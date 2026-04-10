Großer Schock Vom Auto angefahren: Ex-"Sturm der Liebe"-Star Natalie Alison über schweren Unfall Veröffentlicht: Vor 30 Minuten von C3 Newsroom Natalie Alisons Leben hat sich nach dem Unfall verändert. Bild: Future Image

Als Ex-"Sturm der Liebe"-Schauspielerin Natalie Alison vor wenigen Wochen von einem Auto erfasst wurde, war der Schock groß. Noch hat sie mit den Nachwirkungen zu kämpfen und gibt ein Update auf Instagram.

"Sturm der Liebe"-Star auf Zebrastreifen angefahren Auf ihrem Instagram-Profil spricht Natalie Alison offen über die Folgen des Unfalls. Gebrochen habe sich die 47-Jährige sich nichts, schreibt sie. Dennoch sei die Zeit danach alles andere als leicht gewesen. Prellungen, ein geschwollenes Knie und anhaltende Schmerzen im gesamten Körper hätten ihren Alltag bestimmt. Hinzu kommen Hüftbeschwerden - und schwere Albträume, gesteht sie. Nach dem Unfall kamen Behandlungen wie Osteopathie, Massagen und Shiatsu auf die Schauspielerin zu. Diese sollten ihr helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Doch der Heilungsprozess verläuft nicht im luftleeren Raum, eine längere Pause könne sie sich einfach nicht leisten. Als Selbstständige ist sie darauf angewiesen, weiterzuarbeiten - trotz körperlicher Einschränkungen.

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Natalie Alison hatte bereits Vorerkrankungen Doch das ist noch lange nicht alles: Alison hatte bereits vor dem Unfall gesundheitliche Probleme. Bereits seit Herbst 2025 kämpft sie mit einem erneuten Ausbruch des Pfeiffersches Drüsenfieber. Die Infektion, die häufig mit lang anhaltender Erschöpfung einhergeht, schwächt ihren Körper zusätzlich.

Wenn der Körper mal nicht mehr funktioniert, ist nichts anderes mehr wichtig. Natalie Alison auf Instagram

Kein Wunder, dass bei so einem Schicksalsschlag die Fans der Schauspielerin ihr Mitleid aussprechen wollen. Zahlreiche Nutzer:innen sprechen ihr in den Instagram-Kommentaren Mut zu und wünschen ihr eine schnelle Genesung.

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