Hypnose und Liebes-Wirrwarr Wochen-Vorschau "Sturm der Liebe" ab 1. Juni: Kilian gibt Fanny einen Korb Veröffentlicht: Vor 32 Minuten von Sylvia Loth Fanny (Johanna Graen) kann nicht fassen, dass Kilian (Anthony Paul) seine Gefühle für sie leugnet. Bild: ARD/WDR/Saskia Pavek

Fanny will um Kilian kämpfen und wird misstrauisch, als er scheinbar doch wieder auf Larissa zugeht. Auch Adam kämpft mit seinen Gefühlen und fasst einen folgenschweren Entschluss, der ihm am Ende vielleicht sogar das Leben kostet. Das erwartet dich in der "Sturm der Liebe"-Woche ab 1. Juni.

Kilian (Anthony Paul) stellt Larissa (Anna Karolin Berger) wegen ihrer Lügen und der Schein-Ehe zur Rede, doch durch einen Trick von Sophia (Krista Birkner) verdrängt er seine Gefühle für Fanny (Johanna Graen) und hält an seiner Beziehung mit Larissa fest. Währenddessen erkennt Fanny, dass Marlon (Frederik Bott) recht hatte und sie Kilian wirklich liebt. Die Liebe von Katja (Isabell Stern) und Vincent (Martin Walde) steht nach wie vor auf dem Spiel. Nach seiner Abreise in die USA ist sie sehr betrübt und hat Angst vor der Zukunft. Die hat auch Adam (Philip Birnstiel), trotzdem will er endlich die Wahrheit über seine Identität sagen. Das geht nach hinten los und er schwebt kurz darauf in Lebensgefahr.

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Folge 4604 (Montag, 1. Juni): Happy End für die Liebe? Kilian wird von seinen Erinnerungen überwältigt und stellt Larissa zur Rede. Diese hat nicht nur Angst, ihn zu verlieren, sondern auch ihr Erbe, da Kilian die Schein-Ehe der beiden zur Anzeige bringen will. Auf der einen Seite freut sich Fanny auf das USA-Abenteuer mit Marlon, auf der anderen vermisst sie Kilian schon jetzt. Bei einer zufälligen Begegnung, wird klar, dass er sich wieder an die starke Liebe der beiden erinnern kann. Fanny ist anschließend total aufgewühlt und murmelt seinen Namen im Schlaf. Marlon ist schockiert und trifft eine folgenschwere Entscheidung. Adam (als Massimo) gibt vor, keine aufrichtigen Gefühle für Olivia (Soraya Bouabsa) zu haben, was diese sehr verunsichert. Nachdem sie Elias (Orlando Lenzen) ihr Leid geklagt hat, stellt der Adam zur Rede und wird ebenfalls abgewiesen. Erik (Sven Waasner) und Yvonne (Tanja Lanäus) leiden beide unter dem Zärtlichkeits-Entzug in der Beziehung. Hoffnungsvoll verabreden sie sich zu einem romantischen Date.

Folge 4605 (Dienstag, 2. Juni): Geplante Manipulation Adam (als Massimo) kann seine Gefühle für Olivia nicht länger verdrängen. Er will endlich zu sich stehen: Diesmal will er keinen Rückzieher machen und Werner (Dirk Galuba) über seine falsche Identität aufklären. Doch er hat zu viel Angst und zieht sich von Werner und Olivia zurück, die das als erneute Abfuhr betrachtet. Auch Fanny versinkt im Liebes-Trubel. Sie will zunächst nicht wahrhaben, dass Marlon recht hat, doch nach einem Gespräch mit Hildegard (Antje Hagen) wird ihr klar, dass sie Kilian wirklich immer noch liebt. Dieser wird jedoch auf einmal mit einem Schlafmittel betäubt, um von Sophia und einem dubiosen Doktor in der Scheune, einer "Prozedur" unterzogen zu werden. Was es damit wohl auf sich hat? Vor Vincents Abreise möchten er und Katja einen letzten Ausritt machen. Doch der romantische Ausflug wird durch ein Telefonat mit Florian (Arne Löber) gestört. Daraufhin berichtet Vincent Katja begeistert von den Abenteuern, die ihn erwarten. Sie bekommt plötzlich Angst: Könnte er für immer dort bleiben wollen?

Folge 4606 (Mittwoch, 3. Juni): Freud und Leid Marlon gibt Fanny frei und die beiden trennen sich schmerzlich. Fritz (Thimo Meitner) will Marlon ablenken, während Fanny ihren Gefühlen für Kilian nachgibt. Der ist durch den Hypnotiseur so manipuliert, dass er Yannik (Jo Weil) und Fanny anfährt - und sich wieder auf Larissa einlässt. Fanny kann es kaum glauben. Erst als sie sieht, dass sich Kilian und Larissa leidenschaftlich küssen, glaubt sie Kilians Worten. Nach der Selbstanzeige will sich Adam vor Werner und Olivia erklären, doch beide sind für ihn nicht mehr erreichbar. Grund zur Freude haben indessen Yvonne und Erik, die wieder gut miteinander harmonieren. Darum will Erik auf die Therapie verzichten, doch Yvonne besteht darauf. Vincent gelingt es, Katja zu überzeugen, wenigstens zwei Wochen in die USA zu reisen. Doch Adams Betrug verändert alles: Katja will Werner nun nicht allein lassen.

Folge 4607 (Donnerstag, 4. Juni): Glaube an die Liebe Adam kann Olivias Abfuhr nicht ertragen und betrinkt sich mit Whiskey. Vor lauter Kummer schippert er angetrunken in einem Boot auf dem See. Kurz darauf finden Erik und Yvonne, die schwimmen gehen wollen, ein herrenloses Boot und eine halbleere Whiskeyflasche. So schwer ihnen der Abschied auch fällt, für Fanny und Marlon gibt es keine gemeinsame Zukunft mehr. Fannys Gefühle für Kilian sind einfach zu groß. Doch der versichert, in Larissa verliebt zu sein, was Fanny nicht glauben möchte. Gemeinsam mit Yannik drängt sie auf eine neurologische Untersuchung, die Kilian ablehnt. Fanny hält trotzdem weiter an ihrer Liebe fest und will Kilian nicht aufgeben. Ob die Liebe bei Katja und Vincent Bestand haben wird? Als dieser abgereist ist, bricht Katja in Tränen aus. Die Angst, ihn nie wieder zu sehen, macht sie komplett fertig. Sophia nutzt die Gunst der Stunde und provoziert einen Kuss mit Christoph (Dieter Bach). Sie wähnt sich als Siegerin ihres Köders, doch Christoph will Sophia ebenso um den Finger wickeln.