Fans rätseln Vivien Wulf teilt Baby-Foto: Hat sie deshalb "Sturm der Liebe" verlassen? Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Schauspielerin Vivien Wulf war von Februar bis Ende Oktober als Larissa Mahnke bei "Sturm der Liebe" zu sehen. Bild: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Diese Nachricht kam überraschend: Schauspielerin Vivien Wulf und FC-Basel-Star David Degen sind Eltern geworden. Nun rätseln Fans, ob dies auch mit Viviens Abschied bei "Sturm der Liebe" zusammenhängen könnte.

Vivien Wulf bestätigt glücklich Baby-News "Sturm der Liebe“-Star Vivien Wulf ist Mama geworden. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner David Degen, dem Schweizer Ex-Fußballer und Verwaltungsrats-Präsidenten des FC Basel, schwelgt sie im Babyglück. Die schöne Nachricht kam überraschend, denn bislang war nicht bekannt, dass das Paar ein Kind erwartete. Mit einem Foto bestätigten Wulf und Degen nun die Geburt, über die zunächst die Schweizer Zeitung "Blick" berichtet hatte. Sie veröffentlichten ein Foto, das die Hände der frischgebackenen Eltern und ihres Babys zeigen. Ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, ließen sie offen.

"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn Mo-Fr um 15:10 Uhr hier kostenlos streamen

"Sturm der Liebe"-Fans rätseln: Stieg Vivien Wulf deshalb aus? "You are the best gift we could have asked for" - "Du bist das schönste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können", schreiben die glücklichen Eltern auf Englisch in ihrem Instagram-Post. Zahlreiche User:innen gratulieren in den Kommentaren und freuen sich für Wulf und Degen. Manche zeigen sich über die unerwarteten Babynews auch überrascht. Und es gibt auch User:innen, die sich fragen, ob dies nun der Grund für Viviens Abschied bei "Sturm der Liebe" im vergangenen Jahr war. "Liebe Vivi, als Du damals den Sturm verlassen hast, haben wir uns alle gefragt, welch wichtiges Projekt es wohl sein würde. Jetzt wissen wir es! Das wichtigste und schönste Projekt des Lebens! Herzlichen Glückwunsch!", schreibt eine Zuschauerin der ARD-Telenovela. "Ach deshalb hast du bei SDL aufgehört", kommentiert eine andere.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen