sich mit ihr auszusprechen, verunglückt er schwer. Fanny hingegen fiebert auf ihren Neuanfang in Kalifornien hin. Lässt sie den Fürstenhof endgültig hinter sich?
"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn
Folge 4582 (Montag, 27. April): Falsche Gefühle
Leos Verletzung wirft ihn völlig aus der Bahn, und er sehnt sich nach Elias' Nähe. Trotz Trennung leidet dieser mit ihm und macht sich Sorgen.
Auch Olivia wird von Liebeskummer geplagt, als sie feststellt, dass Adam bereits eine Freundin hat und ihre Gefühle nicht erwidert. Der sieht keine andere Möglichkeit, als mit Sandy zu fliehen. Adam bedankt sich bei Werner (Dirk Galuba) für dessen Unterstützung - ohne dass dieser ahnt, dass Adam alias Massimo (Philip Birnstiel) bereits im Begriff ist zu gehen.
Obwohl Kilian und Fanny sich wieder ganz nahe waren, entscheidet sich Kilian für Larissa. Er will zu ihrem gemeinsamen Kind stehen. Während Fanny mit Marlon nach Kalifornien gehen will, entscheidet Kilian, sich noch weiter von Fanny zu distanzieren, um Larissas Gefühle nicht zu verletzen.
Folge 4583 (Dienstag, 28. April): Schwierige Entscheidungen
Eriks (Sven Waasner) neue Podcast-Folge bringt nicht so viele Abonnent:innen wie gewünscht. Umso größer ist die Freude, dass sich ein Sponsor meldet. Erik platzt fast vor Stolz und ahnt nicht, dass Yvonne (Tanja Lanäus) dahintersteckt.
Durch die Einnahmen des Golfturniers kann Adam Sandy (Marie Lemmle) helfen und ist überrascht, dass er das Sophia (Krista Birkner) zu verdanken hat. Gerade als er Sandy in der Hütte das Geld übergeben will, muss er feststellen, dass sie weg ist.
Elias treffen Leos ungerechte Vorwürfe hart und er bemerkt, dass er nicht mehr an ihn herankommt. Aus lauter Trotz trifft Leo eine Entscheidung, die auch Katja (Isabell Stern) nicht gefällt. Als sie Leo nach München bringt, wird Elias klar, dass Leo und er nun endgültig getrennte Wege gehen.
Folge 4584 (Mittwoch, 29. April): Tröstende Worte
Als ihre Freund:innen sie zum Abschied aus Bichlheim mit einer Party überraschen, wird Fanny von Wehmut übermannt. Kurz vor ihrer Abreise stößt Kilian auf eine entscheidende Information und stellt seine Beziehung zu Larissa infrage.
Lale (Yeliz Simsek) genießt die Nähe zu Fritz (Thimo Meitner). Sie lädt ihn spontan zum Übernachten ein und die beiden kommen sich immer näher. Doch Fritz findet unter Lales Kopfkissen ein altes T-Shirt von Theo (Lukas Leibe) und muss sich eingestehen, dass Lale noch nicht bereit ist für eine neue Beziehung.
Adam freut sich, dass der Alptraum für Sandy endlich vorüber ist. Gegenüber Olivia zeigt er sich (als Massimo) sehr dankbar und ahnt nicht, dass sie mehr für ihn empfindet. Während Adam zum ersten Mal unbeschwert mit Sandy zusammen sein kann, versinken Olivia und Elias im Liebeskummer und trösten sich gegenseitig. Da wartet schon der nächste Schock.
Folge 4585 (Donnerstag, 30. April): Die Anklage
Kilian ist entsetzt, da Yannik (Jo Weil) die ganze Zeit recht hatte, wie skrupellos Larissa handelt. Als er sie mit seinem Wissen über ihren inszenierten Giftanschlag konfrontiert, streitet sie alles ab. Kilian ist zutiefst erschüttert und will sich unbedingt mit Fanny aussprechen. Da Larissa befürchtet, ihn endgültig zu verlieren, eilt sie ihm hinterher. Da passiert das Unfassbare: Kilian hat einen schweren Unfall und schwebt in Lebensgefahr.
Lale weiß nicht, wie sie mit ihren Gefühlen für Fritz umgehen soll und schweigt erstmal - was ihn tieftraurig macht. Beruflich erhält sie hingegen eine positive Nachricht: Christoph (Dieter Bach) eröffnet ihr, dass sie für ihre Arbeit für die Theo-Licht-Stiftung geehrt werden soll.
Olivia und Elias können es nicht fassen, dass Anklage gegen sie erhoben wurde. Vor ihrem Bruder nimmt sich Olivia zusammen und macht ihm Mut, aber vor Adam (als Massimo) zeigt sie ihre wahren Gefühle. Yannik schlägt Olivia Hypnose vor, damit diese sich wieder an die folgenschwere Nacht erinnern kann. Doch sie ist sich unsicher, ob sie das wirklich noch einmal durchleben möchte.
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