Kuriose Angewohnheit Was "Sturm der Liebe"-Star Johanna Graen mit ihrem Charakter Fanny gemeinsam hat Aktualisiert: Vor 41 Minuten von Joyn Redaktion Publikumsliebling: Johanna Graen in ihrer Rolle als Fanny Schätzl. Bild: ARD/Christof Arnold

Fans von "Sturm der Liebe" feiern nicht nur die Geschichten rund um den Fürstenhof, sondern auch die Menschen dahinter. Schauspielerin Johanna Graen gab nun ein paar überraschende Einblicke.

Dank Instagram können Fans ab und an in die Welt ihrer liebsten Stars eintauchen und spannende Behind-the-Scenes-Infos bekommen. In einer Fragerunde hat gerade auch Schauspielerin Johanna Graen ihre Fans an ihrem Leben teilhaben lassen.

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Die Frage nach Geschwistern beantwortet Graen mit einem Kinderfoto von sich und ihrer älteren Schwester. Der Schnappschuss kommt gut an und präsentiert eine persönliche Seite der Darstellerin, die sie sonst eher selten zeigt.

Das verbindet Johanna Graen mit Fanny Besonders spannend wird es bei der Frage nach den Gemeinsamkeiten zwischen Johanna und ihrer Serienrolle Fanny. Die Schauspielerin gibt zu, dass sie durchaus eine gewisse emotionale Bindung zu Dingen entwickeln kann. Ganz ähnlich wie ihre Figur. "Ich gebe meinen Pflanzen zwar keine Namen, aber dieses alte Rad von meinem Opa habe ich damals Henri getauft", schreibt sie. Noch außergewöhnlicher: Während einer mehrtägigen Fahrradtour habe sie sogar mit ihrem Rad gesprochen. "Vielleicht habe ich auch mit 'ihm' geredet, als ich allein mit dem Rad drei Tage von Wien nach Passau unterwegs war." Mit dieser charmanten Anekdote zeigt Johanna Graen genau die warmherzige und leicht verträumte Seite, die Fans auch an Fanny schätzen.

Wie geht es nach "Sturm der Liebe" weiter? Natürlich interessiert viele Fans auch die Zukunft der Schauspielerin. Auf die Frage, ob sie bereits Pläne für die Zeit nach "Sturm der Liebe" habe, antwortet Johanna erstaunlich reflektiert. "Wenn’s nach mir ginge, würde ich viel drehen. Aber das kann ich nicht planen", erklärt sie ehrlich. Gleichzeitig wollte sie sich künftig nicht mehr ausschließlich von der Schauspielerei abhängig machen. "Da ist noch so viel mehr. Also mal schauen, wohin es mich führt." Obwohl ein Job vor der Kamera für viele ein Traum ist, merken doch die meisten jungen Schauspieler:innen schnell, dass er auch mit vielen Höhen sowie Tiefen einhergeht. Nur, weil jemand eine erfolgreiche Rolle hatte, heißt es noch lange nicht, dass weitere Angebote warten.

Lob für das Ensemble der Serie Auch nach ihren liebsten Kolleg:innen am Set wird die Schauspielerin gefragt. Eine eindeutige Antwort möchte sie dabei allerdings bewusst nicht geben. "Ist wahrscheinlich nicht die erhoffte Antwort, aber ich kann es gar nicht sagen", erklärt sie. Während man sich mit manchen privat besser verstehe, funktioniere mit anderen das gemeinsame Spielen besonders gut. Genau diese Mischung mache für sie den Reiz aus. Abschließend betont sie: "Aber ich kann sagen, dass es ein tolles Ensemble ist." Ein schönes Kompliment, das sich Fans der Serie genau so erhoffen.