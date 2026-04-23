Fans von "Sturm der Liebe" dürfen sich freuen: Gabrielle Scharnitzky ist zurück. In der neuen ZDF-Serie "The Emperor’s Stone" begibt sie sich auf eine gefährliche Schatzsuche. Die Produktion verspricht große Abenteuer und internationale Spannung.

Der öffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF arbeitet laut "fernsehserien.de" aktuell an der sechsteiligen Serie "The Emperor’s Stone" in Zusammenarbeit mit France Télévisions und RAI. Die Serie selbst wurde bereits 2023 angekündigt. Gedreht wird noch bis Ende Juni, ein Sendetermin steht bislang nicht fest. Neben " Sturm der Liebe "-Star Gabrielle Scharnitzky sind unter anderem Colin Morgan, Antonia Desplat und Luke Treadaway Teil des Ensembles.

Abenteuer zwischen Piratenlegenden und Rätseln

Gabrielle Scharnitzky übernimmt in der neuen ZDF-Abenteuerserie "The Emperor’s Stone" eine zentrale Rolle und gehört damit zum internationalen Hauptcast der Produktion. Laut "Crew United" ist sie als Frida Wildgraf zu sehen, eine Figur, die im Verlauf der Geschichte eng mit den geheimnisvollen Ereignissen rund um den legendären Schatz verknüpft ist.

Die Schauspielerin ist einem breiten Publikum vor allem aus erfolgreichen deutschen TV-Formaten bekannt: In der Sat.1-Telenovela "Verliebt in Berlin" spielte sie von 2005 bis 2007 die Rolle der Sophie von Brahmberg. Später war sie auch in der ARD-Serie "Sturm der Liebe" zu sehen, wo sie von Juli 2009 bis Juli 2010 als Cosima Zastrow – eine der zentralen Antagonistinnen der fünften Staffel – auftrat.

Die 69-Jährige ist Teil eines hochkarätig besetzten Ensembles, das die Geschichte rund um den "Emperor’s Stone" zum Leben erweckt. Gedreht wird aktuell unter anderem in Rom und auf Sizilien, bevor weitere Szenen in Frankreich entstehen.

Im Mittelpunkt steht Theo Levasseur, der dem verschollenen Schatz seines Vorfahren nachspürt. Der Pirat Olivier "La Buse" Levasseur soll einst ein wertvolles Artefakt versteckt haben – den "Emperor’s Stone". Gemeinsam mit seiner Familie begibt sich Theo auf eine riskante Reise durch Europa. Doch sie sind nicht allein: Andere Gruppen und ein gefährlicher Killer sind ebenfalls hinter dem Schatz her.