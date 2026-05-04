Fans rätseln
Vivien Wulf teilt Baby-Foto: Hat sie deshalb "Sturm der Liebe" verlassen?
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Diese Nachricht kam überraschend: Schauspielerin Vivien Wulf und FC-Basel-Star David Degen sind Eltern geworden. Nun rätseln Fans, ob dies auch mit Viviens Abschied bei "Sturm der Liebe" zusammenhängen könnte.
Vivien Wulf bestätigt glücklich Baby-News
"Sturm der Liebe“-Star Vivien Wulf ist Mama geworden. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner David Degen, dem Schweizer Ex-Fußballer und Verwaltungsrats-Präsidenten des FC Basel, schwelgt sie im Babyglück. Die schöne Nachricht kam überraschend, denn bislang war nicht bekannt, dass das Paar ein Kind erwartete.
Mit einem Foto bestätigten Wulf und Degen nun die Geburt, über die zunächst die Schweizer Zeitung "Blick" berichtet hatte. Sie veröffentlichten ein Foto, das die Hände der frischgebackenen Eltern und ihres Babys zeigen. Ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, ließen sie offen.
"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn
"Sturm der Liebe"-Fans rätseln: Stieg Vivien Wulf deshalb aus?
"You are the best gift we could have asked for" - "Du bist das schönste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können", schreiben die glücklichen Eltern auf Englisch in ihrem Instagram-Post. Zahlreiche User:innen gratulieren in den Kommentaren und freuen sich für Wulf und Degen. Manche zeigen sich über die unerwarteten Babynews auch überrascht.
Und es gibt auch User:innen, die sich fragen, ob dies nun der Grund für Viviens Abschied bei "Sturm der Liebe" im vergangenen Jahr war. "Liebe Vivi, als Du damals den Sturm verlassen hast, haben wir uns alle gefragt, welch wichtiges Projekt es wohl sein würde. Jetzt wissen wir es! Das wichtigste und schönste Projekt des Lebens! Herzlichen Glückwunsch!", schreibt eine Zuschauerin der ARD-Telenovela. "Ach deshalb hast du bei SDL aufgehört", kommentiert eine andere.
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So begründete Vivien Wulf ihren Abschied bei "Sturm der Liebe"
Vivien Wulf war ab Februar 2025 als Larissa Mahnke in "Sturm der Liebe" zu sehen, sie spielte die selbstbewusste Erbin eines Edelstein-Unternehmens. Doch ihr Engagement bei der Telenovela war nur vorübergehend, sie stieg zum Ende der 21. Staffel im Oktober 2025 wieder aus. Ihre Rolle der Larissa Mahnke übernahm danach Anna Karolin Berger.
Das Management begründete Wulfs Abschied bei "Sturm der Liebe" gegenüber Joyn damals so: "Vivien Wulf war von Beginn an für einen zeitlich begrenzten Handlungsbogen in der Serie engagiert". Dies sei eine gemeinsame Entscheidung mit der Produktion und von Anfang an so geplant gewesen.
Bereits im Frühjahr 2025 hatte Vivien Wulf in einem Interview mit "Bild der Frau" in der Vergangenheitsform über die Serie gesprochen: "Es war wirklich ein Geschenk, dort arbeiten zu dürfen", sagte sie damals. "Ich bin sehr dankbar für die Zeit, weil es einfach so herzlich war.“
Mit ihrer Schwangerschaft und ihrem jetzigen Babyglück dürfte das "Sturm der Liebe"-Aus also nicht im Zusammenhang stehen.
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